Mi-séance Paris : le CAC40 préserve les 6.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu d'évolution du CAC40 qui pointe très légèrement dans le rouge en fin de matinée (-0,15%) autour de 6.210 points.

Après deux séances de recul mais d'une ampleur beaucoup moins élevée qu'à Wall Street, les investisseurs semblent avoir digéré les dernières données macroéconomiques inflationnistes et ont visiblement intégré les prochaines hausses de taux d'intérêt, notamment celle de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine... Certains, de plus en plus nombreux, misent désormais sur 100 points de base ! Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 81% d'un relèvement de 75 points de base des taux de la Fed et de 19% d'une hausse encore plus forte, de 100 points, le 21 septembre, selon le baromètre en temps réel FedWatch.

En France, la croissance de l'inflation a bien ralenti en août, mais moins qu'initialement estimé. Selon les données finales de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an en août, après +6,1% le mois précédent, et contre 5,8% annoncé précédemment.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus progresse de 0,4% à 95,8 euros. Wizz Air mise tout sur l'A321neo ! Après avoir signé l'an passé une commande ferme portant sur 102 A321 accompagnée de droits d'achats concernant jusqu'à 75 Airbus A321neo supplémentaires pour des livraisons en 2028-2029, la compagnie à bas-coûts a notifié à Airbus son intention d'exercer ses droits d'achat. Gros client de l'avionneur européen, Wizz Air précise que les dates de livraison de ces avions additionnels sont encore soumises à un accord entre les deux parties.

* Société Générale gagne 1,2% à 24,5 euros. Morgan Stanley a revalorisé la banque de 32 à 34 euros ('surpondérer').

* En hausse de 5,5% à 3,5 euros, Prodways se distingue au lendemain d'une publication de très bonne facture. La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a dégagé une profitabilité record sur la première moitié de l'année 2022 avec un EBITDA courant de 7,9 ME, en croissance de 75% sur un an. Cette amélioration est notamment liée au maintien d'une marge brute supérieure à 50%, témoignant d'après Prodways de la bonne exécution des opérations et de la maitrise des approvisionnements dans un contexte de tensions mondiales. Le résultat net part du groupe est passé dans le vert à hauteur de 3,5 ME.

* LNA Santé grimpe aussi de 7% à 32,1 euros après la publication des comptes semestriels.

* Accor avance de 1,5 % à 24,9 euros. Berenberg a ajusté la mire de 32 à 34 euros et reste à l''achat'.

VALEURS EN BAISSE

* Arkema cède 1,5% à 82,1 euros. Citi a coupé son objectif de cours de 151 à 125 euros ('achat').

Dassault Systèmes recule de 1,5% à 37,4 euros. Oddo BHF a ajusté le curseur de 52 à 50 euros ('surperformer').

* Une seule baisse supérieure à 2% parmi les valeurs du CAC40 : Hermès rend 2,3% à 1.265 euros.