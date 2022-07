Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sur sa lancée au-dessus des 6.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris reste sur sa lancée de vendredi et progresse vivement ce lundi. Le CAC40 gagne 1,4% en fin de matinée autour de 6.120 points dans des volumes de transactions toutefois peu élevés. La semaine s'annonce assez chargée avec, au menu, les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne, une amplification des publications de résultats d'entreprises, alors que la situation politique en Italie, toujours compliquée, sera scrutée de près. Les appels se sont multipliés durant le week-end en direction de Mario Draghi afin qu'il revienne sur sa décision de quitter la présidence du Conseil et permette à l'Italie d'éviter une nouvelle crise politique.

La décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne sera connue jeudi et si une hausse du coût du crédit de 25 points de base est largement anticipée, des incertitudes demeurent sur l'instrument anti-fragmentation préparé par l'institution. Avant cela, le marché prendra connaissance mardi des chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en zone euro, une hausse de 0,8% étant attendue d'un mois sur l'autre, tandis qu'en rythme annuel l'augmentation devrait représenter 8,6%.

VALEURS EN HAUSSE

* Solvay gagne 4% à 80,9 euros après la hausse des prévisions pour l'année 2022. Sur la base des chiffres préliminaires non audités, Solvay annonce qu'il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent entre 855 et 865 millions d'euros au deuxième trimestre 2022. La performance du trimestre a été portée à la fois par les volumes et les prix, ce qui a permis de surmonter l'inflation des coûts variables.

* En tête du CAC40, Alstom gagne près de 4% à 24,7 euros. Le dividende de 0,25 euro sera détaché mercredi et la période d'option pour le paiement du dividende en actions s'étalera du 22 juillet au 22 août 2022. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 22 août inclus, percevront leur dividende intégralement en espèces. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende s'élève à 21,13 euros.

* Stellantis (+2,4% à 12,25) a annoncé ce matin qu'il allait procéder à un "arrêt ordonné" de sa coentreprise avec le chinois GAC, qui produit et distribue des Jeep en Chine. En raison de l'arrêt de cette coentreprise, déficitaire au cours des dernières années, le groupe automobile comptabilisera une charge de dépréciation hors trésorerie d'environ 297 millions d'euros dans ses résultats du premier semestre 2022.

* GTT grimpe de 6% à 124 euros. Elogen, société du groupe GTT, fait partie des 41 projets sélectionnés dans le cadre du PIIEC " Hy2Tech ", dans la catégorie " Technologie de production d'hydrogène ". La Commission Européenne a autorisé les 15 Etats membres concernés par le PIIEC Hydrogène " Hy2Tech " à fournir un financement public pouvant aller jusqu'à 5,4 milliards d'euros. Le projet d'Elogen consiste, d'une part, à accroître l'intensité de sa R&D pour développer des stacks innovants d'électrolyseurs à membranes échangeuses de protons, et, d'autre part, à construire, à Vendôme (Loir-et-Cher), une usine permettant la production en masse de ces stacks. La gigafactory Elogen démarrera sa production en 2025 et sera dotée d'une capacité de production de 1 GW.

* McPhy bondit de 17% à 15,37 euros alors que le groupe a annoncé que son projet de Gigafactory d'électrolyseurs avait été approuvé par la Commission européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC Hydrogène. Le projet de Gigafactory McPhy a pour objectif le développement d'électrolyseurs de nouvelle génération et le déploiement industriel de leur production en série. Le site de Belfort a été pré-selectionné par McPhy pour l'implantation de cette Gigafactory.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisse significative parmi les valeurs du CAC40.

* Casino recule de 0,5% à 12,6 euros. Barclays a abaissé son objectif de cours à 12,5 euros contre 15 euros.