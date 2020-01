Mi-séance Paris : le CAC40 poursuit finalement son rebond

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Malgré un début plutôt indécis, en territoire négatif, le CAC40 poursuit finalement son rebond et pointe en hausse de 0,4% en fin de matinée autour de 5.950 points. Les publications de résultats annuels portent la tendance en Europe et aux Etats-Unis où Apple a dévoilé de nouveaux records de résultats hier après la clôture.

Les investisseurs prennent aussi la mesure de la crise liée au coronavirus, lequel continue de se répandre puisqu'on dénombre désormais plus de 130 décès en Chine. Mais les réponses des autorités chinoises, pour le moment, rassurent. Le bilan chinois de ce coronavirus 2019-nCoV s'est dégradé avec 132 morts selon les autorités sanitaires et environ 1.500 cas de plus. La Commission nationale de santé a estimé que 5.974 personnes en Chine étaient infectées. Ainsi, le nombre des cas de contamination en Chine dépasse maintenant celui du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait atteint 5.327 personnes dans le pays et fait 800 victimes dans le monde en 2002-2003. La majeure partie des décès liés au coronavirus reste cependant cantonée au Hubei, province constituant le foyer de l'épidémie.

VALEURS EN HAUSSE

* LVMH (+0,2% à 413 euros) a réalisé en 2019 des ventes de 53,7 milliards d'euros, en croissance de 15%. La croissance organique des ventes s'établit à 10%. L'Europe et les Etats-Unis affichent une bonne progression sur l'année, tout comme l'Asie - malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019. Au quatrième trimestre, les ventes ressortent en hausse de 12% par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes est de 8% sur le trimestre. Retraitée des effets non récurrents de la hausse de la TVA au Japon et des mouvements de stock chez les distributeurs de cognac aux Etats-Unis, la croissance organique "est d'un niveau équivalent au troisième et au quatrième trimestre". Le résultat opérationnel courant du groupe atteint 11,5 milliards d'euros en 2019, en augmentation de 15% par rapport à un niveau déjà élevé en 2018. La marge opérationnelle courante s'établit à 21,4%. Le résultat net part du groupe se monte à 7,2 milliards d'euros, en hausse de 13%... Le consensus FactSet était de 53,5 MdsE de revenus et 11,487 MdsE d'Ebit.

* SMCP gagne 10% à 8,6 euros. La confirmation des objectifs annuels de SMCP malgré un environnement compliqué, en Chine notamment, permet au titre de fortement rebondir en ce début de séance. Dans les premiers échanges, l'action flambe de plus de 10% à 8,7 euros, en tête du SRD. Le groupe de mode, propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, vise toujours une marge d'EBITDA ajustée comprise entre 15,5% et 16% sur l'exercice 2019. SMCP a dévoilé hier soir un d'affaires consolidé de 1,13 milliard d'euros, en hausse de +8,7% à taux de change et périmètre constants.

* Pierre & Vacances bondit de 9% à 23,9 euros. "Change Up", c'est le nom du nouveau plan du groupe dévoilé aujourd'hui. Les objectifs sont : une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires hébergement de +6% (+4,7% de croissance à périmètre constant) : +2,9% de croissance organique, +1,8% générés par la rénovation des Domaines Center Parcs existants, +2,6% liés au développement de nouveaux sites, -1,3% liés à la baisse de l'offre, une marge opérationnelle courante des 'business lines' touristiques de 5% en 2022 et de 9% en 2024.

* Solutions 30 (+0,6% à 11,25 euros) a enregistré un chiffre d'affaires 2019 de 685,9 millions d'euros, en croissance de +55,2% par rapport à l'exercice 2018 (+26,8% en organique). En effet, le passage aux normes IFRS, en cours de préparation, aura un impact très limité, estimé à -2,3 ME sur le chiffre d'affaires 2019. Il devrait en définitive s'établir à 683,6 ME. Pour le seul 4e trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 200,3 ME, en hausse de +32,9% (+20,2% en organique) par rapport à la même période de 2018.

* Renault (+1% à 35,9 euros) a confirmé l'arrivée de l'Italien Luca de Meo, ancien patron de Seat, en qualité de Directeur général de Renault, avec effet à compter du 1er juillet 2020.

* Airbus s'adjuge 1% à 135,6 euros après avoir révélé que l'accord de principe conclu avec le parquet national financier en France et avec des autorités similaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée aurait un coût de 3,6 milliards d'euros. Le Credit Suisse affirme que cette annonce enlève une importante épée de Damoclès qui pesait sur le titre. Elle devrait permettre groupe d'envisager les objectifs financiers avec une plus grande certitude et de revoir son allocation de capital et notamment sa politique de retour aux actionnaires. Le broker réduit toutefois de 149 à 146 euros son objectif afin de prendre en compte cette provision, qui est finalement globalement en ligne avec les anticipations du marché. Le broker est à 'surpondérer' sur la valeur.

* JCDecaux (+0,8%) ajoute l'aéroport de Libreville (Gabon) à son portefeuille d'exploitation publicitaire exclusive dans le cadre d'un contrat de 10 ans.

VALEURS EN BAISSE

* Compagnie des Alpes (-2% à 28,9 euros) a été informée, le 28 janvier, que les communes des Deux-Alpes et Saint-Christophe-en-Oisans allaient soumettre à l'approbation des prochains conseils municipaux de février 2020 le choix d'un nouvel opérateur, la SAEM Société Touristique de l'Alpe d'Huez (SATA) en tant qu'attributaire du contrat de Délégation de Service Public pour la construction et l'exploitation du domaine skiable des 2Alpes.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40. Carrefour cède 1% à 15,5 euros après une belle remontée ces derniers jours.

* TechnipFMC et Total reculent d'un peu moins de 1% malgré une légère reprise des cours du baril.