Mi-séance Paris : le CAC40 regagne 1,5%

Le CAC40 reprend une partie du terrain perdu hier (-1,74%) avec un gain de 1,5% ce midi à 6.550 pts. Le dossier Evergrande reste malgré tout sous haute surveillance, alors que les déclarations des autorités chinoises sont toujours suivies de près... Pékin, sans voler non plus trop vite à l'aide d'Evergrande, devrait au final pouvoir éviter le crash du secteur immobilier et ses conséquences financières et sociales qui pourraient s'avérer dévastatrices...

Par ailleurs, les marchés sont dans l'attente des décisions de la Fed, mercredi, sur fond de tensions politiques aux Etats-Unis, qui menacent d'entraîner un bras de fer sur le plafond de la dette fédérale.

La parité euro / dollar atteint 1,1735$ ce midi. Le baril de Brent se négocie en hausse à 74,85$.

VALEURS EN HAUSSE

Universal Music Group s'enflamme de 35% à plus de 25 euros ce matin sur Euronext Amsterdam, alors que le leader du divertissement musical était valorisé initialement sur la base d'un prix de référence de 18,5 euros et d'une capitalisation de 33,5 milliards d'euros. UMG abrite un large éventail d'entreprises actives dans la musique enregistrée, l'édition musicale, le merchandising et le contenu audiovisuel. Présentant le catalogue "le plus complet" d'enregistrements et de chansons dans tous les genres musicaux, UMG "identifie et développe des artistes", et produit et distribue la musique "la plus acclamée par la critique et la plus réussie commercialement au monde", se félicite Euronext.

L'introduction en bourse d'Universal Music Group sur Euronext Amsterdam fait suite à l'intention annoncée précédemment par Vivendi de distribuer 60% des actions UMG aux actionnaires de Vivendi. Le cours de référence de l'action Universal Music Group avait été fixé à 18,50 euros par action, se traduisant par une capitalisation boursière de 33,5 milliards d'euros au jour de la cotation. Sur la base des cours de la matinée, la capitalisation franchit déjà les 45 milliards d'euros.

En revanche, le titre Vivendi accuse le coup et tombe dans la zone des 11 euros, après cette séparation d'UMG.

Valneva remonte de 7% suivi de Orapi (+5%) et de S30

Neurones : +4% avec Peugeot Invest et SES Imagotag

Navya : +3% avec Latecoère, SoiTec et Robertet

Virbac : remonte de 2,5% avec Aubay, Nexans, TotalEnergies, Trigano

Capgemini : +2% suivi de LVMH, Interparfums, CGG, Alstom

Chargeurs : +1,5% avec LafargeHolcim, Hermes, Manitou, Saint-Gobain

Carmat (stable) a annoncé la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme. La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe dirigée par le Dr. Mark S. Slaughter, professeur et chef du département de chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'université de Louisville et médecin à l'UofL - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky), dans le cadre de la première cohorte de 3 patients de l'étude de faisabilité (EFS) aux États-Unis. La patiente de 57 ans souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère et avait subi une chirurgie cardiaque plusieurs années auparavant.

Poxel (stable) a annoncé la finalisation du recrutement de DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de la pioglitazone R (PXL065) stabilisée par substitution au deutérium dans le traitement de la NASH), un essai de Phase II évaluant différentes doses du PXL065 pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée.

VALEURS EN BAISSE

Innate retombe de 10% suivi de Erytech (-5%) avec Ose

Hexaom (-3%) : la rentabilité du Groupe ressort ainsi en forte amélioration sur le semestre. Le résultat opérationnel progresse de +165,6% à 16,2 millions d'euros. La marge opérationnelle a plus que doublé : elle s'établit à 3,2% sur le semestre contre 1,5% l'année dernière.

Ateme : -3% suivi de Casino

SQLI : -2% suivi de Faurecia, BigBen

Atos : -1% avec Veolia, Sodexo, Valeo, Synergie, Haulotte