Mi-séance Paris : le CAC40 recule, Air France-KLM chahuté !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 met fin à une série de 4 séances de hausse ce mercredi, en repli de 0,30% à 6.620 points. L'incertitude liée à la situation en Europe de l'Est, après un missile tombé sur le territoire polonais hier soir, freine les initiatives, malgré la nouvelle hausse de Wall Street qui a profité des statistiques des prix à la production. De quoi confirmer le ralentissement de l'inflation américaine et offrir plus de marge de manoeuvre à la Fed... Notons que le marché semble avoir logiquement besoin de souffler après un rebond en ligne droite de 1.000 points en moins de deux mois sur le CAC40 !

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar remonte sur les 1,04$ ce midi. Le baril de Brent se négocie plus fermement aussi à 94,60$.

VALEURS EN HAUSSE

Somfy (+21% à 144,60 Euros) après le projet d'OPAS à 143 euros par action. Le titre s'aligne donc et va même un peu plus haut...

Alstom (+4%) : Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), le groupe a enregistré 10,1 Milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 8 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" s'établissant à un niveau solide de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom ressort à 397 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 4,9%. Le résultat net ajusté a atteint 179 millions d'euros et le cash-flow libre s'est élevé à (45) millions d'euros au cours de ce premier semestre. Les perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23 passent par une marge d'exploitation ajustée de 5,1% à 5,3% et un cash-flow libre situé entre 100 et 300 millions d'euros. Les objectifs à moyen terme 2024/25 sont aussi confirmés...

GTT : +3% avec Thales qui remonte de 2,5% suivi de Lysogène et de Eutelsat

Dassault Aviation : +1,5% avec Lagardère, Bic, CGG et TotalEnergies

VALEURS EN BAISSE

Technicolor Creative Studios s'effondre désormais de 60% à 0,64 euro après avoir été dans l'impossibilité de coter en début de séance compte tenu du flux vendeur sur le dossier. Le titre est durement et logiquement sanctionné après le gros avertissement sur résultats du spécialiste des effets visuels. Si le groupe continue de bénéficier d'une forte demande de contenus originaux de la part de ses clients, notamment chez MPC et chez The Mill, cette demande se heurte à une capacité de production VFX qui est toujours impactée par un niveau d'attrition sans précédent en matière d'employés. Le management a identifié et mis en oeuvre de nombreuses actions, mais les améliorations attendues en matière de recrutement, d'attrition et d'efficacité ne se concrétisent pas au rythme prévu, ne permettant pas à Technicolor Creative Studios de délivrer dans les délais ou aux coûts initialement anticipés.

Dans ces conditions, le groupe a divisé par deux ses anticipations 2022 d'Ebitda ajusté après loyers, de 120-130 millions d'euros précédemment à 45-65 ME aux taux budget (50-70 ME aux taux réels). Pour 2023, l'estimation préliminaire du groupe est un EBITDAaL "stable ou en légère hausse par rapport à l'atterrissage prévu en 2022", comparé à 140-160 ME précédemment.

Air France-KLM (-12%) continue à travailler sa dette... La compagnie lance une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant nominal d'environ 300 millions d'euros dans la limite d'un nombre maximum de 200 millions d'actions sous-jacentes par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. CMA CGM a exprimé l'intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9%. Le produit net de l'Offre sera intégralement affecté au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021. A noter par ailleurs qu'un préavis de grève a été lancé au sein du groupe en vue des fêtes de fin d'année...

Showroomprivé retombe de 8% avec Voltalia en vue d'une augmentation de capital, suivi de SES Imagotag

Orpea retombe de 5% après les perquisitions au sein du groupe et l'annonce de son nouveau plan stratégique

Atos : -4,5% avec McPhy, S30, Nanobiotix

Korian : -3% avec Orapi, Eurazeo, Vicat, Arkema, Accor, Faurecia, Plastic Omnium

Renault : -2% avec FNAC Darty, Amundi, Valneva, BioMerieux, Saint-Gobain