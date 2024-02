Mi-séance Paris : le CAC40 prêt à aller chercher de nouveaux records ?

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après les nouveaux records à Wall Street vendredi, la tendance est clairement positive en bourse de Paris ce lundi. Le CAC40 gagne 0,5% autour de 7.685 points et se rapproche de ses précédents records récemment inscrits à presque 7.803 points. Une nouvelle vague de publications d'entreprises est attendue mercredi et jeudi avec quelques grands noms de la cote parisienne comme Schneider, Capgemini, Essilor, Legrand, Airbus, FDJ, Renault ou encore Stellantis. Avant cela, les chiffres de l'inflation US seront aussi surveillés de près mardi...

VALEURS EN HAUSSE

* Ubisoft grimpe encore de 3% à 23,4 euros ce lundi, après un bond de déjà 13,8% vendredi, La direction a affiché son optimisme avec des commandes supérieures aux attentes au troisième trimestre fiscal et un net bookings du quatrième trimestre attendu en forte hausse, ce qui conduira à un net bookings annuel record.

* L'Oréal tente un rebond de 3,5% ce lundi à 433 euros après sa correction de plus de 7% vendredi suite à des ventes décevantes en Chine. L'Oréal a perdu son statut de deuxième capitalisation du CAC40, désormais devancé légèrement par Hermès.

* Unibail-Rodamco-Westfield grimpe de 2% à 71,9 euros, toujours soutenu par la reprise du versement de dividendes. Le groupe proposera lors de son assemblée générale du 30 avril prochain le versement d'un dividende de 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2023. Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat sur URW avec un objectif ajusté de 85 à 101 euros. Jefferies était lui repassé d'achat à 'conserver' sur Unibail avec un objectif de cours de 78 euros.

* Stellantis gagne 1% à 22,7 euros. Le fabricant de batteries ACC, qui est détenu par Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, a annoncé ce lundi le bouclage d'un financement majeur pour le développement de ses trois "gigafactories" européennes. Ce financement bancaire de 4,4 Milliards d'euros constitue l'une des plus importantes levées de dette jamais réalisée par le secteur automobile en Europe, a indiqué Automotive Cells Company. Il s'agit ici d'une étape majeure pour la croissance des gigafactories du groupe en France, en Allemagne et en Italie puisque le besoin de financement total des projets est estimé à un peu plus de 7 Milliards d'euros.

* Believe : Plusieurs fonds gérés par TCV, EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, Président Directeur Général de Believe, ont pris la décision de former un consortium dans le but d'initier une offre d'achat sur l'ensemble des actions en circulation de Believe au prix de 15 euros par action après une prise de participation supplémentaire au capital de Believe par le rachat des actions détenues par TCV Luxco BD S.à r.l., Ventech et XAnge.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi perd 0,7% à 85,9 euros. JP Morgan reste 'neutre' sur le groupe pharmaceutique avec un objectif réhaussé de 92 à 94 euros.

* Peu d'autres baisses significatives sur le CAC40.

* Nexans (-1,4% à 89 euros) a conclu un accord majeur en vue de l'acquisition de La Triveneta. Basée en Italie et présente dans 30 pays, cette entreprise est réputée pour son excellence sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension. La Triveneta Cavi produit principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, systèmes de câbles à retardateur de flamme et des énergies renouvelables. Cette transaction est basée sur un multiple de valorisation de 5,6x l'Ebitda 2023 de La Triveneta Cavi avant synergies, et 4,6x après synergies. L'opération aura un impact limité sur le ratio dette nette sur Ebitda de Nexans. Ce rapprochement apporte au groupe plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires.