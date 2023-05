Mi-séance paris : le CAC40 repart à la baisse avant la décision de la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris repart à la baisse après son sursaut de la veille avec un CAC40 qui abandonne 0,7% autour de 7.350 points en fin de matinée. Les investisseurs avaient largement anticipé la hausse de taux de 25 points de base annoncée hier soir par la Fed ainsi que son discours plus modéré pour la suite. De son côté, la BCE se réunit tout à l'heure et devrait également relever ses taux d'un quart de point, mais contrairement à son homologue américaine elle pourrait laisser la porte ouverte à de nouvelles hausses.

La Réserve fédérale américaine a donc indiqué à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle relevait son principal taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu, et a ouvert la voie à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux. Cette décision a été prise à l'unanimité, alors que plane aussi la menace d'un défaut sur la dette des Etats-Unis, aucun accord n'ayant pour l'heure été trouvé au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette. L'objectif de taux des fonds fédéraux est ainsi porté entre 5% et 5,25%, ce qu'anticipaient une large majorité d'économistes. Il s'agit de la dixième hausse consécutive du taux directeur de la banque centrale américaine depuis mars 2022.

Dans le communiqué accompagnant sa décision, ne figure plus le passage dans lequel le FOMC dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%. Il est en revanche écrit que les responsables de la Fed examineront l'évolution de l'économie, de l'inflation et des marchés financiers dans les prochaines semaines ou prochains mois pour "déterminer dans quelle mesure un resserrement supplémentaire pourrait être approprié".

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les rares hausses significatives sur le CAC40, TotalEnergies reprend 1,2% à 55,3 euros après deux journées sous la pression de la baisse du baril de pétrole. Le Brent reprend actuellement 1% à 73 dollars.

* Engie gagne 1,2% à presque 16 euros. Berenberg a revalorisé Engie de 15,5 à 17 euros ('achat').

* Valneva bondit de 14% à 4,8 euros, les opérateurs saluant la publication du fabricant de vaccin. Le groupe a essuyé une perte opérationnelle de 16,6 ME au premier trimestre contre un déficit de 18,4 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires total de 33,5 ME, en hausse de 53,4%. La perte nette a atteint 18,1 ME contre -26,0 ME au premier trimestre 2022. La trésorerie de la Société était de 254,5 ME à fin mars, contre 289,4 ME trois plus plut tôt. Le management a confirmé sa guidance 2023, à savoir un CA de 220- 260 ME, dont 130-150 ME pour les ventes de produits et 90-110 ME d'autres produits opérationnels (intègre la cession du potentiel PRV attaché à l'approbation de VLA1553).

* Bonduelle gagne 2,6% à 11,74 euros après l'annonce du départ de la direction générale, d'un commun accord, de Guillaume Debrosse, nommé DG en avril 2018. Le Conseil d'Administration souhaite confier la direction générale du Groupe à un dirigeant riche d'une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation. La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin 2023, a précisé le roi du légume en conserve.

VALEURS EN BAISSE

* L'Oréal consolide en baisse de 2.8% à 417 euros ce jeudi, alors que Bernstein a dégradé le dossier à 'performance de marché', tandis que la SocGen est à 'conserver' sur le groupe de cosmétiques en visant un cours de 460 euros. Banco Sadabel avait quant à lui dégradé le titre à 'vendre' après un parcours sans faute en bourse ces dernières semaines...

* Teleperformance reperd 6% à 165 euros. Les analystes continuent d'ajuster leurs positions en réponse à cette nouvelle donne, à l'image de Morgan Stanley qui a dégradé la valeur à 'pondération en ligne', tout en coupant sa cible de 320 à 240 euros.

* Casino rechute de 12% à 7,34 euros, sanctionné après une nouvelle publication sans éclat. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 1,8%, et en croissance de seulement +1% en données comparables. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur des revenus de 8,29 MdsE. En France Retail, les ventes ont reculé de -0,4% en données comparables, reflétant une accélération séquentielle des enseignes parisiennes et de proximité (+4,6% après +2,8% au T4 2022) et un chiffre d'affaires hypermarchés et supermarchés encore en baisse significative dans l'attente de l'impact des réajustements tarifaires effectués. Au total, l'EBITDA France, hors GreenYellow et la promotion immobilière, est en baisse de -54 ME sur le trimestre.

* Carrefour reperd aussi 2,6% 17,6 euro alors que le Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé la prolongation du " trimestre anti-inflation " dans la grande distribution, un dispositif de baisse des prix de certains produits qui a débuté mi-mars et devait durer jusqu'à mi-juin.