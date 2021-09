Mi-séance Paris : le CAC40 regagne 1%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En progressant d'un peu plus de 1% à 6.575 points ce mercredi midi, le CAC40 reprend une partie du terrain perdu hier (-2,17%) sous l'impulsion d'achats à bon compte. En parallèle, sur le front obligataire, la remontée rapide des rendements semble vouloir marquer une pause... Les craintes suscitées par le retour de l'inflation, susceptibles de conduire la Réserve fédérale et la BCE à durcir plus rapidement que prévu leur politique monétaire, ont provoqué hier une flambée des rendements obligataires et une baisse des marchés d'actions.

ECO ET DEVISES

Jerome Powell, a informé mardi le Sénat américain que l'inflation qui accompagnait actuellement la reprise économique soutenue pourrait durer plus longtemps que prévu, ajoutant que la banque centrale américaine se tient prête à riposter pour juguler la hausse des prix si cela s'avérait nécessaire.

L'inflation reste donc sous haute surveillance, ainsi que les risques de "shutdown" des services fédéraux américains. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a mis en garde mardi contre une "calamité" en cas de défaut des Etats-Unis sur leur dette.

L'euro recule ce midi à 1,1665/$. Le pétrole pointe à 78,40$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Genomic Vision remonte de 18%. Le groupe a annoncé le lancement de TeloSizer, une solution innovante qui élargit l'offre de la société dans le domaine de la biologie des télomères et de l'analyse de la santé cellulaire.

Le nouveau service TeloSizer s'appuie sur la technologie exclusive du peignage moléculaire de Genomic Vision associée à sa technologie FiberSmart en phase pilote qui détecte, saisit automatiquement des images et quantifie la longueur des télomères sur des molécules d'ADN individuelles.

SMCP (+7%) avec Ateme (+5%) après ses comptes, Sartorius et Séché (+4%)

Maurel et Prom : +3,5% suivi de Technicolor, Catana, , Safran

Airbus : +2% avec S30, Essilor, Voltalia, Dior, Parmagest et Eurofins

Technip Energies : +1,5% en compagnie de LVMH, SoiTec, Getlink, Abivax, Dassault Aviation

Pizzorno Environnement (+1%) enregistre un début d'exercice dynamique. Le groupe atteint, au 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 100,5 millions d'euros, en progression de 6,5%.

FDJ : +1% suivi de ADP et de Sodexo

VALEURS EN BAISSE

Navya : -9% après ses comptes. Au cours du premier semestre 2021, a vendu 9 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 ME contre 4,7 ME au premier semestre 2020. La crise sanitaire continue d'impacter l'activité commerciale de la société du fait des restrictions de déplacement dans certains pays... Le résultat opérationnel et le résultat net atteignent respectivement -11,7 ME et -12,5 ME, les deux connaissant un creusement de 0,9 ME et de 1,2 ME par rapport au premier semestre 2020.

Lacroix (-5%) : Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 254,8 ME, à comparer à 193,5 ME enregistrés sur la période comparable, du 1er janvier au 30 juin 2020, soit une hausse de 31,7%. Sur la période, l'EBITDA courant s'établit à 14,9 ME contre 12,3 ME précédemment. Le résultat net part du Groupe est de 5,8 ME contre 2,9 ME. Le groupe a révisé à la baisse son objectif de marge d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1%, mais non plus 6,5% comme espérés précédemment.

Guillemot : -3% avec Verimatrix

Air France KLM : -2% suivi de Valneva, Ubisoft, Axway, Lysogène

McPhy (-1%) a partagé avec EnergieDienst les conclusions des investigations menées pour déterminer les causes de l'incident survenu à Grenzach-Wyhlen, le 24 juin dernier. En particulier, l'incident a consisté en une fuite de solution d'hydroxyde de potassium (KOH) provenant de l'électrolyseur.

Beneteau : -1% suivi de Genfit, Savencia, Atos, TechnipFMC, Verallia, CGG, LafargeHolcim