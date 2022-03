Mi-séance Paris : le CAC40 rend 2% avant la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les prises de bénéfices sont assez logiques ce jeudi au lendemain d'une envolée de 7% pour le CAC40 qui avait gommé une grande partie de la forte baisse des derniers jours. La baisse était légère en début de séance mais s'accélère en fin de matinée (-2% à 6.260 points). Les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, au prix de l'énergie, à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la croissance économique sont loin d'avoir disparu, même si les investisseurs semblent avoir opté pour un répit après la lourde chute des marchés d'actions depuis l'offensive russe.

Goldman Sachs table d'ailleurs sur une contraction du PIB de la zone euro au deuxième trimestre. Conséquence de la guerre en Ukraine, les équipes de la banque d'affaires américaine affirment que la production économique de la zone euro diminuera sur les trois mois clos fin juin tandis que l'inflation est susceptible de grimper vers la barre des 8%.

A suivre aujourd'hui, la réunion de la Banque centrale européenne. Les investisseurs attendent de voir comment l'institution parvient à trouver un équilibre entre le risque d'une hausse prolongée de l'inflation et celui d'un ralentissement de la croissance économique avec le conflit ukrainien. "À court terme, la BCE devrait être en mode pilotage automatique à cause des incertitudes liées à la guerre en Ukraine. A moyen terme, elle n'aura certainement pas d'autre choix que de durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire - ce qui pourrait soutenir le taux de change de l'euro. Le niveau de l'inflation en zone euro est inconfortablement élevé et grignote le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises - a fortiori dans un contexte où les hausses de salaires sont en moyenne très limitées (+0,6% sur un an en janvier en Italie, par exemple)", affirme par exemple William Gerlach, Directeur France d'iBanFirst.

Autre rendez-vous du jour : les chiffres de février de l'inflation américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Vivendi gagne 1% à 11,37 euros, les investisseurs saluant les solides résultats 2021 du conglomérat. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a vu son Ebitda être multiplié par 2,3 l'an passé, à 690 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 10,4% en données publiées et de 8,6% en données organiques, à 9,572 milliards d'euros. Le résultat net, part du groupe, ressort à 24,69 milliards d'euros, gonflé par la plus-value de 24,84 MdsE liée à la déconsolidation d'Universal Music Group. Vivendi a par ailleurs inscrit une charge de 728 millions d'euros liée à la dépréciation de ses actions Telecom Italia, qui fait actuellement l'objet d'une offre de rachat du fonds KKR à hauteur de 0,505 euro par action, soit de 10,8 milliards d'euros au total. Or le prix moyen d'acquisition des actions Telecom Italia détenues par Vivendi est de 1,07 euro et leur valeur comptable actuelle est de 0,63 euro.

* Verimatrix grimpe de près de 12% ce jeudi, à 1,05 euro après les résultats 2021 et un plan stratégique, feuille de route du groupe jusqu'en 2025.

* Maisons du Monde (+2% à 18,6 euros) a publieé des ventes annuelles solides à 1.307 millions d'euros, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente et de +10,7% vs 2019. Les ventes en ligne ressortent à 435 millions d'euros, soit 33% du total des ventes et +13,1% vs 2020. L'EBIT s'établit à un niveau record de 124 millions d'euros et la marge s'inscrit à 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour. Le bénéfice par action ressort à 1,72 euro (BPA hors cession de Modani de 1,52 euro) avec 90 millions d'euros de flux de trésorerie disponible (contre 53 millions d'euros en 2020). Le groupe propose le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action (ratio de distribution de 36% sur la base du BPA hors cession de Modani).

VALEURS EN BAISSE

* Parmi les plus fortes hausses hier, le secteur automobile corrige : Renault rend 6% et Stellantis 4%. Les équipementiers Valeo et Faurecia perdent aussi 6%.

* Les bancaires repartent aussi à la baisse : 3 à 4% de baisse pour BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.

* Idem pour le luxe avec 3 à 4% de baisse pour Kering, Hermès et LVMH.

* JCDecaux (-2,8% à 20,4 euros) : la marge opérationnelle ajustée 2021 s'inscrit à 422,3 Millions d'euros, en hausse de +280,6 millions d'euros sur un an. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, est de 16,3 Millions d'euros, en hausse de +369,2 Millions d'euros sur un an. Le résultat net part du groupe ressort à -14,5 Millions d'euros, en hausse de +590 Millions d'euros sur un an. Le cash-flow disponible ajusté est de 211,5 Millions d'euros, en hausse de +49,6 Millions d'euros sur un an. Le groupe proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2022. En matière de prévisions, le chiffre d'affaires organique au T1 2022 est attendu au-dessus de +40%.

* GL Events (-2% à 15,36 euros) : le chiffre d'affaires ressort à 741,2 ME en progression de 54,6% par rapport à l'exercice précédent. Après un 1er semestre très impacté par les restrictions administratives, l'activité s'est accélérée au 2nd semestre. L'EBITDA hors IFRS 16 s'établit à 120,3 ME vs -21 ME pour l'exercice 2020 soit une marge d'EBITDA de +16,2%. Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 s'établit à 64,2 ME. Le résultat net part du Groupe ressort à 18 ME contre -74,3 ME en 2020, soit une marge nette de 2,4%.

* Haulotte perd 3,5% à 4,4 euros alors que le groupe a publié des résultats annuels "en ligne avec les dernières prévisions"... Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 495,8 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change de 16,6 millions d'euros (3,3% des ventes), à comparer à un niveau de 11,9 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a plus que triplé à 11,4 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 5,8 millions d'euros, contre une perte de 27,4 ME un an avant. Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 8,1 millions d'euros, contre une perte de 26 ME en 2020.