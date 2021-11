Mi-séance Paris : le CAC40 progresse encore sur les 7.150 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Et encore un record pour le CAC40 ! L'indice de la bourse de Paris évolue en hausse de 0,3% ce mardi midi à 7.150 points après un pic à 7.158 points un peu plus tôt. Et c'est encore le secteur du luxe qui soutient la tendance avec Kering en tête du CAC40 pendant que LVMH et Hermès ont atteint ce matin de nouveaux sommets.

Le climat demeure favorable sur les marchés alors que les investisseurs restent sur une séquence de publications de résultats trimestriels remarquables, associés à des perspectives favorables. La géopolitique apporte aussi son lot d'apaisements : le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont tenu dans la nuit un sommet virtuel de plus de trois heures au cours duquel les deux dirigeants ont souligné leur responsabilité pour éviter tout conflit et ont évoqué plusieurs sujets de tensions parmi lesquelles la question de Taiwan et les pratiques de Pékin au Tibet ou à Hong Kong.

Goldman Sachs anticipe d'ailleurs une nouvelle hausse du marché boursier américain l'an prochain. Les équipes de la banque d'affaires tablent sur une augmentation de 9% de l'indice S&P 500, à 5.100 points à la fin 2022, reflétant un rendement total prospectif de 10%, dividendes compris.

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse du CAC40, Kering gagne 2,7% à 700 euros. HSBC est repassé à 'acheter' sur Kering en ciblant un cours de 850 euros.

* LVMH (+0,9%) est au plus haut à 727 euros, tout comme Hermès au-dessus de 1.500 euros.

* Europcar Mobility (+0,40% à 0,515 Euro) a relevé ses objectifs annuels. Le groupe explique bénéficier d'un environnement de pricing positif à court terme en raison des effets combinés d'un rebond de la demande de ses clients après les confinements et d'un niveau de flotte contraint, lié à la pénurie de semi-conducteurs. A la lumière des conditions de marché actuelles, ayant permis un mois d'octobre supérieur aux attentes et une tendance d'activité robuste qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, le Groupe vise désormais un EBITDA corporate pré-IFRS 16 supérieur à 170 ME cette année (contre "supérieur à 150 ME" visés précédemment, et comparé à -276 ME en 2020 et 278 ME en 2019), qui se traduit par une amélioration proportionnelle de la Dette corporate dans une nouvelle fourchette de 230 ME à 280 ME (contre 250 ME à 300 ME).

* OVH (+3%) a dévoilé ses résultats annuels, les premiers depuis son introduction en Bourse le mois passé. Sur les douze mois clos fin août, la firme enregistre un EBITDA ajusté, qui est l'indicateur alternatif de performance principalement suivi par le Groupe, de 262 millions d'euros, en hausse de 15% sur une base comparable, pour un chiffre d'affaires consolidé de 663 ME, en progression de 5% en données publiées et de 12% en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l'incident de Strasbourg. La marge d'EBITDA ajusté atteint ainsi 39,5%, dans le haut de la fourchette estimée de 38% à 40%. Le chiffre d'affaires 2021 est également dans le haut de la fourchette estimée et reflète la bonne performance commerciale, avec une croissance en données comparables essentiellement tirée par la croissance de l'ARPAC. Les flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles ont augmenté de 15 % à 290 ME.

* Worldline reprend 2,2% à 51,5 euros. Citigroup a ajusté son objectif de cours de 95 à 66 euros sur le spécialiste des paiements. Hier, Bank of America avait repris la couverture du dossier avec un conseil 'acheter' et un objectif de cours de 80 euros. Dans une note consacrée au spécialiste des paiements, Oddo BHF ('surperformer') était déjà revenu sur le titre et sur la sanction, jugée trop sévère, qu'il subit depuis plusieurs semaines en bourse....

* GTT bondit de 7% à 70,9 euros, bien aidé par une note d'analyste. Kepler Cheuvreux a en effet rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le titre avec une cible relevée de 70 à 100 euros. Le marché du GNL commence à "chauffer" avec plusieurs projets devant être signés dans les 24 prochains mois, selon le courtier. GTT devrait donc bénéficier d'une dynamique commerciale "beaucoup plus forte" en 2022 et 2023.

VALEURS EN BAISSE

* Pierre & Vacances Center Parcs (-8% à 7,3 euros) confirme avoir reçu une offre ferme émanant d'investisseurs, dont certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Cette offre, actuellement en cours de discussion avec le Groupe et son actionnaire majoritaire, demeure notamment soumise à l'accord des créanciers financiers sur le schéma envisagé. Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats.

* Bouygues (-1,5% à 32,5 euros) a confirmé ses objectifs pour 2021 après avoir à nouveau enregistré une nette amélioration de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Sur les 9 premiers mois de 2021, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 10%, à 27,517 Milliards d'euros, non loin de son niveau de 2019 enregistré sur la même période. Le résultat opérationnel courant ressort à 1,141 Milliard d'euros, contre 681 Millions un an plus tôt et au-delà du niveau des 9 premiers mois de 2019 (à 1,118 MdE). La marge opérationnelle courante remonte ainsi à 4,1%, comme à la même période en 2019, après être tombée à 2,7% un an plus tôt.

* Interparfums (-1,2% à 72 euros) attend un chiffre d'affaires pour 2021 situé entre 520 et 530 ME. Le chiffre d'affaires anticipé pour 2022 se situe entre 560 et 570 ME. Au total, les marques de luxe du groupe devraient voir leurs ventes augmenter de plus de 50% cette année par rapport à 2019. La possibilité de racheter le nom de la marque Lanvin pour produits de classe 3 (parfums, maquillages, cosmétiques), détenue par Jeanne Lanvin depuis 2007, a été décalée de deux ans, soit jusqu'au 1er juillet 2027.