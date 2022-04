Mi-séance Paris : le CAC40 repart à la baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 recule ce midi de 0,9% à 6.666 points dans un marché calme mais lourd, alors que le prix du baril de pétrole a fortement rebondi ces dernières heures à 109$ le brent. Les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre des forces russes, se préparent à adopter d'autres sanctions contre Moscou, ce qui pourrait provoquer une nouvelle flambée des prix des matières premières et accroître par conséquent la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation. Les investisseurs sont attentifs aux annonces qui pourraient intervenir sur le sujet...

Du côté des emprunts d'Etat, les rendements des bons du Trésor américains varient peu mais le segment de la courbe de taux deux ans-dix ans reste inversée, ce qui considérée comme un indicateur fiable des risques de récession.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Ventes automobiles de mars (BEA).)

- Balance commerciale. (14h30)

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,10985$ ce midi.

VALEURS EN HAUSSE

Esso repart en hausse de 17% à 37 euros avec M&P (+8%), Vallourec (+2%) et CGG (+1%) qui a annoncé ce jour la signature d'un partenariat stratégique avec Kent, une société d'ingénierie de services énergétiques de premier plan, afin de travailler ensemble sur des projets de décarbonation associés au développement du CCUS et à la production et fourniture d'hydrogène.

Nanobiotix : +8% avec Showroomprivé (+7%) et Lisi (+6%)

McPhy : +5% avec Voltalia, Neoen (+4%)

Argan : +3% avec Synergie, Figeac Aero

Arkema : +2% avec Interparfums, DS, Remy Cointreau, Ubisoft

Delta Plus Group (+2%) a réalisé un chiffre d'affaires de 344,2 millions d'euros (288,7 ME en 2020). Grâce à cette augmentation de chiffre d'affaires, à la bonne tenue des marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, en dépit de la forte hausse des prix de certaines matières et des coûts de transport tout au long de l'année, Delta Plus Group affiche en 2021 une progression en valeur de sa rentabilité opérationnelle. Elle atteint un niveau de 48,1 ME (14% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2021), en hausse de 0,3 points par rapport au niveau d'avant la crise sanitaire (13,7% au 31 décembre 2019). Le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +13,2% au 31 décembre 2021, à 32,7 ME (28,9 ME pour l'exercice précédent. Le résultat net consolidé part du Groupe se monte à 32,4 ME au 31 décembre 2021 (+10,8%).

Thales : +1,5% avec Euronext, Nexans, Edenred, Tikehau, Trangene, Haulotte

VALEURS EN BAISSE

Société générale : -5% suivi de Veolia (-4%) et de Waga

Eiffage : -4% avec Vinci, Icade et Crédit Agricole

Airbus : -3% suivi de Faurecia, Bouygues et Safran (-2,5%)

Manitou : -2% avec Stellantis, ADP, Rexel, AXA, STM, Valneva, Eramet, Valeo, Carrefour (-1,5%) et Bolloré