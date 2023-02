Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sa consolidation mais Danone et Stellantis se démarquent

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Une quatrième séance de baisse se profile en bourse de Paris ce mercredi. Après le record de 7.387 points en séance pour le CAC40 jeudi dernier, l'indice parisien se retrouve actuellement autour de 7.240 points (-0,9%) dans le sillage de Wall Street qui a terminé dans le rouge vif hier soir dans un climat international de plus en plus tendu.

Après la visite surprise de Joe Biden en Ukraine, Vladimir Poutine a fait monter les enchères hier à Moscou en désignant l'Occident comme son adversaire et en décidant de sortir du traité 'New START' sur les armes stratégiques nucléaires, de quoi marquer une nouvelle escalade, tandis que la Chine se montre toujours globalement solidaire de Moscou...

Autre source de soucis, les indices de conjoncture plus fermes que prévu des deux côtés de l'Atlantique : de quoi possiblement retarder un allègement des conditions de crédit espéré après l'été. Les taux à 10 ans sont montés à 3,94% hier soir à Wall Street. La Fed et sa politique monétaire resteront par ailleurs au centre de toutes les attentions ce mercredi, avec la publication ce soir des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Danone grimpe de 2,4% à 53,6 euros, porté par l'annonce de sa plus forte croissance en plus d'une décennie. Le géant de l'agroalimentaire a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires net de 27,661 MdsE, en progression de 13,9% en données publiées et de 7,8% en données comparables, contre un consensus de 7,3%. Le groupe a bénéficié d'un effet prix de 8,7%. La marge opérationnelle courante a atteint 12,2%, contre 13,7% en 2021, affectée par le réinvestissement dans les marques, la supériorité produits, les organisations et les compétences. Dans un contexte de transformation, le BNPA courant résilient ressort à 3,43 euros, en hausse de +3,6% par rapport à 2021. Le Free cash-flow s'établit à 2,1 milliards d'euros. Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian va proposer un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2022, soit une hausse de 3,1% par rapport à celui de l'année précédente.

* Stellantis gagne 1,6% à 16,12 euros, au plus haut depuis mars 2022. Le constructeur automobile va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros après avoir dévoilé des résultats 2022 records. Le groupe, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a enregistré l'an passé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26%, pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en croissance de 18%, fruit d'une dynamique de prix nets solide, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positif. Le résultat opérationnel courant ressort à 23,3 MdsE, en hausse de 29%, matérialisant une marge de 13,0%, qui dépasse l'objectif de 12% prévu pour 2030. Des chiffre supérieurs aux attentes des analystes. Tous les segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats, précise le constructeur automobile, dont le free Cash-Flow industriel a bondi de 78% à 10,8 MdsE.

* Plastic Omnium fait également bonne figure ce mercredi sur le marché parisien avec un titre qui avance de 3,6% à 17,3 euros. L'équipementier automobile a dévoilé des comptes 2022 supérieurs aux attentes de la place avec un résultat net part du groupe en hausse de 32,6% à 168 millions d'euros pour un chiffre d'affaires économique en progression de 18,2% à 9,477 MdsE, dont +9,7% en organique, soit une surperformance de 2,2 points par rapport à la production automobile mondiale. La marge opérationnelle ressort en hausse de 20,2% à 364 ME, soit 4,3% du chiffre d'affaires consolidé en données publiées (5,1% hors acquisitions dont 5,5% sur le deuxième semestre). Conforté par la bonne dynamique commerciale et opérationnelle, le Groupe vise cette année un chiffre d'affaires en forte croissance et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale ; une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de +10%, et un cash-flow libre supérieur à 260 ME, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

VALEURS EN BAISSE

* Korian s'effondre de 18% à 7,8 euros, lourdement sanctionné après ses résultats annuels. Le spécialiste de la prise en charge globale de personnes dépendantes a enregistré en 2022 un profit net de 66,9 millions d'euros pour des revenus de 4,53 MdsE (+5,6%). L'EBITDAR atteint 1,091 MdE (taux de marge de 24,1%) et l'EBITDA ressort à 607 millions d'euros (taux de marge de 13,4%) dans un environnement marqué par l'accélération de l'inflation. Des résultats inférieurs aux attentes des analystes. Le groupe propose le versement d'un dividende de 0,25 euro par action, reflétant un taux de distribution de 50% du résultat net pre-IFRS16.

* Worldline reperd 3% à 38,4 euros. Le Credit Suisse a ajusté sa cible de 40 à 38 euros ('surperformer') et Oddo BHF a abaissé son objectif de 60 à 58 euros ('surperformer').

* Capgemini perd 2% à 178,4 euros. Invest Securities a revalorisé Capgemini de 200 à 220 euros ('achat') et Bryan Garnier a rehaussé le curseur de 220 à 229 euros ('conviction à l'achat').

* Air France KLM cède 0,8% à 1,68 euro. JP Morgan a relevé sa recommandation à 'surpondérer' en visant 2,25 euros.