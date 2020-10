Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sa remontée

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit sa remontée ce lundi, en hausse de 0,8% autour de 4.865 points à l'écoute de Wall Street qui se redresse un peu après sa correction de vendredi soir (-0,48% sur le DJIA et surtout -2,22% sur le Nasdaq), dans l'espoir d'une sortie de l'hôpital dans la journée de Donald Trump, contaminé par le nouveau coronavirus.

Donald Trump, qui dit désormais avoir beaucoup appris sur le Covid, est sorti de l'hôpital pour saluer et rassurer ses partisans. Les médecins soignant le président américain avaient auparavant fourni des indications quelque peu contradictoires sur son état de santé hier dimanche, quelques heures avant que Trump ne choisisse donc de sortir en convoi automobile saluer ses sympathisants.

VALEURS EN HAUSSE

* BNP Paribas et Société Générale trustent les deux premières places du CAC40 ce lundi à la faveur de gains d'environ 3%. Outre la nouvelle consolidation sectorielle, les deux banques françaises sont dopées par une note de Morgan Stanley qui estime qu'un rapprochement potentiel de la SocGen avec son homologue français pourrait avoir un sens. Le broker américain évoque notamment la simplification des réseaux des deux banques ainsi que la création de synergies "conséquentes". Des synergies potentielles allant jusqu'à 35% de la base de coûts de la SocGen proviendraient principalement du réseau de détail français de l'établissement de la Défense ainsi que de sa banque d'affaires/d'investissement (CIB), détaille MS. D'autres activités, bien que plus petites, pourraient également permettre des synergies, notamment le crédit à la consommation, l'assurance, la gestion de fortune/la gestion d'actifs et, éventuellement, le crédit-bail.

* Orange poursuit sa remontée (+2,6% à 9,07 euros). L'opérateur a remporté la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France.

* Les valeurs pétrolières remontent : CGG reprend 5,5%, TechnipFMC 4% et Vallourec 3%. Le baril de brut WTI gagne 3,5% à 38,3$, alors que le Brent de la mer du Nord avance de 3,1% à 40,5$.

VALEURS EN BAISSE

* Suez reperd 2% à 15,7 euros. Les tractations se sont poursuivies tout le week-end entre Veolia et Suez dans le cadre du projet de cession à Veolia des 29,9% de participation détenue par Engie dans Suez. Malgré l'ouverture de Veolia pour accorder certaines garanties à Suez, ce dernier, qui a réuni son Conseil d'Administration, dimanche, maintient que la démarche de Veolia est hostile . Ainsi, dans un premier temps, suite aux discussions menées avec le management du groupe Suez depuis le 1er octobre, et comme confirmé, le 4 octobre à Jean-Pierre Clamadieu (Président du conseil d'administration d'Engie), le groupe Veolia a, dimanche, informé le marché s'être engagé inconditionnellement à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez.

* Solocal reste en baisse de 3% à 0,025 euro alors que les actions gratuites doivent être livrées demain avant un regroupement des actions par la suite.