Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit son rebond avant l'inflation américaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une petite pause hier (-0,44%), le CAC40 poursuit sa remontée, en hausse de 0,5% autour de 7.170 points. A la veille du début de la saison des trimestriels aux Etats-Unis avec plusieurs grands établissements financiers sur le pont, les opérateurs surveilleront comme le lait sur le feu la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis en début d'après-midi. Toute accélération de l'inflation serait perçue d'un mauvais oeil alors que les investisseurs redoutent que la Fed doive aller encore plus loin dans sa politique restrictive en cas d'inflation non maitrisée.

Les traders prévoient toujours une pause sur les taux de la Réserve fédérale américaine lors des réunions de novembre et de décembre alors que le compte rendu de sa dernière réunion, publié mercredi soir, suggère qu'un resserrement trop strict pourrait représenter un risque. Concernant les prix à la consommation, le marché anticipe une décélération à 0,3% en septembre après 0,6% en août. Sur un an, l'indice est attendu en hausse de 3,6% après 3,7% le mois précédent.

En outre, la décision du fonds souverain chinois d'acheter des actions des plus grandes banques du pays alimente davantage l'optimisme général. En Europe, Christine Lagarde et François Villeroy de Galhau, membres de la Banque centrale européenne, ainsi que Huw Pill, chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), doivent s'exprimer dans la journée, à l'occasion d'événements distincts.

VALEURS EN HAUSSE

* Publicis bénéficie logiquement de sa belle publication trimestrielle pour grimper de 5% proche de 77 euros. Le groupe dirigé par Arthur Sadoun a une nouvelle fois relevé sa guidance annuelle après avoir réalisé un troisième trimestre meilleur que prévu grâce à la bonne dynamique aux USA mais aussi des activités media et d'Epsilon. Le management table désormais sur une croissance organique comprise entre 5,5% et 6,0% pour 2023, contre environ 5% précédemment. Le taux de marge opérationnelle est anticipé à 18%, contre proche de 18% auparavant, et le free cash-flow est attendu proche de 1,7 milliard d'euros, contre au moins 1,6 milliard d'euros précédemment. Publicis avait déjà relevé ses prévisions annuelles au mois de juillet.

* Claranova prend 14% à 1,7 euro. Le groupe a publié pour l'année 2022-2023 un chiffre d'affaires historique de 507 ME (+7%) et une forte croissance du ROC normalisé à 33 ME (+27%), avec une "nette progression des résultats de toutes les activités" sur le S2. Le résultat opérationnel courant annuel s'établit à 25 ME, contre 19 ME un an plus tôt. La perte nette se situe à 11 millions d'euros, comme la perte nette part du groupe. Comme annoncé, le groupe va se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. "La bonne orientation des activités du groupe conjuguée au travail d'optimisation des coûts mené par les équipes permettent au groupe de viser une rentabilité opérationnelle de 10% sur l'exercice 2023-2024", prévoit Claranova.

* Airbus gagne 0,9% à 127,4 euros). easyJet a conclu des accords conditionnels (approbation nécessaire des actionnaires) avec le géant européen pour garantir la livraison de 157 avions supplémentaires (56 A320neo et 101 A321neo) entre les exercices 2029 et 2034 ainsi que des options portant sur 100 appareils, selon le transporteur britannique. Avec cet accord, easyJet a maintenant 315 appareils en commande auprès d'Airbus ainsi que 100 en option. Ce contrat doit permettre à easyJet de mener à bien le programme de remplacement de sa flotte d'A319 et d'environ la moitié de ses A320ceo. La société est en négociations exclusives avec CFM pour la fourniture de moteurs. La compagnie britannique a par ailleurs converti 35 de ses A320neo précédemment commandés en A321neo, plus grand.

* EssilorLuxottica progresse de 1% à 168,3 euros. Goldman Sachs a remonté sa cible de 190 à 196 euros ('achat').

* Thales progresse encore de 2% à 142 euros. L'armée américaine a commandé plus de 7.000 radios de nouvelle génération Thales. Il s'agit d'une solution de radio tactique crypto modernisée.

VALEURS EN BAISSE

* Ekinops chute de 12% à 4,78 euros, sanctionné après un trimestre pour le moins décevant assorti d'un avertissement sur résultats. Evoquant une visibilité moindre, le management anticipe désormais une croissance à un chiffre (croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment) et une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%, contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant.

* McPhy Energy cède 3,5% à 4,27 euros. La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de Barclays qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' tout en coupant son objectif de 30 à 4 euros. Le marché est désormais totalement partagé sur le titre du spécialiste de l'hydrogène puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 2 analystes sont à l''achat', 2 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 9,25 euros.

* Seule baisse significative parmi les valeurs du CAC40 : Orange fléchit de 1% à 10,9 euros.