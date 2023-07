Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sa remontée, Kering se démarque

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit sa remontée en gagnant 0,55% ce mercredi en fin de matinée autour de 7.360 points. Les résultats trimestriels plus solides que prévu des banques américaines Bank of America et Morgan Stanley aident à la tendance, ainsi que Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, qui, hier, a expliqué que de nouvelles hausses de taux après celle prévue en juillet n'étaient "en aucun cas une certitude" en zone euro.

Il n'y a pas eu de réelle surprise ce jour du côté de l'inflation européenne. Le taux d'inflation de la zone euro a ainsi été confirmé à 5,5%, en ligne avec les attentes, tandis que la lecture "core" harmonisée finale a été de +5,5% également contre 5,4% précédemment évalué. L'inflation dans la zone euro a donc ralenti en juin à 5,5% sur un an contre 6,1% en mai, selon Eurostat, avec une modération des tensions sous-jacentes. L'inflation sous-jacente hors éléments volatils de l'énergie et des produits alimentaires non-transformés, s'établit à 6,8% sur un an en juin contre 6,9% en mai. Une mesure plus étroite excluant l'alcool et les produits du tabac a en revanche progressé à 5,5% par rapport à juin 2022 contre +5,3% en mai. Ces indicateurs demeurent évidemment largement au-dessus de l'objectif d'inflation de 2% de la BCE.

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Kering gagne près de 6% à 523 euros après un remaniement de la direction du groupe et de la marque phare Gucci. Francesca Bellettini, outre les fonctions de Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent qu'elle exerce depuis 2013, est nommée Directrice générale adjointe de Kering, en charge du Développement des Maisons. Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci depuis 2015 et membre du Comité exécutif de Kering depuis 2012, quittera la société au 23 septembre. Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, est nommé Président-Directeur général de Gucci pour une période transitoire.

* Nexans (+5,3% à 82 euros) a remporté un contrat majeur d'un montant de 1,43 milliard d'euros qui constituera une première historique, pour le tronçon de l'EuroAsia Interconnector reliant Chypre et la Grèce.

* Casino reprend 4,5% à 2,96 euros. Un document que le quotidien 'Le Monde' indique avoir consulté, montrerait l'existence, ces derniers jours, d'échanges entre Lidl et le fonds Attestor, partie prenante aux côtés de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière dans le cadre de la reprise de Casino. Dans cette lettre adressée à David Alhadeff, un des associés d'Attestor et signée par Kenneth McGrath, le directeur général de Lidl, le distributeur allemand dresse une liste de près de 600 supermarchés, environ 300 Casino et 300 Monoprix, dont il dit que l'acquisition l'intéresse. Selon 'Le Monde', cette marque d'intérêt est confirmée par l'entourage d'Attestor, qui précise "qu'il n'y a pas de discussions".

* Renault progresse de 0,9% à 38,9 euros. Les ventes mondiales de Renault Group s'élèvent à 1.133.667 véhicules au 1er semestre, en hausse de 13% par rapport au 1er semestre 2022. En Europe, les ventes du Groupe augmentent de 24% dans un marché en hausse de 17%. La marque Renault enregistre une croissance de 12 % avec plus de 772 000 véhicules vendus au 1er semestre 2023. En Europe, la marque Renault a augmenté ses ventes de 21 % à 503.242 unités et revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue et première en France.

* Virbac (+4,6% à 263,5 euros) a annoncé un chiffre d'affaires de 295,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2023, en progression de +1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022 (-1% en publié). La bonne dynamique des zones Europe (+7%) et Asie-Pacifique (+4,5%) compensent pleinement la contre-performance de la zone Amérique latine (-11%) pénalisée essentiellement par le Chili. En Europe, la croissance du trimestre est notamment portée par la France où l'activité rebondit fortement (+21,6%) après un premier trimestre en décroissance. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 609,9 ME, soit une évolution globale de -1% par rapport à la première moitié de 2022. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,2%.

* Vranken-Pommery Monopole (+0,6% à 18,1 euros) affiche un chiffre d'affaires de 114,7 ME pour le 1er semestre 2023 (+4,4% par rapport au S1 2022). L'export représente 67% des ventes du premier semestre, avec des performances commerciales notables dans les pays anglo-saxons. Les ventes à la clientèle progressent de 10,2%, que ce soit dans les pays tiers ou en Europe. Le groupe maintient sa prévision de croissance de son activité à 5% minimum pour l'exercice 2023.

VALEURS EN BAISSE

* Pierre et Vacances recule 4,5% à 1,6 euro. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2022-2023 s'élève à 429,8 millions d'euros et à 1.171,6 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice. Il est à comparer à 401,5 millions d'euros au 3e trimestre 2021/2022 (et à 1.038,2 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice précédent). Après un 1er semestre particulièrement dynamique, bénéficiant du rebond du secteur du tourisme, le chiffre d'affaires des activités touristiques est en hausse de 16,7% sur les 9 premiers mois, surperformant les objectifs budgétés et les niveaux d'avant-crise (+28%), et portant le chiffre d'affaires du Groupe à 1.274 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022-2023, revues à la hausse le 18 avril dernier.

* SergeFerrari Group chute de 14% à 12,8 euros. Dans un contexte économique incertain, le spécialiste des systèmes de protection solaire extérieure a abaissé ses attentes de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 et vise désormais une croissance de +4% par rapport à 2022, inférieure à son hypothèse de +7% précédemment envisagée. La marge opérationnelle courante 2023 sera affectée par cette progression des ventes moindre qu'attendue. SergeFerrari Group révise ainsi son objectif de résultat opérationnel courant 2023 entre 5% et 5,5% de son chiffre d'affaires 2023 (7,4% en 2022).