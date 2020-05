Mi-séance Paris : le CAC40 remonte encore

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est encore à la hausse pour terminer la semaine ce vendredi midi, alors que les places financières européennes tournent au ralenti en raison du 8 mai... Le CAC40 grimpe de 0,85% à 4.538 pts. La zone Asie/Pacifique a montré la voie ce matin, dans le sillage de la Bourse de Tokyo qui a grimpé de 2,5%. Le catalyseur est venu surtout de Wall Street et de l'indice Nasdaq qui a fini en nette hausse hier soir, les investisseurs tablant sur une reprise progressive de la croissance économique au gré des mesures de déconfinement internationales. Par ailleurs, la perspective d'une reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin a aussi permis de réchauffer l'ambiance générale.

Symbole de cette amélioration sensible, le Nasdaq a donc désormais effacé l'ensemble de ses pertes depuis le début de l'année, après avoir abandonné près de 25% en mars dernier...

A la clôture hier soir, l'indice Dow Jones a gagné 0,89% à 23.875 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grimpé de 1,15% à 2.881 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 1,42% à 8.979 pts, et gagne désormais 0,08% depuis le 1er janvier.

Le Nasdaq surperforme ainsi largement le DJIA, qui perd encore 16,3% et le S&P 500, qui lâche encore 10,8% depuis le début de l'année, plombés par la crise du coronavirus.

Les indices ont cependant quelque peu réduit leurs gains dans la dernière heure de cotations, lorsque les cours du pétrole, en hausse en début de séance, sont repartis en nette repli...

ECO ET DEVISES

Ce vendredi, le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi américain pour le mois d'avril sera annoncé à 14h30... Il devrait se traduire, selon le consensus, par 21 millions de destructions de postes et une remontée du taux de chômage américain de 4,4% à plus de 16% !

Sur le front commercial, les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce ont eu ce vendredi un entretien téléphonique lors duquel ils sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a indiqué que le vice-Premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, sont convenus que la Chine et les Etats-Unis allaient collaborer pour créer un environnement favorable à la mise en oeuvre de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier dernier...

Les deux parties ont estimé que des "progrès" avaient été accomplis afin de respecter les termes de l'accord, ont souligné dans un communiqué distinct les services du représentant américain au Commerce (USTR). Ils ont précisé que Washington et Pékin s'attendaient à répondre à leurs engagements en dépit de la crise sanitaire actuelle...

Représentants américains et chinois vont continuer de s'entretenir régulièrement par visio-conférence, ont ajouté les services de Lighthizer.

Sur les marchés pétroliers, les cours restent très volatils après leur récent rebond de plus de 50%... Le Brent retrouve ce midi la barre des 30$, alors que la consommation chinoise de pétrole s'est redressée en avril. Sur les devises, l'euro remonte à 1,0835/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Poxel remonte de 10% avec Groupe Open (+7%)

SES : +7%, alors que le groupe satellitaire a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 478,9 millions d'euros au T1, en ligne avec la période précédente sur une base publiée (en baisse de 1,9% à change constant). Le Chiffre d'affaires sous-jacent est de 470,8 millions d'euros, en recul de 2,2% (Vidéo: -7,8% et Réseaux + 7,7%). L'EBITDA s'inscrit à 284,7 millions d'euros, soit une marge de 59,5% (T1 2019 : 60,4%); 60,1% hors frais de restructuration (T1 2019 : 62,1%). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de SES est de 50,8 millions d'euros (T1 2019 : 72,2 millions d'euros)

La dette nette sur EBITDA ressort à 3,32x, inférieure à 2019 (T1 2019: 3,40x). La direction souligne la solide position de trésorerie et de liquidité et aucun besoin de refinancement jusqu'en 2021, 85% des revenus attendus pour l'exercice 2020 étant désormais déjà sous contrat.

Le groupe n'a pas fait de mise à jour des perspectives financières étant donné la phase précoce des vents contraires au COVID-19. D'importantes mesures d'atténuation COVID-19 prises de manière proactive, y compris des économies importantes dans les dépenses discrétionnaires de 2020 ciblant des millions à deux chiffres et une réduction des dépenses en capital de 180 millions d'euros sur la période 2020-2024, ont été prises...

Gensight : +6% avec Vilmorin (+5%) et Alstom

DBV : +4% avec Catana, Manitou, Xilam

Plastic Omnium : +3,5% avec Saint-Gobain, LafargeHolcim, Orpea

Technicolor (+3%) En ligne avec les attentes de la direction, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 du Groupe s'est élevé à 739 millions d'euros, en baisse de 12,8% d'une année sur l'autre à taux de change courants. L'activité du câble en Amérique de Nord au sein de 'Maison Connectée', et le segment Publicité au sein des Services de Production ont démontré une grande résilience depuis l'apparition de la crise du Covid-19.

La mise en oeuvre précoce de la transformation opérationnelle et financière du Groupe est déjà réussie. Le Groupe est en cours de réalisation de son objectif de c. 100 millions d'euros d'économies à taux courants à fin 2020, 70% de cette réduction cible ayant déjà été finalisée à la fin du premier trimestre 2020. En plus des initiatives annoncées précédemment, la direction a identifié des économies supplémentaires de 75 millions d'euros à réaliser sur les trois années à venir.

Les impacts du Covid-19 ont commencé à se matérialiser à partir du mois de mars, avec quelques perturbations dans la chaîne d'approvisionnement au sein de 'Maison Connectée' qui sont maintenant entièrement résolues. L'impact négatif de Covid-19 sera plus significatif au deuxième trimestre dans les Services de Production et les Services DVD. La direction a mis en oeuvre et continuera de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour garantir la continuité des activités tout en accordant la priorité à la sécurité des employés, des clients, des fournisseurs et de toutes les autres parties prenantes.

