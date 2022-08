Mi-séance Paris : le CAC40 remonte de plus d'1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris se ressaisit ce mardi, en hausse de 1,1% sur le CAC40 à 6.290 points en fin de matinée. Dans une actualité et des volumes d'échange toujours réduits, le CAC40 reprend donc une partie du terrain perdu au cours des trois dernières séances après un creux a 6.153 points hier.

L'ambiance demeure lourde sur les marchés actions après la sortie de Jerome Powell vendredi à Jackson Hole sur la nécessité d'une politique monétaire restrictive pour "un certain temps" face à l'inflation. Autant dire que les prochaines statistiques des prix à la consommation seront déterminantes alors que la BCE semble contrainte elle aussi de durcir sa politique monétaire. La BCE pourrait ainsi relever ses taux directeurs de trois quarts de point la semaine prochaine, soit davantage qu'anticipé jusqu'à présent.

VALEURS EN HAUSSE

* Les valeurs bancaires dominent le palmarès du CAC40 : BNP Paribas reprend 3% à 47,2 euros, Société Générale et Crédit Agricole remontent de plus de 2%.

* Sanofi progresse de 1% à 82,2 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique (Biologics License Application, BLA) relative à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. La décision de la FDA devrait intervenir le 28 février 2023. Sanofi et Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha.

* Poxel grimpe de 7% à 2,47 euros après l'annonce de premiers résultats de phase 2 positifs pour PXL065 dans le traitement de la NASH. "La pioglitazone a fait la preuve de son efficacité dans la NASH avec, à ce jour, 6 études cliniques chez des patients atteints de NASH ayant mis en évidence des améliorations histologiques manifestes qui se comparent favorablement aux autres molécules orales en développement", a déclaré Stephen Harrison, MD, Président du Summit Clinical Research.

* Orpea (+2% à 22,5 euros) a confirmé son engagement à rembourser "à l'euro près" les dotations publiques qui n'auraient pas été régulièrement demandées, versées ou utilisées. Orpea va ainsi procéder au remboursement d'un montant de 25,7 ME identifié par la CNSA, correspondant aux remises de fin d'années perçues auprès de ses fournisseurs pour des achats financés par la section " soins " ainsi qu'à la contribution économique territoriale, la contribution sociale de solidarité des sociétés et des frais de souscription des contrats d'assurance responsabilité civile imputés sur la section " soins ".

* MedinCell gagne 8% à 5,3 euros. Son partenaire Teva Pharmaceuticals a décidé de lancer l'essai clinique de phase 3 pour mdc-TJK, le deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell. MedinCell recevra immédiatement un paiement de 3 millions de dollars de Teva Pharmaceuticals pour l'atteinte de cette étape de développement du projet. L'étude de Phase 3 évaluera l'efficacité et l'innocuité de ce qui pourrait être la première formulation d'olanzapine injectable à action prolongée (LAI) sous-cutanée pour le traitement des patients schizophrènes. mdc-TJK vient à la suite de mdc-IRM (rispéridone LAI), le premier antipsychotique sous-cutané basé sur la technologie de MedinCell actuellement en cours d'examen réglementaire par la FDA américaine, dont le lancement est attendu en 2023.

VALEURS EN BAISSE

A contre-courant, Carrefour abandonne 2,2% à 16,5 euros, seule baisse vraiment significative du CAC40. Une pression vendeuse à relier à une note de JP Morgan qui a dégradé le titre du distributeur à 'neutre' tout en ramenant son objectif de cours de 21,5 à 20,50 euros. La banque d'affaires anticipe une phase de dégradation des résultats du groupe en Europe en raison d'une inflation plus forte qu'anticipé et juge le contexte actuel moins favorable aux fusions-acquisitions.

* TotalEnergies cède 0,6% à 54,1 euros. Le baril de pétrole rétrograde avec un Brent qui revient sur les 100 dollars.