Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit sa chute

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'onde de choc de la déclaration de Jerome Powell vendredi continue de secouer les marchés qui broient du noir. Le CAC40 recule encore de 1,8% autour de 6.160 points en fin de matinée, dans la foulée de sa forte baisse de vendredi (-1,68%) et alors que Wall Street a accentué sa baisse en fin de séance (-3,03% pour le Dow Jones en clôture).

Les investisseurs intègrent l'annonce de taux durablement élevés et vendent logiquement les actifs à risque. Ceux qui espéraient la venue du point d'inflexion dans la politique monétaire de la Fed, notamment en raison des premiers signes d'amélioration sur le front de l'inflation en sont pour leurs frais. Les marchés anticipent désormais une probabilité de 70,5% d'un relèvement de trois quarts de point de l'objectif des taux des "fed funds" à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, fin septembre selon le baromètre FedWatch.

Lael Brainard, la vice-présidente de la Fed, s'exprimera dans la soirée, à l'occasion d'un événement à Rosemont, Illinois. Cela sera peut-être l'occasion de nuancer un peu un discours très dur de Jerome Powell, vendredi dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Powell a en effet confirmé la posture ferme de la Fed, déterminée à lutter contre l'inflation au risque d'une "certaine souffrance" économique.

Du côté de la Banque centrale européenne, plusieurs dirigeants ont plaidé ce week-end en faveur d'une forte hausse des taux le mois prochain pour prévenir un ancrage durable de l'inflation. Une récession dans la zone euro, désormais très probable, ne suffira pas à faire baisser l'inflation et la Banque centrale européenne (BCE) devrait opter à nouveau pour une forte hausse de ses taux le mois prochain, a déclaré Martins Kazaks, l'un des membres du Conseil des gouverneurs.

VALEURS EN HAUSSE

* CGG (+1,6% à 0,94 euro) a annoncé la vente à BGP par sa filiale Sercel d'un deuxième système OBN de 12.000 nodes GPR300 pour un déploiement sur un projet en cours au Moyen-Orient, faisant suite à une première livraison majeure de 18.000 nodes GPR300 en 2021. Il s'agit d'une solution d'acquisition sismique nodale conçue pour les opérations en eaux peu profondes.

* Valneva (+1,3% à 9,37 euros) a présenté de nouveaux résultats positifs de Phase 3 pour son vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001. Des données supplémentaires provenant de l'essai pivot VLA2001-301, "Cov-Compare", de la Société ont montré une immunogénicité persistante et des premiers résultats positifs d'utilisation comme rappel hétérologue après une primovaccination avec ChAdOx1-S (AstraZeneca).

* Aucun secteur n'est épargné par la nouvelle forte baisse des marchés boursiers en ce début de semaine. A Paris, seul Orange (+1%) parvient à progresser sur le CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Outre le luxe, le compartiment technologique souffre également dans le sillage du plongeon de près de 4% du Nasdaq vendredi sur fond de forte hausse des taux obligataires. STMicro (-1,6%), Dassault Systèmes (-2,3%), Soitec (-2,5%) ou encore Capgemini (-2,6%) sont ainsi sous pression ce lundi.

* Les plus fortes baisses du CAC40 reviennent cependant à Veolia (-3,3%) et surtout Engie (-5%) dont le cours est influencé par la volatilité des prix du gaz. Le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, retombe de plus de 17% (à environ 280 euros le mégawattheure) après avoir bondi de près de 40% de la semaine dernière. Le repli est également alimenté par les dernières informations en provenance d'Allemagne où les réserves de gaz augmentent plus rapidement que prévu, selon Robert Habeck, le ministre de l'Économie.

* Les banques résistant assez bien à la tendance avec notamment Société Générale en baisse de moins de 1%. Les taux obligataires sont nettement remontés depuis vendredi, le rendement de l'OAT 10 ans dépasse à nouveau largement 2%.