Mi-séance Paris : le CAC40 prolonge son rebond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui a signé un joli rebond hier en faisant déjà oublier le trou d'air de lundi reste dans la zone verte ce mercredi midi, en hausse de 0,25% à 6.985 pts, malgré un contexte sanitaire qui se dégrade rapidement depuis quelques jours des deux côtés de l'Atlantique. Wall Street, qui venait d'enchainer trois séances de repli, a aussi rebondi nettement avec les valeurs de technologie hier soir... Si les inquiétudes relatives à la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus, à quelques jours des fêtes de fin d'année, restent vives, les opérateurs ont réalisé des achats à bon compte dans une actualité relativement calme à l'approche de Noël... Sur le front sanitaire justement, le président Joe Biden qui s'est adressé aux Américains mardi soir a calmé le jeu en estimant "ne plus en être au printemps 2020 grâce aux vaccins"... Un discours globalement rassurant : Pas de confinement à l'horizon, mais bien une accélération de la campagne de vaccination et le renfort de l'armée dans certains hôpitaux.

WALL STREET

La hausse a été spectaculaire sur le Nasdaq, de 2,4% à 15.341 pts, emmené par les valeurs de technologie. Le Dow Jones est remonté de 1,6% à 35.492 pts, tandis que le S&P 500 a progressé de 1,78% à 4.649 pts.

Joe Biden a par ailleurs annoncé l'envoi de 500 millions de tests gratuits aux foyers américains à partir du mois prochain. Des centres de tests vont aussi être mis en place dans les Etats les plus touchés par le variant Omicron. Le président américain a par ailleurs lancé un avertissement sévère aux non vaccinés, en leur rappelant qu'ils risquaient une maladie grave ou la mort, tout en assurant aux Américains qui se sont fait vacciner qu'ils peuvent se réunir en toute sécurité avec leur famille pendant les vacances...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- PIB américain final du troisième trimestre. (14h30)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Le brent pointe fermement sur les 74$. L'euro campe sous les 1,13/$ à 1,1285/$ ce midi.

VALEURS EN HAUSSE

McPhy (+7%) annonce avoir été sélectionné comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d'une plateforme d'électrolyse de 100 MW. Les conditions générales ont été négociées et l'accord de fourniture devrait être finalisé au cours du premier semestre 2022. Le projet vise à démontrer la viabilité de l'hydrogène vert à une échelle de production et d'application technologique sans précédent...

Balyo : +5% suivi de OVH

Atari : +3%. Crypto Blockchain Industries (stable) a annoncé le lancement d'une offre limitée de NFTs constituée de propriétés dans le monde virtuel d'Atari rattaché au hub central d'AlphaVerse, le metaverse de CBI.

AlphaVerse met à disposition un total de 40 appartements virtuels de l'Alphaverse d'Atari sous forme de NFT, ils seront situés au sein de l'AlphaVerse principal dans le quartier virtuel Atari. Ces NFTs seront disponibles à la vente via Opensea.io et Venly, avec 20 NFTs sur Opensea disponibles uniquement contre des token Atari, et 20 sur Venly disponibles contre des WETH. Ces premières ventes se feront par le biais d'un processus d'enchères se terminant le 23 décembre 2021. D'autres NFT de marque Atari Alphaverse seront mis en vente début 2022, sur la Smart Chain de Binance.

AlphaVerse, le produit principal du Metaverse de CBI, devrait être lancé à l'été 2022 et comprendra divers univers axés sur la musique, les artistes et les marques, y compris un quartier virtuel AlphaVerse dédiée à la marque Atari.

Valneva (+3%) a annoncé des résultats initiaux positifs pour l'essai de Phase 3 visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. L'essai VLA1553-302 a atteint son critère principal d'évaluation, démontrant que trois lots fabriqués consécutivement ont provoqué des réponses immunitaires équivalentes, en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination.

Les essais d'homogénéité de lots cliniques visent à démontrer la cohérence de la production, l'une des exigences standards pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. L'essai, qui comprenait 408 participants âgés de 18 à 45 ans, a confirmé le très bon profil d'immunogénicité de VLA1553 démontré dans l'essai pivot de Phase 3, VLA1553-301.

Les trois lots ont été également bien tolérés et le profil d'innocuité était conforme aux résultats de l'essai pivot de Phase 3. L'étude VLA1553-302 a donc confirmé l'équivalence clinique ainsi que la cohérence de fabrication des trois lots produits.

