Mi-séance Paris : le CAC40 préserve les 6.000 points

Mi-séance Paris : le CAC40 préserve les 6.000 points









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Il fallait bien que ça arrive, la correction de Wall Street hier soir, tout particulièrement sur le Nasdaq qui a perdu plus de 3%, entraîne logiquement les places boursières européennes en nette baisse. Le CAC40 préserve cependant les 6.000 points et ne perd plus que 0,5% en fin de matinée autour de 6.030 points.

Evidemment, les nouvelles mesures de confinement en France ne vont pas dans le sens d'une reprise nette de l'économie, Bercy chiffrant à 0,2% du PIB l'amputation sur la croissance des nouvelles mesures restrictives annoncées. Sur le plan sanitaire, une bonne nouvelle toutefois : la vaccination avec AstraZeneca peut reprendre dans de nombreux pays européens aujourd'hui, suite à l'avis favorable de l'EMA.

VALEURS EN HAUSSE

* Cegedim gagne 3% à 24,7 euros après la publication de ses comptes 2020. Pour 2021, Cegedim anticipe une croissance, en données organiques, de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2%, et de son Résultat opérationnel courant de l'ordre de 4%.

* McPhy progresse de 3,2% à 29,5 euros. Berenberg a débuté le suivi du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène à l'achat en ciblant un cours de 35 euros.

* Air Liquide gagne 0,5% à 137,5 euros. L'actualité autour du géant des gaz industriels est marquée par une note de Cowen qui a débuté la couverture de la valeur avec un avis 'surperformer' et 170 euros dans le viseur. Le courtier estime que les sociétés européennes spécialisées dans le gaz industriel pourraient être essentielles au développement d'une infrastructure d'hydrogène verte, offrant des décennies de potentiel d'investissement de croissance. Quant à Air Liquide, l'analyste met en avant la valorisation de l'action, le rendement "sain" du capital pour les actionnaires via le dividende et les rachats de titres, et une proportion élevée d'opportunités d'investissement impliquant la transition énergétique.

* En tête du CAC40, Michelin gagne 1,7% à 128 euros. Barclays est passé à 'surpondérer' en visant 145 euros.

VALEURS EN EN BAISSE

* Les plus fortes baisses du CAC40 reviennent à Hermès et Kering mais se limitent à 2%.

* Valeo cède 3% à 30,9 euros. La pression vendeuse sur l'équipementier automobile est alimentée par une note de Barclays qui a dégradé la valeur à 'pondération en ligne' avec un objectif remonté de 28 à 32 euros. Le marché est très partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 7 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 7 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 31,71 euros.

* Virbac reste en recul de 4% à 213,5 euros. Le titre avait mis fin hier à huit séances consécutives dans le vert après des résultats annuels en hausse et une prévision 2021 de croissance organique de 3% à 5% avec une marge opérationnelle courante de 10% à 12%.

* La rechute des cours du pétrole entraîne Vallourec et Technip FMC en baisse de 3%.