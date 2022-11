Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sa hausse après des données assez rassurantes sur l'inflation

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 repart assez nettement à la hausse et retrouve les 6.700 points. L'indice parisien progresse de 0,6% en fin de matinée autour de 6.710 points Avec un plus haut de 6.735 points dans la matinée, on est d'ailleurs de retour sur les meilleurs niveaux de la bourse de Paris depuis le mois d'avril.

L'inflation en zone euro a apporté une assez bonne surprise avec la première estimation du mois de novembre. L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une décélération à 10% en rythme annuel après +10,6% en octobre. De quoi peut-être peser dans la balance de la prochaine hausse des taux directeurs de la BCE le 15 décembre prochain. L'ampleur de ce nouveau resserrement devrait en effet être comprise entre 50 ou 75 points de base.

Wall Street sera rythmé cet après-midi par la publication de la deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre et par un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur les perspectives de l'économie américaine et le marché du travail.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus (+0,6% à 110 euros) et Renault (+3,6% à 35 euros) ont signé un accord de recherche et développement pour renforcer les transversalités et les synergies et répondre aux besoins d'électrification des deux entreprises, en améliorant leur gamme de produits respective. Ce partenariat permettra à Airbus de faire mûrir les technologies associées aux futurs avions hybrides-électriques et sera détaillé lors de l'Airbus Summit qui se tiendra les 30 novembre et 1er décembre.

* TotalEnergies monte encore de 1,5% à presque 60 euros pendant que le baril de pétrole poursuit sa remontée à 86 dollars sur le Brent.

* Le luxe poursuit également sur sa lancée avec Hermès, LVMH et Kering en hausse d'environ 2%.

* Trigano (+5% à 1117,4 euros). Avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros (+8,3%), le groupe a réalisé un bénéfice net record de 278,5 millions d'euros (+24,9%) sur son exercice 2021-2022 dans un marché porteur pénalisé malgré tout par d'importantes difficultés d'approvisionnement et une forte inflation. Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale du 4 janvier 2023 le versement d'un dividende brut de 3,50 euros par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2022 (3,20 euros par action au titre de 2021), soit un complément de 1,75 euro à l'acompte de 1,75 euro versé en mai 2022.

VALEURS EN BAISSE

* Solutions 30 (-0,2% à 1,79 euro) indique avoir signé mardi avec 7 banques un nouveau crédit syndiqué de 100 millions d'euros. Solutions 30 précise que ce crédit lui permet d'accompagner la forte croissance attendue de ses activités hors France, qui ont signé plus de 800 millions d'euros de nouveaux contrats depuis le début de l'exercice. Solutions 30 évoque aussi des possibilités de croissance externe lorsque les conditions macro-économiques seront réunies pour la relancer.

* Casino (-0,5% à 11 euros) a finalisé le processus de 'book building' en vue du placement secondaire d'actions de sa filiale brésilienne Assaí. Dans le cadre du placement, 140,8 millions actions Assaí détenues par le Groupe Casino (y compris 2 millions actions sous forme d'ADS, chaque ADS étant composé de 5 actions Assaí), représentant 10,44% du capital d'Assaí, ont été allouées à un prix par action représentant un montant total de 490,8 millions d'euros.

* Nexans retombe de 2,6% à 87,2 euros ce mercredi, alors que le broker Exane BNP Paribas est repassé de 'surperformance' à 'neutre' en ciblant un cours de 90 euros dans un environnement macro qui reste délicat.

* Seule baisse vraiment significative sur le CAC40 : Sanofi recule de 2,5% à 86 euros.