Mi-séance Paris : le CAC40 perd plus de 1% avant la réunion de la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 recule de 1,2% à l'approche de la mi-journée, de retour à 6.650 points. Les investisseurs jouent la prudence après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine qui a jugé hier soir prématuré d'évoquer une réduction des taux d'intérêt.

La Réserve fédérale américaine a sans surprise décidé mercredi soir d'une hausse d'un demi-point de son principal taux d'intérêt directeur. Le taux des fed funds a ainsi été porté entre 4,25 et 4,5%. C'est ce qu'attendait une très large majorité d'investisseurs. Pour autant, les propos de Jerome Powell, lors de la conférence qui a suivi l'annonce, ont été jugés non seulement restrictifs mais ont aussi réveillé les craintes d'une récession, provoquant une inversion encore plus marquée de la courbe des rendements des taux entre les obligations à court terme et celles à long terme.

La cote américaine poursuit d'ailleurs sur sa tendance baissière avant bourse ce jeudi. L'outil FedWatch de CME montre que le marché anticipe toujours deux baisses de taux au deuxième semestre 2023, après un pic de 4,75 à 5% en mars. Ce même outil FedWatch fait ressortir une probabilité de 73% d'une hausse de taux d'un quart de point pour la prochaine réunion monétaire du 1er février 2023. Autrement dit, il resterait deux hausses de taux de 25 pb pour que la Fed "termine le travail". Des assouplissements monétaires seraient ensuite envisageables en juillet, septembre ou novembre.

C'est désormais au tour de la BCE de de relever ses taux aujourd'hui. Le resserrement monétaire devrait également se limiter à 50 points de base, ce qui ramènerait le principal taux directeur de la zone euro à 2,5% après deux hausses consécutives de 75 points.

VALEURS EN HAUSSE

* Peu de hausses significatives sur le CAC40. Carrefour reprend quand même 0,9% à 15,7 euros après avoir abandonné près de 4% hier.

* Sanofi gagne 0,2% à 90,2 euros. La Commission européenne (CE) a approuvé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché du Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne au traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique. Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2.

* bioMerieux progresse de 1% à 102 euros. Oddo BHF a revalorisé le groupe de 95 à 106 euros ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

* Le luxe pèse sur la tendance : Kering affiche la plus forte baisse du CAC40 (-5% sous les 500 euros), Hermès et LVMH reculent de plus de 2%. La publication d'indicateurs de conjoncture pour le moins moroses en Chine a jeté un froid sur le compartiment alors que le pays vient de fortement alléger ses multiples restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les ventes au détail ont notamment reculé de 5,9% le mois passé, la plus mauvaise performance depuis mai, lorsqu'un confinement était en vigueur à Shangaï. Les analystes anticipaient une baisse de 3,7%, contre un repli de 0,5% en octobre. La production industrielle a par ailleurs progressé de 2,2% en rythme annuel en novembre, contre un gain de 5% le mois précédent.

* TotalEnergies ne recule que de 0,2% alors que le baril de pétrole reste en hausse (82,7 dollars le Brent). Exane BNP Paribas est repassé de 'surperformance' à 'neutre' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 68 euros.

* Pernod Ricard cède 0,9% à 187,3 euros. Le Credit Suisse a pourtant rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur tout en remontant son objectif de 205 à 230 euros. Le broker met en avant une restructuration du portefeuille américain, une réduction potentielle des droits de douane sur le scotch indien et la réouverture de la Chine. Globalement, le courtier helvète s'attend à ce que le secteur des boissons fasse preuve de résilience (hausse des bénéfices) en 2023, une nouvelle année de fort pouvoir de fixation des prix et de hausse des volumes sur les marchés émergents (ME) compensant de nouveaux vents contraires sur les coûts des intrants et un environnement macroéconomique Europe/États-Unis plus faible.

* Plastivaloire décroche de près de 9% à 3,7 euros, sanctionné après l'annonce de lourdes pertes annuelles malgré une activité en hausse. Sur l'exercice 2021-2022, l'équipementier automobile a essuyé un déficit net de 20,2 ME, contre une perte de 8,8 ME sur l'exercice antérieur, pour un chiffre d'affaires de 704,2 ME, en hausse de 4% malgré la persistance des périodes de stop & go en particulier au premier semestre.