Mi-séance Paris : le CAC40 recule malgré des publications trimestrielles mieux accueillies

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances de léger rebond, les gains sont déjà à moitié effacés. Le CAC40 reperd en effet 0,7% ce jeudi en fin de matinée, de retour à 6.865 points. Les publications trimestrielles, très nombreuses depuis hier soir, continuent à souffler le chaud et le froid avec des chiffres parfois très mal accueillis.

Parmi les gagnants du jour, assez nombreux quand même, on retrouve Sodexo, Carrefour, Danone ou STMicroélectronics. A l'inverse, les résultats trimestriels de BNP Paribas sont nettement sanctionnés.

Le rendez-vous de la BCE est pour tout à l'heure en début d'après-midi. Les intervenants de marché tablent sur un statu quo sur les taux mais le discours de la présidente Christine Lagarde sera crucial pour évaluer leur trajectoire future. A suivre aussi, la publication à 14h30 de la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre...

VALEURS EN HAUSSE

* Danone avance de 2,4% à 56,2 euros sur le marché parisien. Le géant de l'agroalimentaire a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 6,9 milliards d'euros, en progression de +6,2% en données comparables (contre 4,64% de consensus), porté par une hausse de +6,6% de l'effet prix, et une amélioration séquentielle de l'effet volume/mix, en baisse de -0,3%. L'activité eaux, qui comprend Volvic et Evian, est celle qui a enregistré la croissance la plus rapide, avec une hausse de son chiffre d'affaires de 7% (+6,47% de consensus) tandis que les revenus de la branche EDP (produits laitiers et d'origine végétale) ont reculé de 10% à 3,47 MdsE mais affichent une amélioration de 6,3% en comparable contre +4,71% attendu par le marché. Conséquence de ce beau trimestre, le groupe relève sa guidance annuelle de croissance et table désormais sur une hausse des revenus entre +6% et +7% en données comparables, versus +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.

* Nexity gagne près de 13% à 12,8 euros mais le titre avait perdu 14% hier dans l'attente de la publication trimestrielle du groupe immobilier. Nexity maintient à ce stade la guidance 2023 communiquée en juillet dernier. Dans un marché toujours en forte dégradation, l'activité commerciale de Nexity en Promotion dans l'immobilier Résidentiel est qualifiée de " résiliente " avec 9.213 réservations à fin septembre 2023 (-20% par rapport à fin septembre 2022 dans un marché en baisse de 31% au premier semestre) pour un montant de 1.865 millions d'euros (-27%).

* Sodexo s'adjuge près de 7% à 104 euros, les opérateurs saluant les résultats annuels du spécialiste de la restauration collective ainsi que les avancées sur la scission à venir de Pluxee. Le groupe prévoit d'introduire en bourse sa division de bons d'achat et d'avantages sociaux au début de l'année 2024. Le projet de scission complète sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale dédiée qui se tiendra au début de l'année prochaine.

* STMicroelectronics gagne 3% à 38,3 euros. Au troisième trimestre, STM a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,43 milliards de dollars, une marge brute de 47,6%, une marge d'exploitation de 28% et un résultat net de 1,09 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action après dilution. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net est de 13 milliards de dollars, la marge brute de 48,7 %, la marge d'exploitation de 27,6 % et le résultat net de 3,14 milliards de dollars.

* Worldline reprend 4% à 9,8 euros après sa séance cauchemardesque hier avec près de 60% de baisse. Tout simplement la plus forte chute jamais enregistrée par le spécialiste des paiements. Le groupe a revu à la baisse ses perspectives pour cette année et a abandonné son objectif de croissance pour l'année prochaine. L'entreprise a déclaré qu'un ralentissement économique - en particulier sur son marché principal, l'Allemagne - pèse sur sa croissance et sa rentabilité.

* Carrefour échappe à la morosité ambiante avec un titre qui progresse de 4,5% à 16,32 euros ce jeudi matin à Paris. Le distributeur a affiché une bonne dynamique commerciale au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. La croissance du chiffre d'affaires est de +9% à 23,629 MdsE en comparable (consensus de 7,47%) avec une forte progression des ventes de produits à marque propre, qui dépassent 35% des ventes alimentaires (+3pts vs T3 2022) et une accélération de la GMV e-commerce, en hausse de 31% au T3, dont +16% en France. Le Groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2023, à savoir croissance de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du cash-flow libre net. Carrefour poursuit par ailleurs son programme de rachat d'actions de 800 ME en 2023, avec 664 ME réalisés au 20 octobre.

VALEURS EN BAISSE

* BNP Paribas abandonne 3,9% à 54 euros après une publication trimestrielle assez mitigée. Sur les trois mois clos fin septembre, le géant bancaire a vu son résultat net part du groupe reculer de 4% à 2,66 milliards d'euros pour un produit net bancaire en hausse de 4% à 11,58 MdsE. La division "Global markets", qui rassemble les services de trading, a accusé un repli de 9% de ses revenus au troisième trimestre, sous l'effet d'une baisse de près de 14,3% de l'activité taux, devises et matières premières (FICC). L'activité trading de BNP a bénéficié pendant plusieurs trimestres de la forte volatilité observée sur les marchés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe suit désormais la même tendance que ses concurrents, qui ont enregistré une forte baisse de leurs revenus tirés de la demande en instruments de couverture contre les risques de change et de taux. BNP Paribas, qui a confirmé son objectif d'atteindre 12% de rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) en 2025, a également déclaré avoir réalisé 85% de son programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros en 2023.

* Infotel recule de 6% sur les 41 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du groupe a enregistré au 3e trimestre 2023 une légère contraction de -1,6%, sous l'effet conjugué d'un nombre de jours de travail inférieur au T3 2023 vs. T3 2022 et d'un ralentissement des investissements notamment dans le secteur bancaire. Sur 9 mois, l'activité ressort en croissance organique de +3,7 % à 228,7 ME. Malgré un ralentissement temporaire de l'activité, Infotel maintient son objectif de surperformer son marché et poursuit sa feuille de route stratégique avec sérénité encouragé par un environnement structurellement porteur. La société est confiante dans l'atteinte au second semestre 2023 d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle du premier semestre.

* La situation ne s'arrange pas pour Clariane. Après avoir décroché de 20% hier, le titre du premier exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes chute encore de 25% à 3,12 euros, sur un nouveau plancher. Les opérateurs continuent à délaisser l'action au lendemain d'une publication trimestrielle marquée par une activité en hausse mais également par une révision de la trajectoire d'endettement de l'entreprise. La société prévoit en effet désormais un levier financier d'environ 3,8x en décembre, contre une prévision précédente d'environ 3,5x. Dans ces conditions, les opérateurs redoutent maintenant une augmentation de capital...