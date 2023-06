Mi-séance Paris : le CAC40 rattrape toutes ses pertes de la semaine précédente

LA TENDANCE

(Boursier.com) — C 'est une très belle fin de mois juin et de deuxième trimestre qui porte la bourse de Paris ce vendredi. Le CAC40 est en effet en passe de terminer la semaine entière dans le vert, annulant ainsi les 5 séances dans le rouge de la semaine dernière. L'indice parisien progresse actuellement de 1% autour de 7.390 points. A ce niveau, on reprend 3% sur la semaine, soit exactement l'ampleur de la baisse de la semaine précédente.

Les investisseurs surveilleront à 14h30 les données sur les revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui intègrent l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, ainsi qu'à 16h00 l'indice de confiance du Michigan. En France, l'Insee a confirmé le net ralentissement de l'inflation sur un rythme annuel de 4,5% en juin (données provisoires). Ce ralentissement résulte principalement d'une baisse de 0,3% des prix de l'énergie et d'une hausse moindre des prix de l'alimentation.

VALEURS EN HAUSSE

* Engie progresse de 2% à 15,3 euros. Le groupe a revu à la hausse ses prévisions de résultat net récurrent part du groupe 2023 qui devraient désormais se situer entre 4,7 et 5,3 Milliards d'euros. Le groupe prévoyait précédemment que le Résultat Net Récurrent part du groupe se situerait dans le haut de la fourchette de 3,4 à 4 milliards d'euros. L'EBIT hors nucléaire est désormais attendu dans la fourchette indicative de 8,5 à 9,5 milliards d'euros contre "dans le haut de la fourchette de 6,6 à 7,6 milliards d'euros" précédemment indiqué.

* En tête du CAC40, la Société Générale grimpe de 2,5% à 24,13 euros ce vendredi, alors que la Deutsche Bank repasse de 'conserver' à 'acheter' sur la banque en ciblant un cours de 34 euros. Citi avait déjà revalorisé le dossier de 32 à 36 euros avec un avis ici aussi à l'achat et HSBC avait ajusté sa cible sur la banque à 31 euros, tout en restant acheteur...

* Renault reste en hausse de 1,5% à 38,9 euros, profitant encore du relèvement de ses objectifs financiers 2023 annoncé hier.

*Ipsen (+0,4% à 111 euros) et Genfit (+24% à 4,75 euros) ont annoncé aujourd'hui les premières données positives de l'essai pivot de Phase III ELATIVE. L'essai visait à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'elafibranor dans le traitement de patients atteints d'une maladie hépatique cholestatique rare, la cholangite biliaire primitive (CBP), et présentant une réponse inadéquate ou une intolérance au traitement de référence, l'acide ursodésoxycholique (UDCA). L'essai a atteint son critère composite principal, 51 % des patients sous elafibranor 80 mg ont atteint une amélioration de la cholestase en réponse au traitement contre 4% sous placebo.

VALEURS EN BAISSE

* Casino perd encore 15% à 4,35 euros. Le titre reste vendu en attendant l'énorme dilution qui attend les actionnaires pour recapitaliser le groupe de distribution menacé par les échéances de sa dette.

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.