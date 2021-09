Mi-séance Paris : le CAC40 repart à la hausse

(Boursier.com) — Après quatre séances précédentes de relative stagnation, le CAC40 sort par le haut et progresse de plus de 1% autour de 6.755 points en fin de matinée. Tous les secteurs participent à cette belle progression sur le CAC40 et Pernod Ricard mène la danse après des résultats annuels meilleurs que prévu.

Wall Street est resté très proche de ses records hier soir et on suivra cet après-midi les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois d'août, avant le rapport mensuel du département du Travail vendredi. En effet, la Fed fait du rétablissement durable du marché de l'emploi un paramètre essentiel pour l'évolution de sa politique monétaire.

* Pernod Ricard (+3,20% à 183,70 Euros) fait mieux que prévu ! Le géant des spiritueux a dévoilé un ROC de l'exercice 2020/21 qui s'élève à 2,42 Milliards d'Euros, en croissance interne de +18,3% (+7,2% en facial) avec une très forte amélioration de la marge opérationnelle de +213pdb. Le management anticipait une hausse organique du ROC d'environ 16%, et même de seulement +10% en début d'exercice. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1,31 MdE, en croissance faciale de +297%, une très forte hausse, due à une base de comparaison favorable sur les charges opérationnelles non courantes, en particulier des dépréciations d'actifs d'1 MdE sur l'exercice 2019/20. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/21 s'élève à 8,82 MdsE, en croissance interne de +9,7%. La croissance faciale est de +4,5%, avec un effet de change défavorable dû à la dépréciation du Dollar. Un dividende de 3,12 Euros sera proposé au vote de l'Assemblée Générale le 10 novembre 2021.

* bioMérieux (+3,8% à 107,8 euros) a publié ses résultats semestriels au 30 juin 2021 qui se traduisent par un chiffre d'affaires de 1.574 millions d'euros, en croissance organique de 12,3% sur la période. La croissance organique des ventes au 2ème trimestre est de 7,9%, en ligne avec les attentes du groupe, marquée par un ralentissement en biologie moléculaire, une croissance remarquable des immunoessais et une dynamique favorable en microbiologie et applications industrielle. Avec une progression de 48% du résultat opérationnel courant contributif, ce dernier atteint 374 Millions d'euros, soit près de 24% du chiffre d'affaires. bioMérieux confirme son objectif de croissance organique des ventes de neutre à autour de 5% et son objectif de résultat opérationnel courant contributif au niveau de 2020.

* Engie (+1,6% à 12,32 euros) a reçu une offre ferme et irrévocable du Groupe Altrad pour l'acquisition d'Endel, filiale à 100% d'Engie et spécialiste de la maintenance industrielle et des services à l'énergie. Endel intervient auprès de ses clients notamment dans les centrales nucléaires, dans les domaines de la pétrochimie, de la sidérurgie, du raffinage, de l'industrie navale et de la pharmacie. Endel, qui emploie 5.200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en 2020.

* Medincell (+2% à 12,4 euros) et son partenaire Teva Pharmaceuticals ont reçu l'acceptation aux États-Unis par la FDA (Food and Drug Administration) du dossier de demande d'approbation (NDA : New Drug Application) pour le produit TV-46000/mdc-IRM, un dépôt injectable sous-cutanée de rispéridone à libération prolongée, pour le traitement de la schizophrénie.

* Kering et LVMH reprennent 2%.

* Carrefour abandonne 4,4% à 16,1 euros. Le groupe Agache, l'un des holdings de Bernard Arnault, a annoncé en effet sa décision de céder le solde de sa participation dans le Groupe Carrefour. Cette annonce finalise le mouvement de sortie progressive du capital initié en septembre 2020, indique le groupe de distribution. Agache va ainsi céder sa participation de 5,7% dans Carrefour, dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.

* Renault perd 1% à 31,1 euros et Stellantis cède 0,5%. Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé de 15,4% en rythme annuel au mois d'août, selon les données communiquées mercredi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA-PFA). Il a été immatriculé 87.668 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a précisé la PFA. Sur les 8 premiers mois de l'année, le marché affiche toujours une hausse de 12,5% par rapport à la période janvier-août 2020.