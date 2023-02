Mi-séance Paris : le CAC40 repart à la hausse malgré la baisse de TotalEnergies

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les publications de résultats intervenues depuis la clôture d'hier animent la cote depuis ce matin et le secteur bancaire confirme sa bonne performance tandis que la baisse de TotalEnergies pèse sur la tendance. Pas assez cependant pour empêcher le CAC40 de remonter de 0,8% autour de 7.190 points.

Les marchés apprécient aussi les derniers propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui avait déjà rassuré les marchés la semaine dernière en reconnaissant "un début de désinflation". Hier, il est resté plutôt proactif dans son intervention, même si les derniers chiffres de l'emploi américain démontrent qu'il "faudra du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la Réserve fédérale", a expliqué le président de la banque centrale américaine.

L'économie US a créé beaucoup plus d'emplois qu'attendu en janvier mais la croissance des salaires a ralenti, montre le rapport officiel sur l'emploi publié vendredi dernier. "Nous ne nous attendions pas à ce que les chiffres soient si élevés", a souligné Jerome Powell.

VALEURS EN HAUSSE

* En baisse ce matin, Société Générale repasse dans le vert après des comptes diversement appréciés. Si la banque de la Défense a fait mieux que prévu au quatrième trimestre, soutenue par ses activités dans la banque de financement et d'investissement, les opérateurs retiennent que le management n'a pas tenu ses promesses en matière de retour aux actionnaires. Le groupe va en effet verser un dividende de 1,70 euro par action et lancer cette année un programme de rachats d'actions de 440 millions d'euros. L'établissement a dégagé au quatrième trimestre 2022 un résultat net de 1,16 milliard d'euros, en recul de 35% en raison des provisions pour risque de crédit multipliées par près de 5 dans un environnement économique incertain. Sur la période écoulée, le produit net bancaire a atteint 6,88 MdsE, en hausse de 4%. Le consensus tablait sur un résultat net de 835 ME pour des revenus de 6,37 MdsE.

* BNP Paribas poursuit sa hausse de 1,7% à 63,4 euros et gagne déjà 19% depuis le début de l'année. Suite aux comptes annuels publiés hier, Credit Suisse a remonté son objectif de cours de 75 à 78 euros ('surperformer'), JP Morgan de 60 à 68 euros ('neutre') et Jefferies de 77 à 83 euros ('achat').

* Amundi gagne 2% à 62,5 euros après une solide publication. Le gestionnaire d'actifs a enregistré un rebond de sa collecte nette au quatrième trimestre grâce aux produits de trésorerie, tout en rapportant un recul de ses actifs sous gestion à l'issue d'une année 2022 compliquée sur les marchés financiers. La direction a fait état d'un résultat net ajusté de 303 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 7,5% par rapport à la période juillet-septembre, tandis que la collecte nette du groupe s'est élevée à 15 milliards d'euros sur la période, contre une décollecte de 12,9 MdsE au trimestre précédent, et un consensus logé à +7,15 MdsE.

* Rubis prend 2% à 26,2 euros. Le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel de 1785 milliard d'euros, en augmentation de 33% sur un an, en liaison avec la hausse des prix du pétrole sur la période. Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires a atteint 7,118 MdsE, en croissance de 55%. Rubis a réitéré sa confiance dans sa capacité à générer une croissance robuste des résultats opérationnels pour l'ensemble de l'exercice 2022.

* Airbus (+1,5% à 114 euros) a débuté l'année en livrant 20 appareils à 15 clients en janvier, contre 30 en janvier 2022. Le géant européen a expédié 2 A220, 16 appareils de la famille A320neo, 1 A330 et 1 A350. Airbus a dans le même temps reçu 36 commandes nettes. Airbus avait livré un total brut de 663 appareils en 2022, avant un ajustement lié aux sanctions contre la Russie, conservant son titre de "premier constructeur d'avions au monde".

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies pique du nez après son exercice record. En dernière position du CAC40, l'action cède 2% à 56,4 euros. Le marché vend la nouvelle alors que les résultats du géant de l'énergie sont ressortis globalement conformes aux attentes des analystes. RBC considère par exemple ce rapport comme 'neutre', affirmant que les bénéfices, l'augmentation des dividendes et les perspectives sont "largement conformes" aux anticipations du marché. Barclays attendait une réaction neutre, voire légèrement positive, à la suite de la présentation de ces résultats, avec une augmentation de 7% du dividende et des comptes sans surprise. Malgré des résultats historiques et des actionnaires choyés, le titre sous-performe clairement le marché en ce début d'année : il affiche désormais un bilan négatif depuis le premier janvier (-4%), contre un gain de plus de 10% pour le CAC40.

* Hexaom voit rouge (-5,2% à 20 euros) au lendemain d'un gros avertissement. Le leader français de la construction et de la rénovation de maisons a atteint son objectif de revenus en 2022, dépassant le milliard d'euros pour la première fois de son histoire (croissance organique de 6,9%). Mais les difficultés de la branche 'Rénovation B2B', qui a enregistré un chiffre d'affaires de 96,3 ME, en baisse de 27,3% sur un an, vont lourdement affecter les résultats. La perte opérationnelle courante de cette activité estimée pour l'ensemble de l'exercice devrait être de l'ordre de 30 ME.

* Ubisoft cède 1% à 20,67 euros. Berenberg a coupé son objectif de cours de 42 à 23 euros ('conserver').