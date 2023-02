Mi-séance Paris : le CAC40 progresse encore avant l'inflation américaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 progresse encore de 0,5% ce mardi en fin de matinée à 7.245 points, son meilleur niveau depuis le début de l'année. On revient ainsi à seulement 140 points des plus hauts historiques de janvier 2022 à 7.385 points.

Le grand rendez-vous de la semaine sera la publication, à la mi-journée, des statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis. Ces "stats" seront évidemment analysées pour évaluer dans quelle mesure le resserrement de la politique de la Réserve fédérale permet de maîtriser l'inflation.

Le consensus actuel des économistes mesuré par FactSet est de 0,5% de hausse de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de janvier, en comparaison du mois antérieur, soit une hausse de 6,2% en comparaison de l'année antérieure. Hors alimentaire et énergie, le consensus est logé à 0,3% de hausse en comparaison de décembre et 5,4% sur un an.

VALEURS EN HAUSSE

* Bénéteau grimpe de 3% à 16,14 euros au lendemain d'une solide publication. Le plaisancier a enregistré, au quatrième trimestre, des revenus de 476 millions d'euros, en vive progression de 56,6% par rapport à la même période de 2021, effaçant ainsi le retard de facturation qu'avaient engendré les difficultés d'approvisionnement du début de l'année. Grâce à cette dynamique qui bénéficie à l'activité Bateau comme à l'Habitat, le Groupe Beneteau a clôturé l'exercice 2022 sur un chiffre d'affaires de 1,508 milliard d'euros (1,41 MdE de consensus), en croissance de 22,9% en données publiées (+19,4% à taux de change constant - TCC). Cette performance tient compte d'un effet de base favorable d'environ 50 ME lié à la cyberattaque de 2021.

* ArcelorMittal gagne environ 2% à 27,6 euros. Grupo Santander est passé à 'surperformer en visant 35,6 euros.

* Bureau Veritas s'adjuge 1,3% à 26,2 euros, bien aidé par une note de la SocGen qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de 31 euros. Bureau Veritas est le premier choix de la banque dans le secteur après la "transformation matérielle" de la société au cours de la dernière décennie afin d'accroître son exposition au marché final industriel résilient. Le broker voit un momentum sur les bénéfices à venir alors que le groupe dispose des capacités les plus élevées pour réaliser des opérations de M&A par rapport à ses pairs.

VALEURS EN BAISSE

* Michelin cède 0,2% à 29,4 euros. Le pneumaticien a fait état d'un cash-flow libre structurel plus faible que prévu pour 2022, le groupe ayant affronté une inflation record de ses coûts l'an dernier. Le cash-flow libre structurel est ainsi ressorti à 378 millions d'euros (-79%) alors que le groupe clermontois avait dit en octobre viser 700 ME, une prévision qu'il avait abaissée alors de près de moitié. Le groupe est néanmoins parvenu à atteindre son objectif d'un résultat d'exploitation de son activité principale supérieur à 3,2 milliards d'euros, celui-ci ayant atteint 3,4 MdsE en 2022. La hausse des prix des pneumatiques a permis de limiter l'impact sur la marge opérationnelle, qui ressort toutefois en baisse à 11,9% contre 12,5% en 2021. Sur la base d'un scénario de demande stable du marché, l'objectif de Michelin est à nouveau de dégager cette année un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 MdsE à taux de change constant et un cash- flow libre avant acquisitions supérieur à 1,6 MdE.

* TF1 recule de 5,4% à 7,11 euros, sanctionné après son point annuel. La 'une' a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 2,51 milliards d'euros en 2022, en hausse de 3,3%, mais d'une baisse des lignes de bas de bilan en raison notamment de charges non récurrentes. Le groupe a ainsi vu son résultat opérationnel courant diminuer de 7,9% à 316,2 millions d'euros (il est en hausse de 2,5 millions d'euros sans prise en compte du crédit d'impôt éditeur attribué en 2021 au titre du Covid-19) tandis que son bénéfice net a atteint 176,1 ME, en recul de 21,8%.En guise de perspectives, la société explique vouloir maintenir, en 2023, un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022. Le Groupe continuera à générer une trésorerie lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années.

* Orpea reperd 15% à 2,6 euros. Alors que des actionnaires et créanciers d'Orpea proposent un projet de restructuration alternatif, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance annonce la signature de l'accord qui cristallise l'engagement des parties à l'accord de principe annoncé le 1er février dernier à soutenir et réaliser toutes les démarches et les actions nécessaires à la mise en oeuvre de la restructuration financière de la Société. Ainsi, Orpea annonce avoir conclu cet accord, intitulé accord de lock-up avec d'une part, le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs MAIF, accompagnée par MACSF (ensemble le " Groupement "), et d'autre part, les cinq principales institutions (le " SteerCo ") coordonnant un groupe élargi de créanciers financiers non sécurisés d'Orpea SA. A cette occasion, les parties prenantes ont réaffirmé leur soutien au management et au Plan de Refondation du Groupe, tel que présenté par la Société dans son communiqué du 15 novembre 2022.