La direction générale de Technicolor travaille à la mise à jour du plan stratégique du Groupe tel que communiqué lors de la journée investisseurs en février dernier, afin de refléter les changements de l'environnement économique et commercial. En raison de l'incertitude concernant la durée du confinement à l'échelle mondiale et des modalités de déconfinement, Technicolor n'est à ce jour pas encore en mesure de fournir de nouveaux objectifs financiers...

AB Science (+3%) a annoncé qu'un résumé des résultats de son étude de phase 3 AB07015 dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux (OCS), a été sélectionné pour une présentation orale à la conférence 2020 de l'European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI), qui se tiendra sous un format numérique cette année, les 6-8 juin 2020.

Lavinia Davidescu (MD, PhD), professeur de pneumologie à l'Université d'Oradea, Roumanie, et coordonnateur de l'étude AB07015 présentera les résultats clés de l'étude positive de phase 3, AB07015, dans le cadre d'un d'une présentation orale consacrée aux derniers essais cliniques intitulée "Allergy Diagnosis and Asthma".

Trigano : +2,5% avec Seb, Colas, P&V, Sodexo, Eurazeo, TF1 et Nexity

Showroomprivé (+2%) Le chiffre d'affaires net du premier trimestre est ressorti à 118,2 ME, en recul de 19,8%.

L'activité du trimestre a été impactée par les décisions stratégiques visant à concentrer l'offre sur les affaires les plus rentables, la poursuite de la baisse sensible des investissements marketing comparé au premier trimestre 2019, la baisse du volume de déstockage physique wholesale suite à la réduction fin 2019 du stock d'invendus et la baisse des achats fermes mais également l'allongement des délais de livraison et de retours liés à la période de crise sanitaire...

Air France KLM (+2%) a procédé le 6 mai 2020 à la signature de la documentation juridique relative à deux financements pour un montant total de 7 milliards d'euros, annoncés dans son communiqué du 24 avril 2020 et approuvés par la Commission Européenne le 4 mai 2020. Ces financements comprennent deux prêts destinés au financement des besoins de liquidité d'Air France et de ses filiales.

Legrand : +2% suivi de Cie des Alpes, Atos

Airbus (+1,5%) Les livraisons du groupe ont chuté de 80% à 14 appareils seulement sur le mois d'avril par rapport à l'année dernière, selon les chiffres communiqués le constructeur aéronautique. Les commandes sont quasiment à l'arrêt depuis que le début de la période de confinement mise en place pour lutter contre la pandémie, ce qui a stoppé une grande partie du trafic des compagnies aériennes qui ont reporté leurs commandes.

Le constructeur aéronautique a recensé seulement 9 commandes d'avions en avril de la part du loueur aéronautique irlandais Avolon. Depuis le début de l'année, Airbus a ainsi livré 136 appareils, contre 232 sur la même période en 2019.

L'avionneur européen précise malgré tout avoir remporté 299 commandes nettes sur la période allant de janvier à avril...

Groupe ADP (+1%) via TAV Airports, va racheter l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan. Le consortium formé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,12% par le gestionnaire des aéroports parisiens) et VPE Capital, a signé le 7 mai un accord portant sur le rachat de 100% de l'aéroport d'Almaty, et des activités connexes de carburant et de services, pour une valeur de 415 M$.

La participation de TAV Airports dans le consortium ne sera pas inférieure à 75% et le transfert des parts aura lieu après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois, après réalisation des procédures légales nécessaires. L'aéroport sera consolidé en intégration globale dans les comptes de TAV Airports.

L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie Centrale : il a accueilli environ 6,4 millions de passagers en 2019 dont un peu moins de la moitié sur des liaisons internationales.

Safran (+0,3%) a annoncé le licenciement de 3.000 employés au Mexique, alors que l'industrie aéronautique fait face à un déclin sans précédent de la demande entraîné par la crise sanitaire internationale. Les deux usines de Safran à Queretaro, ville industrielle du centre du Mexique, font partie d'un vaste réseau d'usines tournées vers l'export...

VALEURS EN BAISSE

Hiolle Industries (-4%) a dégagé l'an dernier un EBITDA de 7,4 ME contre 6,86 ME en 2018. La hausse est principalement due à l'application de la norme IFRS 16 qui transforme les contrats de locations immobilières en droits d'utilisation activables et amortissables. Avant impact de cette nouvelle norme, l'EBITDA s'élève en effet à 6,2 ME.

Le résultat opérationnel d'un montant de 3,66 ME, impacté par la dépréciation du goodwill du secteur Services et Environnement pour 650 KE et d'une rectification du calcul du goodwill du secteur Ferroviaire et Aéronautique pour 336 KE, affiche une baisse de 27,2%. La rentabilité avant ces dépréciations "non récurrentes" est de 5,4%.

Le résultat net ressort à 2,09 ME, en baisse de plus de 40%. Aucune distribution de dividende ne sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires...

Amoeba : -3% avec Erytech, Voluntis, Actia (-2%)

Aurea (-1,5%) Après un début d'année dynamique chez Aurea, l'activité des pôles Métaux & Alliages et Produits dérivés du Pétrole, qui contribuent le plus au chiffre d'affaires, s'est fortement dégradée, impactée à des degrés divers par la crise sanitaire et économique.

Au titre du 1 er trimestre 2020, Aurea enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 46 ME, en recul de 15% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Korian : -1% avec SoiTec, SQLI, Devoteam, Neoen

Capgemini : -0,5% avec SG, AST, AXA, Essilor, Nexans

Thales (stable) a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 700 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 1%. Cette émission est notamment destinée à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE conclue en avril dernier. Elle vient conforter la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements.

Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective négative) par S&P Global Ratings.

BNP Paribas : stable avec Engie, Getlink et Genfit.