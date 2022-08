Mi-séance Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 6.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Bon début de semaine pour le CAC40 qui progresse de 0,6% en fin de matinée et repasse ainsi au-dessus des 6.500 points. Le secteur du luxe est bien orienté et participe à cette tendance alors que l'actualité financière et très limitée en cette deuxième semaine d'août.

Wall Street a terminé la séance de vendredi en ordre dispersé après les chiffres du chômage américain meilleurs que prévu. Les responsables de la Fed continuent cependant de repousser les espoirs d'un "pivot" accommodant sur les taux, c'est à dire d'une inversion du mouvement sur les taux passant du resserrement à l'assouplissement monétaire. La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré que d'autres hausses de taux de 75 points de base devraient être envisagées jusqu'à ce que l'inflation diminue de manière constante. Bowman n'a toujours pas vu d'indications concrètes que l'inflation ait atteint un sommet, notant un risque important qu'une inflation élevée persiste jusqu'en 2023 pour des produits de première nécessité comme le logement et la nourriture.

La fourchette actuelle sur le taux des fonds fédéraux va de 2,25 à 2,5%, après deux augmentations de 75 points de base. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse de 50 points de base supplémentaire le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire, est de 29,5%, contre 70,5% de chances d'une augmentation de 75 points de base (entre 3% et 3,25%).

VALEURS EN HAUSSE

* Veolia (+0,8% à 24,2 euros) cède les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie. Le géant français des services à l'environnement a annoncé ce matin la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie Asset Management s'engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings. Le produit de cession pour Veolia représentera environ 2,4 milliards d'euros. La réalisation de cette transaction permet d'apporter une réponse efficace aux principales préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority). Elle reste soumise à son approbation ainsi qu'à la levée du droit de premier refus accordé par Veolia au nouveau Suez à l'occasion du rapprochement en 2021. A l'issue de la réalisation de ce remède antitrust, Veolia demeurera un acteur majeur du marché du traitement de déchets au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros.

* LVMH gagne 1% à 689 euros, Hermès progresse de 1,7% à 1.371 euros et Kering avance de 0,5%. Le Credit Suisse maintient le suivi de LVMH avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de 800 euros. Le Credit Suisse a aussi maintenu son avis positif sur Kering avec un objectif de 825 euros.

* Nexans reprend 2,3% à 97,3 euros ce lundi, alors que HSBC a revalorisé le dossier de 100 à 115 euros en restant à l'achat.

* Néovacs (-11%) annonce être entré en négociation avec la société Pharnext (+30%) afin d'accompagner la société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante. Le financement envisagé permettrait de soutenir les opérations et les besoins en trésorerie de Pharnext, notamment l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Les premiers résultats de cette étude devraient être annoncés au cours du quatrième trimestre 2023. Néovacs a proposé un investissement sous forme de prêts pouvant être convertis pour tout ou partie en actions Pharnext pour un montant maximal de 20 ME assorties de bons de souscription d'actions pouvant donner accès, à terme, à environ 1/3 du capital de la société Pharnext. Un premier versement immédiat de 2,5 ME pourrait être mis en place dès la signature de l'accord.

VALEURS EN BAISSE

* Seule baisse vraiment significative sur le CAC40, Sanofi recule de 1,4% à 96,1 euros.

* La Société Générale redonne 0,1% à 22,74 euros ce lundi. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a ajusté la mire de 35 à 37 euros en restant à l'achat.

* BNP Paribas rend aussi 0,8% à 48,45 euros.