Medincell : +3% avec Aramis, Lumibird, CGG

Innate : +2% avec Capgemini, Ose, Dassault Aviation, Innate, Klepierre, TechnipEnergies, STEF

Sopra Steria (+1,5%) a finalisé l'acquisition d'EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. Le projet d'acquisition avait été précédemment annoncé le 12 octobre 2021. Cette acquisition va augmenter significativement la force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité et renforcera l'offre de services en sécurité des systèmes d'information auprès des grands clients du groupe. Elle constituera un levier d'accélération pour positionner le Groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France.

EVA Group entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria au 21 décembre 2021.

Bolloré : +1% avec Rubis, Chargeurs, Believe, Manitou, Cie des Alpes, Esi Group

Crédit Agricole Consumer Finance (+0,5%) affirme son ambition stratégique de développer le financement automobile et d'encourager les nouvelles mobilités, conformément au projet du Groupe Crédit Agricole. Dans ce cadre, il investit 100 millions d'euros au capital de Cosmobilis, holding de ByMyCAR, premier groupe français de distribution automobile en Europe, qui se développe dans les nouvelles mobilités. En parallèle,

les deux partenaires entrent en négociations exclusives pour créer une co-entreprise paneuropéenne pour les activités de financement automobile.

L'activité du groupe Cosmobilis s'organise autour de quatre piliers :

- la distribution automobile via un réseau de concessions de marques sous enseigne BYmyCAR,

- la distribution automobile digitale au travers des plateformes Elite Auto et Proxauto,

- En Voiture Simone, première auto-école agréée en ligne,

- GOA, nouvelle marque qui proposera des services de mobilité automobile dont les services VTC de la société Marcel.

Son plan de développement stratégique répond aux nouveaux enjeux de la mobilité et prévoit des opérations de croissance externe en France et en Europe, le renforcement de ses activités et le lancement de nouvelles offres (abonnements, VTC, auto-école en ligne, services informatiques dédiés à l'automobile...).

Les objectifs de Cosmobilis rencontrent les priorités de CA Consumer Finance dans le secteur de la mobilité. CA Consumer Finance entend donc accompagner le développement de Cosmobilis en souscrivant à 100% de son augmentation de capital, pour un montant de 100 millions d'euros, avec l'appui d'IDIA Capital Investissement, filiale du Groupe Crédit Agricole. Cette opération permet à CA Consumer Finance de devenir partenaire stratégique de cet acteur majeur de la distribution automobile.

En parallèle, CA Consumer Finance et Cosmobilis mèneront des négociations exclusives pour créer une co-entreprise qui interviendrait sur l'ensemble des activités de financement du distributeur automobile en Europe et en deviendrait à terme le partenaire financier privilégié, aux côtés des captives des constructeurs. Cette co-entreprise pourrait être portée et son activité développée par la plateforme européenne que CA Consumer Finance envisage de lancer à l'issue de la reprise à 100% de sa filiale FCA Bank.

Saint-Gobain (stable) a conclu un accord avec Alghanim group en vue de l'acquisition de sa filiale détenue à 100%, Rockwool India Pvt Ltd., un acteur majeur dans la production de laine de roche en Inde offrant une gamme complète de produits d'isolation aux propriétés thermiques, acoustiques et antifeu. Rockwool India Pvt Ltd. exploite la technologie Saint-Gobain, sous licence, pour la fabrication de laine de roche en Inde.

Rockwool India détient deux usines de production en Inde, à Hyderabad et à Silvassa, avec une capacité de production totale de 50.000 tonnes, et bénéficie d'un vaste réseau commercial à travers le pays.

Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan stratégique "Grow & Impact" et renforcera la présence du Groupe en accélérant sa croissance en Asie, particulièrement en Inde. Saint-Gobain joue dans ce pays un rôle de leader dans la promotion de bâtiments "verts", en offrant ses solutions de construction durable grâce à son innovation orientée marchés et clients.

VALEURS EN BAISSE

Genfit : -2% suivi de Ramsay (-2%) et de Groupe Gorgé

Engie : -1,5% avec Eurofins

Eramet : -1% suivi de EDF, Veolia, IPSEN, Nexans, Hermès, Carrefour, Thermador, Air Liquide, BioMerieux