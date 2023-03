Mi-séance Paris : le CAC40 recule, l'inflation inquiète toujours

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reperd 0,3% ce jeudi midi autour de 7.210 points. Cette troisième séance de baisse annule presque la forte hausse de lundi alors que les inquiétudes restent fortes autour des conséquences de la poursuite attendue des hausses de taux directeurs.

L'inflation est ainsi ressortie un peu plus élevée qu'anticipée dans la zone euro en février. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région a atteint 8,5% sur le mois, contre 8,6% en janvier et un consensus logé à 8,3%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en février (15,0%, comparé à 14,1% en janvier), suivi de l'énergie (13,7%, comparé à 18,9% en janvier), des biens industriels hors énergie (6,8%, comparé à 6,7% en janvier) et des services (4,8%, comparé à 4,4%). L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatils, ressort à 5,6% (5,3% de consensus), après 5,3% en janvier, sur un nouveau plus haut historique.

Des données qui ne font que renforcer les attentes d'une nouvelle hausse des taux de 50 points de base de la BCE le 16 mars, ce qui devrait porter le taux des opérations principales de refinancement à 3,5%. Le niveau des OAT 10 ans s'en ressent à 3,22%, un nouveau plus haut depuis 11 ans.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Eurofins Scientific reprend 2,8% à 59,6 euros après avoir perdu plus de 15% au cours des deux dernières séances. Oddo BHF a choisi de dégrader le titre à 'neutre' après une publication annuelle faible et une communication très conservatrice sur sa guidance 2023, notamment concernant la marge... L'analyste a ajusté à la baisse ses estimations 2023 et son cours cible de 80 à 70 euros pour tenir compte d'un scénario économique difficile et d'un momentum peu favorable à court terme.

* En hausse de 3% à 8 euros, SMCP s'offre une sixième consécutive de progression. Le groupe de mode a dévoilé de solides résultats annuels avec un EBIT ajusté de 111 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 96 ME en 2021, un doublement du bénéfice net à 51 ME, pour un chiffre d'affaires de 1,206 MdE, en hausse de 13% en organique, porté par une croissance 'like-for-like' de +14%. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus atteignent le niveau record de 332 ME, en hausse de 4% en organique par rapport à 2021, malgré une base de comparaison élevée.

* Vallourec (+6% à 14,2 euros) a annoncé des résultats en nette amélioration au quatrième trimestre et supérieurs aux attentes de la place. Le spécialiste des tubes sans soudure enregistre sur la période un résultat brut d'exploitation de 312 millions d'euros (contre 136 ME au T4 2021 et 298 ME de consensus), soit une marge de 20,2% contre 12,8% un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 1,541 milliard d'euros (1,48 MdE de consensus), en progression de 45% (+31,5% à taux de change constants). La marge industrielle ressort à 415 ME, soit 26,9% du chiffre d'affaires. Le résultat net, part du Groupe, est positif et s'est établi à 78 ME, contre 89 ME au T4 2021.

* Technip Energies (+6% à 19 euros) a dévoilé un chiffre d'affaires ajusté de 6,4 milliards d'euros et une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,0 %, en hausse de 50 points de base par rapport à l'année précédente. Le résultat net progresse à 320,2 ME, contre 251,4 ME en 2021, soit 1,79 Euro par action, contre 1,39 Euro un an plus tôt. La forte croissance du bénéfice par action permet d'augmenter le dividende proposé à 0,52 euro/action, en hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Les prises de commandes ajustées de l'exercice 2022 s'élèvent à 3 845 millions d'euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, STMicro perd 6,6% à 42,7 euros, malmené après les dernières annonces de Tesla. Le constructeur automobile américain a déclaré lors de sa journée investisseurs qu'il utilisait moins de plaquettes de carbure de silicium dans les boîtiers de transistors au profit de sa technologie interne. Selon les données compilées par 'Bloomberg', STMicro génère 4,3% de ses revenus auprès du groupe californien.

* Veolia cède 1,7% à 27,4 euros malgré l'annonce de résultats annuels records et d'un dividende de 1,12 euro par action. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets, qui a finalisé début 2022 le rachat de la majeure partie des activités de Suez, a enregistré l'an dernier un Ebitda de 6,2 milliards d'euros (+7,2% à périmètre et change constants) pour un chiffre d'affaires de 42,9 MdsE (+14,1% à périmètre et change constants). Le résultat net publié part du groupe ressort à 716 ME contre 404 ME un an plus tôt et le free cash-flow net s'élève à 1,032 MdE. Des résultats globalement supérieurs aux attentes des analystes. Veolia vise cette année une solide croissance organique et une progression organique de son Ebitda de 5% à 7%. Le résultat net courant part du Groupe est espéré autour de 1,3 MdE.

* BNP Paribas (-1,2% à 62,6 euros) reste pénalisé par la sortie partielle de l'Etat belge qui conserve environ 5,1% du capital.

* JCDecaux cède 1,8% à 22,1 euros. La Deutsche Bank a revalorisé JCDecaux de 18 à 21 euros ('conserver').