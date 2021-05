Mi-séance Paris : le CAC40 prolonge son rebond

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La séance de rebond de Wall Street hier soir permet ce midi au CAC40 de poursuivre son rebond d'hier (+1,29%) avec un CAC40 en hausse de 0,35% à 6.366 points. Hier, l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, revenues à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie, a quelque peu éloigné les craintes inflationnistes.

Les publications trimestrielles aident aussi la tendance avec les nettes progressions de Derichebourg ou de Tikehau...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Reventes de logements existants. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2235 ce midi. Le baril de Brent se négocie 65,45$. Le Bitcoin pointe à 40.950$.

VALEURS EN HAUSSE

Derichebourg (+8%) : Sur le S1 2020/2021, le chiffre d'affaires de s'élève à 1,65 MdE, en hausse de 26,7% par rapport à l'an passé. Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement à +42%, atténuée par la diminution de 3% du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices par rapport au premier semestre de l'an passé. Grâce à l'amélioration des marges dans l'activité Services à l'Environnement, l'EBITDA courant du groupe progresse de 88,8% et s'établit à 172,6 ME. Il représente 10,5% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 112,3 ME, en progression de 236,6% par rapport au premier semestre de l'an passé. Le résultat net est de 73,6 ME, en progression de 229% par rapport au premier semestre de l'an passé.

Tikehau Capital (+8%) publie aujourd'hui ses actifs sous gestion au 31 mars 2021, qui s'élèvent à 29,4 MdsE, soit une croissance de +15,5% sur un an (+3,9 MdsE). Tikehau Capital annonce également son intention de simplifier son organisation, ce qui se traduira par une amélioration significative de son profil financier et permettra la mise en place d'une nouvelle politique de distribution afin d'accroître la création de valeur pour les actionnaires.

Abivax : +3% avec Plastivaloire, Iliad

Neoen (+3%) a donné à Vestas l'instruction de démarrer les travaux du Kaban Green Power Hub dans le Far North Queensland. Le projet devrait être opérationnel en 2023. Le Kaban Green Power Hub représente un investissement d'un montant de 373 millions de dollars australiens, qui permettra la production d'une énergie verte et compétitive et le renforcement du réseau électrique dans le Far North Queensland. Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW.

Alstom : +2% avec Europcar, McPhy, Groupe Gorgé, Neurones, AKKA, Nexans, Elior, Beneteau, Lectra, Navya

Valeo : +1,5% avec Guerbet, CGG, Séché, Arkema

Renault : +1% suivi de Hermes, Pernod Ricard, Faurecia, LNA, Danone, Accor, Rexel, Edenred

Eiffage (+0,2%) annonce la cession de l'immeuble de bureaux à Villeneuve d'Ascq loué par Orange, via le transfert des droits du bail à construction qui courent jusqu'en novembre 2086, à Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère. Le montant de la transaction s'élève à un peu plus de 62 millions d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Atari : -3,5% avec Ramsay

Vallourec (-3%) : Sur le T1, le chiffre d'affaires est de 702 ME, en baisse de 18% par rapport au T1 2020 et de -5% à taux de change constants. Le RBE est de 80 ME contre 68 ME au T1 2020, porté par la contribution de la mine et les économies de coûts. Le taux de marge est en hausse de 3,4 points à 11,4 % du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie disponible est négatif de -62 ME, contre -181 ME au T1 2020. Le résultat net, part du groupe est de -93 ME contre -74 ME. La société confirme ses perspectives 2021. A la suite de l'approbation en Assemblée Générale, et sous réserve de l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus, Vallourec lancera début juin une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 300 ME. Le prix de souscription de 5,66 Euros de l'augmentation de capital avec DPS représente une décote de 30% par rapport au prix de souscription de 8,09 Euros par action nouvelle de l'augmentation de capital réservée aux Créanciers. Bpifrance Participations et Nippon Steel Corporation se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à hauteur respectivement de 20 ME et de 35 ME.

DBV : -2,5% avec SES, Vicat, Guillemot

JC Decaux : -1,5% avec Sodexo, Carmila

Casino : -1% avec Amundi, Atos, ADP, Icade

BNP Paribas : +0,5% avec Bonduelle, TF1, Eramet, Chargeurs, Euronext