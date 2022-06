Mi-séance Paris : le CAC40 repart à l'assaut des 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 repart à l'assaut des 6.500 points, en hausse de 1% en fin de matinée autour de 6.480 points. Le secteur du luxe apporte à nouveau une contribution significative à cette remontée, grâce à l'assouplissement de certaines mesures sanitaires prises en Chine afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Les prix du baril de pétrole confirment aussi leur décrue, le Brent et le WTI revenant à 113 dollars.

Les rendements obligataires poursuivent en parallèle leur hausse avec 1,72% pour les OAT 10 ans, un plus haut depuis 8 ans. Aux Etats-Unis, les bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines mercredi, le rebond de l'indice ISM manufacturier et l'enquête JOLTS sur le marché du travail suggérant que les salaires et les prix devraient continuer de monter et donc inciter la Réserve fédérale à poursuivre le relèvement de ses taux d'intérêt.

VALEURS EN HAUSSE

* LVMH, Kering et Hermès remontent de 2% avec L'Oréal qui reprend 3%.

* Rémy Cointreau (+4% à 177,5 euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.312,9 millions d'euros en 2021-22, en progression de +27,3% en organique1 (soit +29,4% par rapport à 2019-20). Le groupe a pleinement bénéficié de l'essor des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et le développement de la mixologie. Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi à 334,4 millions d'euros, soulignant une croissance exceptionnelle de +39,9% en organique (soit +56,9% par rapport à 2019-20). La Marge Opérationnelle Courante (25,5%) a ainsi enregistré une forte progression de +2,3 points en organique (soit +4,6 points par rapport à 2019-20), atteignant son plus haut historique.

* Saint-Gobain (+3,5% à 56,6 euros) a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au premier semestre 2022, le Groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres. Les résultats du premier semestre 2022 seront publiés le mercredi 27 juillet 2022.

* Renault (+0,5% à 26,3 euros) et Managem Group, acteur marocain dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie, ont annoncé la signature d'un memorandum of understanding visant à sécuriser l'approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone pour les batteries électriques. L'accord prévoit la fourniture par Managem Group de 5.000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025.

* Eurofins Scientific (+0,7% à 85,8 euros) annonce avoir conclu un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, la société mère, pour finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire d'analyse des aliments, du tabac et des produits pharmaceutiques basé à Riyad en Arabie saoudite ("KSA").

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40 : TotalEnergies rend 1,2% à 53,5 euros.

* Air France-KLM reperd 2,5% à 1,71 euro et continue d'évoluer en direction du prix de souscription à l'augmentation de capital (1,17 euro par action nouvelle). La période de négociation des droits préférentiels de souscription est ouverte jusqu'au 7 juin et la période de souscription jusqu'au 9 juin inclus.