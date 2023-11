Mi-séance Paris : le CAC40 pousse un peu plus haut

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une petite pause hier (-0,24%), le CAC40 poursuit sa remontée ce mercredi, en hausse de 0,5% autour de 7.265 points.

Rappelons que le retour de la confiance sur les marchés concernant la fin de cycle de hausse des taux, depuis le 30 octobre dernier, a permis au CAC40 de reprendre environ 7%. Désormais les marchés consolident dans le calme, d'autant que Wall Street se prépare à fêter Thanksgiving jeudi. La place américaine sera donc fermée demain et ne reprendra que pour une séance écourtée clôturant à 19 heures, heure française, vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* Alstom remonte de 1,6% à 12,65 euros. Le groupe a remporté un important contrat-cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France du système de signalisation NExTEO. Ce contrat pour un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains confirme la confiance que témoignent Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et RATP envers Alstom. La nouvelle solution NExTEO est une solution de signalisation de type CBTC qui s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et d'optimisation des infrastructures de ces deux lignes de RER avec un objectif principal : répondre à l'accroissement continu de la fréquentation, en assurant une meilleure fiabilité des passages des trains dans le tunnel commun entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles.

* Porté par la présentation de ses comptes annuels, Elior s'adjuge 11% à 2,38 euros. Le groupe vise pour l'exercice 2023-2024 une croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 % et +5% (y compris une continuation du processus de rationalisation du portefeuille de contrats) et une progression de la marge d'EBITA ajusté à environ 2,5%.

* Interparfums se distingue en hausse de 6% à 48,7 euros. Fort d'un plan de lancements riche en nouvelles initiatives sur l'ensemble des marques du portefeuille qui viendra soutenir l'activité en 2024, le parfumeur a indiqué tabler sur une nouvelle augmentation de son activité en 2024 avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME.

* Aperam gagne 4,5% à 29 euros. Exane BNP Paribas est passé à 'surperformer' en visant 34 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Casino (-1,5% à 0,81 euro) a, pour la seconde fois en un mois, abaissé son objectif d'EBITDA 2023 après loyers en France en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Cet indicateur est ainsi désormais attendu entre -140 ME et -78 ME en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions, contre un niveau inférieur à 100 ME attendu il y a moins de quatre semaines.

* Aucune baisse significative supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40.