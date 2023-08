Mi-séance Paris : le CAC40 remonte un peu avant Jackson Hole

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Dans une actualité toujours clairsemée, le CAC40 a progressivement repris le chemin de la hausse ce vendredi. Stable en début de séance, il gagne désormais 0,5% autour de 7.250 points et efface son recul de la veille. Peu de variations significatives sont cependant observées parmi les valeurs de l'indice parisien.

A quelques heures de l'intervention de Jerome Powell (à 16H05) lors du symposium de Jackson Hole, les investisseurs manquent d'initiatives. Les opérateurs chercheront toute indication sur la trajectoire à venir des taux de la Fed alors que la première économie mondiale montre d'étonnants signes de résilience malgré le resserrement monétaire à marche forcée entrepris par la Réserve fédérale ces derniers mois (les taux des Fed Funds sont au plus haut depuis 22 ans). Christine Lagarde interviendra par ailleurs à 21 heures.

"Il n'y a pas de véritable raison pour que Powell adopte un ton accommodant, et cela pourrait signifier une fin de semaine difficile pour les actions et un bond pour le dollar", indique Matt Simpson, analyste marchés chez City Index. En amont de l'intervention de J.Powell, la présidente de la Fed Bank of Boston, Susan Collins, a déclaré à 'Yahoo! Finance' que des augmentations de taux pourraient encore être nécessaires, ajoutant qu'elle n'était pas prête à signaler le point culminant. Dans le même temps, son homologue de Philadelphie, Patrick Harker, prévoit que les taux d'intérêt resteront inchangés pour le reste de l'année et pense que les décideurs politiques ont probablement entrepris un resserrement suffisant, déclarant à 'CNBC' : "nous en avons probablement fait assez".

VALEURS EN HAUSSE

* JCDecaux s'adjuge plus de 4% à 17 euros. Le titre est dopé par une note de la Deutsche Bank qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 21 euros. Après la nette sous-performance de la valeur depuis mars, la banque voit une belle opportunité de se positionner sur un nom de grande qualité dans les médias à un moment où les inquiétudes cycliques se font pressantes. Le groupe est exposé à la Chine, mais le broker pense que les risques sont désormais intégrés dans les cours et que les investisseurs ne devraient pas laisser les préoccupations macroéconomiques à court terme occulter les perspectives structurelles haussières. Les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine pourraient générer une augmentation des revenus et l'exposition hors domicile de JCD offre une croissance attrayante à long terme, soutenue par la transition vers le numérique, les achats programmatiques et les tendances en matière de développement durable. Le courtier considère la consolidation comme un point positif : le bilan solide du groupe signifie qu'il est bien placé pour capitaliser sur les fusions et acquisitions.

* Société Générale pointe en timide hausse de 0,2% à 26 euros. Le titre de la banque de la Défense aligne malgré tout une cinquième séance de progression. Berenberg a revalorisé le dossier de 25,5 à 30 euros tout en restant à 'conserver'. L'analyste explique que l'action a surperformé le secteur bancaire de 11% au cours du mois dernier (mais sous-performe de 15% depuis début 2022), sur fond d'optimisme croissant quant à la prochaine journée investisseurs (le 18 septembre).

* MG International gagne plus de 10% à 6,85 euros mais dans de très faibles volumes de transactions. Le dividende de 0,34 euro sera détaché de l'action le 21 septembre 2023 et sera mis en paiement le 25 septembre.

* Nanobiotix bondit de 9% à 10 euros. La société leader en nanomédecine bénéficie d'un joli coup de pouce dans la mesure où Jefferies a repris le suivi du dossier avec un avis 'achat' et un objectif de 13 euros. Le broker met en avant le partenariat de la firme avec Johnson & Johnson's Janssen pour la thérapie expérimentale contre le cancer NBTXR3. "Nous sommes enthousiasmés par le vaste potentiel du NBTXR3 dans le traitement des cancers solides", déclare le courtier, ajoutant que le partenariat "fournit une validation externe de poids" et "une grande force pharmaceutique" pour le traitement.

* TotalEnergies avance de 1% à 57,8 euros avec le rebond des cours du brut.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40 : Unibail-Rodamco-Westfield ferme la marche sur un repli limité de 0,4%.