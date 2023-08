Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sa hausse avant l'inflation américaine

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris poursuit sa hausse et gagne 0,8% en fin de matinée autour de 7.380 points pour le CAC40. L'indice parisien est même monté jusqu'à 7.434 points un peu plus tôt. Les nouveaux pics annuels du baril soutiennent encore le secteur pétrolier et le luxe repart de l'avant après la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine.

Les futures sur les trois grands indices américains évoluent dans le vert en matinée. Mais la situation devrait évoluer autour de 14h30 avec la publication des chiffres de l'inflation de juillet aux Etats-Unis. Des données qui pourraient permettre aux investisseurs de jauger de l'évolution de la trajectoire des taux outre-Atlantique.

Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation le mois passé, à 3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans. Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe une inflation annuelle en légère baisse à 4,7%. L'inflation restera néanmoins nettement supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale. Cela, combiné à un marché du travail que le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment qualifié de "très serré", suggère que la Réserve fédérale continuera d'augmenter ses taux d'intérêt plus tard cette année. Mais, pour le moment, le marché mise toujours sur une pause de la Fed le mois prochain. Selon l'outil 'Fedwatch' du CME Group, les chances d'une hausse de taux de 25 pb lors de la prochaine réunion de la Réserve Fédérale en septembre sont en effet de moins de 15%.

VALEURS EN HAUSSE

* LVMH et Hermès avancent de 2% et Kering de 1,3%. Le compartiment profite de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine durant la pandémie de coronavirus. Pékin autorise de nouveau les voyages en groupe vers des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. Les acheteurs du pays représentent environ 25% des ventes européennes de produits de luxe, y compris les achats effectués par les touristes, selon les dernières estimations de Goldman Sachs reprises par 'Bloomberg'. Après un bon début d'année, les actions des grands groupes de luxe ont chuté ces derniers mois en raison de la faiblesse des données sur la consommation et l'économie chinoises.

* Renault s'offre une nouvelle accélération, en hausse de 2,6% à 38,77 euros. Le constructeur automobile est cette fois soutenu par une note de HSBC qui est à l'achat sur le groupe au losange avec un objectif de cours relevé de 42 à 50 euros. Citi avait déjà réhaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur hier en visant 48 euros.

Remy Cointreau gagne 3,3% à 152,6 euros. Le flux acheteur sur le groupe de spiritueux est à relier à une note d'Exane BNP Paribas qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le titre en visant 190 euros.

* TotalEnergies prolonge sa hausse de 1,4% à 57,9 euros. Le baril de pétrole a cette fois dépassé ses pics du printemps : le Brent évolue proche de 88 dollars.

VALEURS EN BAISSE

* Peu de baisses significatives sur le CAC40 mais Schneider recule de 1,7% à 158 euros et Legrand de 1,3% à 90,8 euros. Les deux équipementiers électriques semblent pénalisés par la publication du groupe allemand Siemens qui a également un activité dans les équipements électriques.

Siemens a annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes des analystes. Les prises de commandes des industries numériques ont reculé de 37% au cours du trimestre, en particulier dans le secteur de l'automatisation des usines à cycle court. "Nous avons constaté une normalisation de la demande, en particulier en Chine et dans les activités à cycle court", a cependant déclaré le président du directoire Roland Busch.