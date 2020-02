Mi-séance Paris : le CAC40 perd 11,5% depuis lundi !

C'est une semaine noire qui se confirme pour les indices boursiers. Le CAC40 décroche encore de 3% ce vendredi autour de 5.330 points en fin de matinée, ce qui porte à 11,5% la chute observée cette semaine. Un plus bas de 5.243 points a été touché ce matin, ce qui renvoie aux niveaux du mois d'août 2019 quand les bourses avaient fortement chuté en pleine guerre commerciale entre les Etats-Unis et le Chine. La baisse est même de -14% sur les tout récents plus hauts de 6.111 points qui ne datent que d'une dizaine de jours !

Les marchés d'actions mondiaux sont donc en passe d'accuser leur pire semaine depuis la crise financière. La panique des investisseurs se traduit par un appétit accru pour les actifs jugés les plus sûrs, comme la dette souveraine et l'or. Le pétrole, lui, est revenu sur les 50$ (encore -3% sur le Brent ce vendredi). Les investisseurs ne s'y trompent pas : l'épidémie ne cesse de s'étendre en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, ce qui fait craindre un impact négatif fort sur l'économie mondiale.

De nouveaux pays ont déclaré des premiers cas, notamment le Nigeria, la première économie d'Afrique, ou encore les Pays-Bas. En France, le nombre de cas a doublé, passant à 38, dont 12 patients ont guéri, deux sont décédés et 24 restent hospitalisés. De son côté, la Chine a déclaré vendredi avoir enregistré la veille 327 nouveaux cas de contamination au coronavirus sur le continent, portant à 78.824 le nombre de cas recensés dans le pays.

* Parmi les rares hausses du jour, GTT gagne 1,1% à 84,7 euros après se solides résultats annuels 2019. Le groupe dispose d'une visibilité sur son chiffre d'affaires redevances à horizon 2023 grâce à son carnet de commandes à fin 2019. En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, celui-ci correspond à un chiffre d'affaires de 708 millions d'euros sur la période 2020 - 2023 (375 millions d'euros en 2020, 232 millions d'euros en 2021 et 79 millions d'euros en 2022 et 22 millions en 2023). GTT affiche un objectif de chiffre d'affaires consolidé 2020 dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros. Le groupe vise un objectif d'EBITDA consolidé 2020 dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros et a pour objectif de distribuer, au titre des exercices 2020 et 2021, un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé.

* La chute des marchés accélère encore la baisse des valeurs bancaires : BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole perdent près de 5%. Les trois banques décrochent de plus de 18% sur la semaine.

* Les valeurs du luxe perdent du terrain à l'image de Kering en recul de 1,7% à 503 euros. L'inquiétude autour de la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le monde fait plier les secteurs les plus vulnérables comme le transport, le tourisme ou encore le luxe. Parmi les dernières notes de brokers, Citigroup a abaissé son cours cible sur Kering de 675 à 635 euros. AlphaValue reste malgré tout à "accumuler", mais avec un objectif de cours qui a été ramené de 445 à 427 euros. Jefferies affirme de son côté que l'évaluation de l'effet de l'épidémie sur les revenus des marques de luxe reste un "territoire inexploré", mais il est probable qu'il soit plus important que prévu... Même les groupes les "mieux équipés" risquent d'en souffrir, selon le broker, qui a réduit sa cible sur Kering de 680 à 666 euros.

* Veolia (-2,6% à 26,1 euros) a présenté vendredi un plan stratégique et a précisé que son plan de quatre ans, nommé "Impact 2023", se traduirait par des cessions représentant environ 20% de ses 16 milliards d'euros de capitaux employés - soit quelque 3 milliards - et par un nouveau programme d'économies d'un milliard d'euros au total. Antoine Frérot a précisé que Veolia investirait quelque 5 milliards d'euros dans de nouvelles activités et que le groupe n'envisageait pas d'acquisitions de grande taille mais plutôt des opérations petites et moyennes, représentant jusqu'à 500 millions d'euros chacune environ.

* Engie (-4,6% à 15,3 euros) : Au 1er mars 2020, les tarifs réglementés hors taxe baissent de -4,6% par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er février 2020. Cette baisse est de -1,2% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de -2,7% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 4,8% pour les foyers qui se chauffent au gaz. Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie ont baissé en tout de 18,6%.

* Saint-Gobain perd 2,6% à 32,2 euros. Le résultat d'exploitation enregistre une nouvelle progression en 2019 de +5,7% en réel et +4,7% à structure et taux de change comparables, dont +1,6% au second semestre. La marge d'exploitation de Saint-Gobain progresse à 8% contre 7,7% en 2018 (7,5% publié avant ajustement IFRS 16), avec un second semestre à 8,4% (contre 8,1% au second semestre 2018). Les plus et moins-values de cessions, les dépréciations d'actifs et les frais d'acquisitions de sociétés s'inscrivent, en net, à -416 millions d'euros contre -2.074 millions d'euros en 2018. Le bénéfice net du groupe progresse ainsi significativement à 1.406 millions d'euros, contre 397 millions d'euros en 2018. Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 4 juin de distribuer en espèces un dividende en hausse à 1,38 euro par action. Saint-Gobain vise cette année une nouvelle progression de son résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec une incertitude sur l'impact du coronavirus qui affecte ses activités en Chine (lesquelles représentent environ 2% du chiffre d'affaires du groupe).

* Lagardère perd 8% sous les 16 euros après les comptes 2019. Le résultat net consolidé s'affiche à +11 ME contre +199 ME en 2018, en raison de l'effet défavorable du résultat net des activités abandonnées. Retraité des éléments non récurrents et non opérationnels, le résultat net ajusté part du groupe s'établit à +200 ME, stable par rapport à 2018. Comme pour l'exercice 2018, le dividende ordinaire proposé à l'AG des actionnaires au titre de l'exercice 2019 sera fixé à 1,30 euro par action.