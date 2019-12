Mi-séance Paris : le CAC40 renoue avec une légère hausse

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Sans véritable tendance ce matin, le CAC40 parvient finalement à s'afficher en légère hausse vers la mi-journée (+0,15% à 5.977 points). Hier, la baisse en clôture (-0,39%) avait mis un terme à une séquence qui aura vu l'indice vedette de la Bourse de Paris progresser à 8 reprises lors des 9 dernières séances et franchir les 6.000 points en séance pour la première fois depuis le 24 juillet 2007.

Mais justement, pour aller plus haut, les catalyseurs se font plus difficiles à trouver désormais, alors que le CAC40 progresse de plus de 26% depuis le début d'année. Les craintes liées au Brexit dissipées et l'entente de "phase 1" trouvée entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs se questionnent sur le contenu de ces deux accords. Il ne faudra pas donner au marché le sentiment d'un retour en arrière sous peine de lourdement décevoir, les deux événements étant largement intégrés dans les cours... Wall Street a quand même connu de nouveaux records sur ses 3 principaux indices en progressant légèrement hier soir.

Côté valeurs, PSA Groupe est porté ce matin par l'officialisation du mariage avec Fiat Chrysler. En revanche, Ipsen souffre du départ annoncé de son DG.

VALEURS EN HAUSSE

* Groupe PSA gagne 1,3% à 22,4 euros. C'est officiel : PSA et Fiat Chrysler Automobiles vont fusionner et former le quatrième constructeur automobile mondial en volumes et le troisième en chiffre d'affaires. Les deux groupes annoncent ce mercredi la signature d'un accord de rapprochement engageant, en vue de la fusion à 50/50 de leurs activités.

* Orange et Bouygues sont en légère hausse. Le Gouvernement a lancé hier la procédure d'attribution des fréquences pour la 5G en validant le cahier des charges proposé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). S'agissant des conditions financières, le gouvernement fixe le prix d'un bloc de base de 50 MHz à 350 millions d'euros. Le prix de réserve d'un bloc additionnel de 10 MHz est fixé à 70 millions d'euros. Le paiement des blocs de 50 MHz sera étalé sur 15 ans tandis que celui des blocs de 10 MHz sera étalé sur 4 ans, répondant ainsi aux préoccupations concurrentielles formulées par l'Arcep. Le décret et l'arrêté traduisant ces décisions seront publiés au Journal officiel dans les prochains jours.

* Thales (+1,6% à 91,4 euros) reste porté par ses derniers contrats remportés.

* Safran (+0,2% à 139,7 euros) : Le directeur général de Safran, Philippe Petitcolin, a indiqué mardi, que le groupe va réduire "fortement" sa production de moteurs pour s'adapter à l'annonce lundi soir par Boeing d'une suspension de la production de son best-seller à partir de janvier.

* SQLI (+9,4% à 19,5 euros a été informé de la signature d'un contrat de cession par le fonds Nobel et par Amar Family Office de leurs participations respectives de 9,85% et 11,98% au capital de SQLI au profit de la société DBAY Advisors, dans le cadre d'une transaction hors-marché.

VALEURS EN BAISSE

* Ipsen (-5,7% à 75,3 euros) a annoncé la démission de David Meek de son poste de Directeur Général ; il quittera le Conseil d'Administration d'Ipsen à compter du 31 décembre 2019 pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle et rejoindre FerGene en qualité de Président et Directeur général.

* STMicroelectronics rend 1,4% à 24 euros mais reste le grand gagnant de 2019 sur le CAC40 avec une hausse supérieure à 90%, largement insufflée par la levée des craintes d'une guerre commerciale.

* Crédit Agricole (-0,5% à 13,05 euros) a acté une dépréciation de l'écart d'acquisition sur LCL à hauteur d'environ 600 millions d'euros. Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2019 et impactera directement le résultat net part du Groupe. Cette charge n'affectera ni la solvabilité de Crédit Agricole S.A. ou du groupe Crédit Agricole, les écarts d'acquisition étant déjà intégralement déduits des fonds propres prudentiels, ni leur liquidité.

* Figeac Aero perd environ 6% après ses résultats semestriels et Plastivaloire 9% après ses résultats annuels.

* Casino recule de 3% à 41,9 euros. Jefferies a ajusté sa recommandation à "sous-performance", contre "conserver", et son objectif de 34 à 28 euros.