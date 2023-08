Mi-séance Paris : le CAC40 perd 1% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rouge domine en ce 15 août. Alors que l'actualité entreprises est quasi-inexistante, jour férié oblige, les craintes liées à la santé économique de la Chine prennent le dessus. A midi, le CAC40 cède 0,98% à 7.277 points. La baisse surprise d'un taux directeur de la Banque centrale chinoise en réponse à de nouvelles statistiques inquiétantes ne suffit pas à rassurer : la Banque populaire de Chine a réduit de 15 points de base son taux de prêts à un an aux institutions financières à 2,5%, soit la baisse la plus importante depuis le début de la pandémie de Covid.

Cette décision surprise suggère une inquiétude accrue des leaders chinois face à la détérioration des perspectives, en particulier sur le marché immobilier, où un autre grand promoteur est désormais confronté à une crise de la dette et où les ventes de maisons continuent de baisser. Les risques se propagent également au secteur financier, où une filiale d'un grand conglomérat, qui avait une exposition au secteur immobilier, a manqué des paiements sur certains produits d'investissement, souligne 'Bloomberg'.

"Nous pensons que l'économie chinoise est confrontée à une spirale descendante imminente avec le pire encore à venir, et la baisse des taux ce matin sera d'une aide limitée", affirment les analystes de la banque japonaise Nomura alors que la 'douleur' se propage à l'extérieur du marché de l'immobilier. "À notre avis, Pékin devrait jouer le rôle de prêteur de dernier recours pour soutenir certains grands promoteurs et institutions financières en difficulté, et devrait jouer le rôle de dépensier de dernier recours pour stimuler la demande globale".

Dans ce contexte, les taux obligataires se tendent à nouveau avec un 10 ans US qui grimpe de 2,2 points de base à 4,22%, au plus haut depuis novembre dernier. En France, le rendement du 10 ans grimpe de 5,5 pb à 3,22%.

On notera également la nouvelle inculpation de Donald Trump aux Etats-Unis. L'ancien président est accusé par la Justice de l'Etat de Georgie d'avoir tenté d'annuler sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden en 2020. "Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et ont en connaissance de cause et délibérément participé à un complot pour changer illégalement le résultat de l'élection en sa faveur", peut-on lire dans l'acte d'accusation.

Sur l'agenda économique du jour, l'indice Zew allemand, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, est légèrement remonté en août mais reste déprimé. L'indice atteint ainsi -12,3 après -14,7 en juillet, et contre un consensus de -14,9. L'indice relatif à la situation actuelle recule en revanche à -71,3 en août après -59,5 le mois précédent, et contre un consensus de -63.

Le gros du programme est prévu aux USA avec l'évolution des prix à l'import et à l'export, l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, ou encore l'indice NAHB du marché immobilier américain. Neel Kashkari de la Fed interviendra également. L'actualité entreprises est quasi-inexistante en ce 15 août férié dans de nombreux pays.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) se replie de 0,55% à 82,1$. L'once d'or recule de 0,1% à 1.904$. L'indice dollar recule de 0,2% face à un panier de devises de référence, à 102,8 pts, et l'euro remonte de 0,35% face au billet vert à 1,0941$.

VALEURS EN HAUSSE

* Voltalia (+0,4% à 15,4 euros) a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau en Albanie, à Tirana. Cette initiative s'inscrit dans une volonté "d'accompagner sa forte croissance dans le pays". Voltalia bénéficie d'une expérience acquise depuis plus de cinq ans dans le pays, d'abord comme constructeur de centrales solaires détenues par des clients albanais puis comme développeur de sites photovoltaïques et éoliens pour compte propre, avec 140 mégawatts solaires en construction et 100 mégawatts solaires supplémentaires de contrats sécurisés. Avec désormais plus de cent sous-traitants partenaires répartis sur différents sites et une connaissance approfondie du pays et du secteur, Voltalia estime disposer d'une base solide pour poursuivre sa croissance dans le pays, qui continue à diversifier sa production en se tournant essentiellement vers le solaire et l'éolien.

* Carrefour fait de la résistance (stable). Seule valeur du CAC40 à évoluer proche de l'équilibre, le distributeur est soutenu par le Britannique Marks & Spencer (+8,5%) qui a rehaussé ses perspectives annuelles. La firme anticipe en effet désormais une croissance de son bénéfice pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024, alors qu'elle prévoyait auparavant une légère baisse. Elle table également sur une forte amélioration de ses comptes intermédiaires alors que son activité enregistre une reprise généralisée : les ventes de produits alimentaires à périmètre comparable ont bondi de 11% au cours des 19 premières semaines de l'exercice tandis que celles de sa branche de vêtements, parfois ridiculisée pour être démodée, ont augmenté de plus de 6% à la suite fortes ventes dans les magasins et à moins d'articles vendus à prix réduit.

VALEURS EN BAISSE

* Danone abandonne 1,2% à 54,3 euros. Bernstein a dégradé le titre du géant agroalimentaire à 'sous-performer' tout en abaissant sa cible de 55 à 50 euros. Morgan Stanley a de son côté ajusté son objectif de 52 à 51 euros en maintenant son avis 'sous-pondérer'. Le marché reste malgré tout plutôt positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 14 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 6 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 59,2 euros.

* Ubisoft (-0,5% à 28 euros). Bonne nouvelle pour les fans d''Assassin's Creed'. Ubisoft a indiqué hier soir que le nouvel opus 'Assassin's Creed Mirage' sortira le 5 octobre prochain, soit 7 jours plus tôt qu'initialement prévu. " Félicitations à toutes nos équipes qui travaillent dur, nous sommes si fiers de vous tous et nous avons hâte de montrer à tout le monde sur quoi vous avez travaillé avec un lancement anticipé au 5 octobre ! ", a indiqué le groupe sur 'X'.

📀 #AssassinsCreed Mirage GOLD 📀 Congratulations to all of our hard working teams, we're so proud of you all and can't wait to show everyone what they've been working on with an earlier launch this October 5! pic.twitter.com/Y9IbpOkzae — Ubisoft (@Ubisoft), via Twitter