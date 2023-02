Mi-séance Paris : le CAC40 recule, Engie grimpe, Atos décroche

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Matinée rouge à Paris. Au lendemain d'une séance très calme en l'absence des investisseurs américains, le CAC40 abandonne 0,60% à 7.292 points à la mi-journée, pénalisé par le retour des craintes d'un resserrement monétaire prolongé. Des indices flash PMI plus solides que prévu tant en France que dans la zone euro, ainsi qu'un indice ZEW supérieur aux attentes en Allemagne, plaident pour une poursuite des hausses de taux de la BCE. Le regain de tensions géopolitiques n'est également pas très rassurant. Vladimir Poutine a accusé ce matin l'Otan et l'Occident d'attiser le conflit en Ukraine en pensant à tort pouvoir vaincre la Russie, dont ils cherchent à détruire l'existence. Ce regain d'inquiétudes est clairement visible sur le marché obligataire avec des taux qui se tendent assez nettement ce midi et un taux de l'OAT à dix ans à nouveau proche des 3% (+4,5 pb).

Dans ce contexte, les publications d'entreprise passent au second plan. Malgré des résultats solides, Capgemini et Worldline reculent. Les comptes d'Engie et d'Edenred sont eux salués.

Le renchérissement du dollar pénalise les cours pétroliers, qui souffrent aussi des craintes concernant l'économie en cas de resserrement monétaire prolongé de la part des banques centrales. Le baril de Brent de la mer du Nord cède 0,3% à 83,8$ à Londres.

VALEURS EN HAUSSE

* Engie gagne 4% à 14,1 euros. La société va augmenter son dividende de 65% après avoir vu ses résultats s'envoler l'an passé grâce à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité causée par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'énergéticien a ainsi dégagé sur l'exercice 2022 un résultat net récurrent part du groupe de 5,2 milliards d'euros, contre 2,9 MdsE un an plus tôt, pour des revenus en augmentation de 62,2% (+60,4% en organique) à 93,9 MdsE. Le résultat opérationnel s'élève à 9 MdsE contre 6,1 MdsE en 2021, en hausse organique de 43%. Le conseil d'administration propose un dividende de 1,40 euro par action au titre de 2022, contre 0,85 euro sur l'exercice précédent, ce qui correspond à un taux de distribution de 65%, en ligne avec la politique de dividende du Groupe visant à distribuer 65 à 75% du résultat net récurrent part du Groupe et incluant un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période de 2023 à 2025.

* Air France KLM grimpe de 2% à 1,74 euro, bien aidé par une note de Barclays. Selon nos informations, la banque britannique a débuté le suivi du transporteur avec un conseil 'surpondérer' et une cible de 2,3 euros. Globalement, le broker pense que le secteur aérien européen post-pandémique présentera de nombreuses similitudes avec celui d'avant la pandémie. Concernant plus précisément Air France-KLM, Barclays juge la compagnie bien positionnée stratégiquement et dispose, selon lui, d'une solide équipe de direction. La restructuration d'Air France porte ses fruits. KLM va faire évoluer sa stratégie pour "suer" ses actifs. La restructuration post-Covid du bilan reste en cours, mais les résultats de l'exercice 2022 soulignent qu'elle progresse. "Nous nous attendons à ce que la vigueur de l'activité commerciale soutienne le désendettement organique et fournisse une toile de fond favorable aux mesures de capital hybride visant à relever les défis liés aux capitaux propres négatifs", ajoute l'analyste.

* Edenred progresse de 1,6% à 53,1 euros après la publication de résultats 2022 historiques. Le groupe a dégagé l'an passé un EBITDA de 836 millions d'euros (829 ME de consensus), en hausse de 24,9% en données publiées et de 23,3% en données comparables, pour des revenus en croissance de 25% à plus de 2 milliards d'euros (+21,2% en données comparables). La marge d'EBITDA ressort ainsi à 41,2%, en progression de 0,7 point en données comparables. Le spécialiste des solutions de paiement a également enregistré un flux de trésorerie disponible inédit de 881 ME. Edenred se dit "idéalement positionné" pour continuer à générer une croissance profitable en 2023 et au-delà et confirme pour 2023 les objectifs de son plan Beyond 22-25, à savoir une croissance organique de l'EBITDA supérieur à +12% et un taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

* Catana Group (+0,3% à 7,5 euros) ouvre une nouvelle page de son histoire avec la création d'un pôle motonautique au Portugal grâce à la prise de participation majoritaire dans la société portugaise Composite Solutions. Moyennant un investissement de 2 ME, Catana prend une participation de 50,01% de la société Composite Solutions, valorisée 4 ME. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, au travers sa filiale AP Yacht Conception, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 ME. Les fondateurs de la société conservent par ailleurs 10% du capital.

VALEURS EN BAISSE

* Atos recule de 4,7% à 13 euros. Le fonds spéculatif TCI a adressé une lettre à Airbus exigeant qu'il renonce à son projet visant à reprendre 29,9% du capital d'Evidian. L'entreprise de services du numérique a annoncé la semaine passée être entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. Dans une lettre publique adressé au géant aéronautique, et dévoilée initialement par le 'Financial Times', Christopher Hohn, le célèbre dirigeant du fonds, déclare qu'Evidian est une "entreprise très endettée" et qu'y investir "diluerait la qualité des activités d'Airbus". TCI, qui détient plus de 3% du capital d'Airbus, ajoute que "ce serait du capital bloqué et une utilisation extrêmement inefficace des fonds des actionnaires". Selon l'investisseur, "Airbus peut continuer à entretenir une relation mutuellement productive et profitable avec Evidian sans prendre de participation. Ne pas être un actionnaire de référence n'empêche pas une collaboration accrue entre les deux sociétés".

* Worldline cède 3,6% à 39,7 euros après la publication de ses résultats annuels. Des comptes perçus comme solides par la communauté financière. Le spécialiste des services de paiement a enregistré l'an passé un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 milliard d'euros, matérialisant une marge de 26%, en hausse de 110 points de base, pour un chiffre d'affaires de 4,364 MdsE, en croissance de 10,7% en organique. Le flux de trésorerie disponible a atteint 520 ME. Le management anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires en 2023, plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 et 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible. Stifel ('achat') évoque des résultats solides et en ligne avec les attentes mais note également une légère déception sur la marge d'EBO implicite 2023, qui devrait s'améliorer comme prévu, mais à partir d'une base de plus faible.

* Capgemini perd 2,6% à 182,3 euros, pénalisé par des perspectives jugées prudentes pour 2023 malgré une croissance des ventes et des flux de trésorerie disponibles supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre. Sur l'exercice 2023, le Groupe vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7%, une marge opérationnelle comprise entre 13,0% et 13,2% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros. Le groupe a par ailleurs indiqué que son conseil d'administration avait décidé de proposer à l'assemblée générale prévue le 16 mai prochain le versement d'un dividende de 3,25 euros par action au titre de 2022. Le dividende payé l'an passé, au titre de 2021, ressortait à 2,40 euros par action.