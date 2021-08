Mi-séance Paris : le CAC40 raccroche les 6.700 points

(Boursier.com) — Le CAC40 reste en légère hausse comme c'était déjà le cas hier et vendredi dernier. Cela permet à l'indice de la bourse de Paris de rejoindre les 6.700 points, en progression de 0,2% en fin de matinée. Août devrait être le 7ème mois consécutif de hausse pour le CAC40, qui a bouclé tous ses mois dans le vert depuis février avec un gain cumulé de 20% depuis le début de l'année.

L'inflation dans la zone euro a accéléré en août pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 10 ans selon la première estimation publiée par Eurostat. Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant la monnaie unique ont grimpé de 3% par rapport à août 2020, après +2,2% en juillet, alors que le consensus de place visait une hausse de 2,7%. La hausse des prix de l'énergie est cependant estimée à 15,4% en rythme annuel après une progression de déjà 14,3% le mois précédent, précise Eurostat. Ceux des biens industriels hors énergie ont augmenté de 2,7% sur un an, ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac de 2%. L'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, s'affiche ainsi en hausse plus modérée de 1,6%, contre 0,9% en juillet.

* Valneva reste recherché et enchaîne une septième séance de hausse d'affilée (+12% à 21,3 euros). Le titre du spécialiste des vaccins est même monté ce matin jusqu'à 25,2 euros.

* Le secteur biotech est encore entouré avec Transgène, Adocia, Erytechou Ose en hausse d'environ 5%.

* Bastide Le Confort Médical grimpe de 2,3% à 49 euros. Le groupe a affiché une très bonne résistance au 4e trimestre 2020-2021 (avril-juin), face à une base de comparaison particulièrement exigeante. Cette bonne performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2020-2021 à 444,3 ME, un niveau supérieur à l'objectif de 430 ME. La hausse de l'activité ressort ainsi à +16,3%, dont +13,5% en organique. Le Groupe a réalisé 86% de son chiffre d'affaires en France et 14% en Europe.

* Renault gagne 1,9% à 31,6 euros. Le groupe dévoilera ce vendredi, lors d'une présentation digitale, un nouveau modèle de véhicule familial à 5 ou 7 places sous la marque Dacia. Baptisé Dacia Jogger, ce véhicule sera ensuite présenté au salon automobile de Munich à partir du 6 septembre. Renault promet une voiture polyvalente et parfaitement adaptée aux activités de plein air.

* EssilorLuxottica (+2% à 165,7 euros) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions. Le groupe a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 2.000.000 actions EssilorLuxottica, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant aujourd'hui, le 31 août 2021, et pouvant s'étendre jusqu'au 29 octobre 2021. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux d'EssilorLuxottica et des sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise, de l'attribution d'actions gratuites, d'actions de performance ou d'options d'achat d'actions et de la participation à tout plan d'actionnariat des salariés.

* Vivendi (-1,3% à 32,5 euros) va céder 2,9% supplémentaires de sa filiale Universal Music Group (UMG) à Pershing Square. Ce dernier va racheter cette participation pour un prix de 1,149 Milliard de dollars (0,971 Milliards d'euros), sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG, précise Vivendi. Compte tenu des 7,1% déjà acquis au même prix, Pershing Square détiendra ainsi 10% du capital d'UMG, indique encore Vivendi qui prévoit d'introduire en Bourse UMG le 21 septembre prochain...

* Plus forte baisse du CAC40, Safran recule de 1,6% à 104,6 euros, alors que Morgan Stanley est repassé à 'sous-pondérer' sur le dossier en ciblant un cours de 100 euros.