Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit son décrochage en s'éloignant des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Troisième séance consécutive de baisse en bourse de Paris avec un CAC40 qui glisse autour de 6.850 points, en repli de 1% vers la mi-journée. Les gains annuels du CAC40 continuent de fondre : ils excèdent à peine plus de 5% désormais. Il faut dire que le cocktail reste assez explosif entre des taux obligataires qui restent très tendus à près de 5% pour le 10 ans américain, des cours du pétrole qui ne redescendent pas avec le conflit au Proche-Orient et des résultats d'entreprises qui peinent à satisfaire les attentes.

Par ailleurs, les récents propos de Jerome Powell n'ont pas réjoui les investisseurs ! "La vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale", a-t-il déclaré. Pour que l'inflation revienne durablement à l'objectif de 2% de la Fed, il "faudra probablement une période de croissance inférieure à la tendance et un nouvel assouplissement des conditions du marché du travail".

VALEURS EN HAUSSE

* Une seule hausse significative sur le CAC40 : Renault gagne 0,5% à 33,6 euros. Oddo BHF maintient son opinion positive sur le titre qui reste parmi ses valeurs préférées cette année. L'objectif de cours a été ramené de 60 à 55 euros.

* Lhyfe reprend 4% à 3 euros. Bryan Garnier a relevé à 'neutre' sa recommandation sur le spécialiste de l'hydrogène 100% vert tout en maintenant sa cible à 3,9 euros.

* Vivendi gagne 2,7% à 8,48 euros après un chiffre d'affaires solide sur 9 mois.

VALEURS EN BAISSE

* L'Oréal cède 1,2% à 381,6 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 11,1% au troisième trimestre, un peu juste par rapport aux des attentes. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identique, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à +12,6% à fin septembre. La Zone Europe réalise une croissance exceptionnelle de +17,6% en comparable. L'Amérique du Nord affiche une croissance de +12,6% en comparable tandis que l'Asie-Pacifique est à +1,3%...

* Verallia perd 3% à 33,2 euros en matinée sur la place parisienne, sanctionné après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre. Dans un contexte de marché dégradé depuis août, Verallia a ajusté temporairement ses capacités de production pour se mettre dans de bonnes conditions de démarrage en 2024.

* Roche Bobois abandonne près de 7% à 40,8 euros au lendemain de la confirmation de ses objectifs annuels. Malgré un léger recul de ses revenus au troisième trimestre, le groupe anticipe toujours un chiffre d'affaires d'au moins 425 ME, soit une croissance de l'ordre de +5% et une nouvelle progression de son EBITDA par rapport au record de l'année 2022. Le management a également réitéré sa politique de distribution aux actionnaires, avec, comme en 2022, le versement d'un acompte sur dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice en cours.

* Rexel décroche de 6% à 18,5 euros malgré la confirmation de ses objectifs 2023. Le distributeur de matériel électrique a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 4,67 milliards d'euros, en hausse de 2,6% à jours constants. Le consensus tablait sur une progression un peu plus marquée de 3%. Les volumes sont en hausse de +2,3% sur un effet de base élevé lié aux produits d'électrification et à un environnement de marché plus contrasté, démontrant la force du positionnement de Rexel sur ses marchés. L'environnement de prix reste favorable sur les produits hors-câbles, en hausse de +1,3% sur le trimestre.

* Verimatrix perd 10% à 0,48 euro au lendemain de l'annonce d'une activité trimestrielle en repli de 12,7%. Le groupe a expliqué que le troisième trimestre a été marqué par une forte croissance des revenus issus des abonnements sur lesquels les équipes commerciales sont actuellement pleinement mobilisées. D'autre part, ce niveau d'activité intègre la baisse programmée et structurelle des revenus non récurrents correspondant à des ventes de licences perpétuelles et des redevances sur la production des décodeurs.