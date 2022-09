Mi-séance Paris : le CAC40 rechute brutalement

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 retombe brutalement dans la zone des 6.000 points ce lundi. L'indice de la bourse de Pris perdait plus de 2% ce matin et recule encore de 1,6% actuellement autour de 6.070 points. Le rebond de vendredi (+2,21%) est donc pratiquement annulé avec une rechute qui concerne en particulier les valeurs industrielles cycliques exposées à l'augmentation des coûts de l'énergie.

L'euro creuse ses pertes face au dollar en ce début de semaine pendant que les cours du gaz flambent à nouveau. Quelques jours après être tombée sous la parité, la monnaie unique est tombée sous les 0,99$ entre banques ce lundi matin, au plus bas depuis 2002. La crise énergétique qui secoue le Vieux continent à l'approche de l'hiver s'est encore un peu plus aggravée au cours du week-end après que Moscou eut annoncé vendredi soir que le gazoduc Nord Stream 1, qui alimente l'Europe en passant par la mer Baltique, ne redémarrerait pas comme prévu samedi, expliquant avoir détecté une fuite d'huile au cours des opérations de maintenance des derniers jours. Bruxelles estime cependant que cet argument est un prétexte et que Moscou a fait le choix d'utiliser le gaz comme une arme économique en représailles aux sanctions liées à la guerre en Ukraine.

Le pétrole débute aussi la semaine en nette hausse avec un baril de Brent de la mer du Nord qui avance de 2,7% à 95,5 dollars à Londres (contrat novembre). L'Opep+ va débattre lors de sa réunion du jour de plusieurs options pour stabiliser les prix du brut, dont celle d'une réduction de la production de 100.000 barils par jour (bpj), affirment 'Reuters' et 'Bloomberg' en citant des personnes au sein du cartel. Si l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés décident de maintenir la production aux niveaux actuels, le communiqué final de la réunion pourrait signaler que les membres sont prêts à réduire leur production dans un avenir proche si nécessaire, a précisé un délégué.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+1,3% à 52,2 euros) bénéficie de la remontée du pétrole.

* Une seule autre hausse significative parmi les valeurs du CAC40 : Thales s'adjuge 1,6% à 122,1 euros.

* Euroapi gagne 2,7% à presque 27 euros. Oddo BHF a revalorisé l'ex-division de Sanofi de 17,8 à 20 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Le secteur automobile souffre en particulier des craintes de récession : Valeo et Faurecia reculent d'environ 6%, Renault, Stellantis et Michelin de 3 à 4%.

* Alstom, Saint-Gobain ou ArcelorMittal perdent aussi 3 à 4%. Tous ces groupes sont très exposés à une forte hausse de la facture des coût de l'énergie.

* Le secteur bancaire n'est pas épargné avec pas loin de 3% de baisse pour BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.

* Remy Cointreau recule de 2,2% à 179 euros. Exane BNP Paribas a dégradé Remy Cointreau à 'neutre' avec un objectif réduit de 235 à 199 euros.