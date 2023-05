Mi-séance Paris : le CAC40 parvient à rejoindre les 7.500 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

L'optimisme reste prédominant sur les marchés boursiers ce vendredi malgré de faibles volumes d'échanges en raison du pont de l'Ascension. Le CAC40 progresse de 0,7% en fin de matinée et parvient même à rejoindre les 7.500 points. Les investisseurs restent convaincus de la perspective d'un accord prochain sur le plafond de la dette aux Etats-Unis : les déclarations du président démocrate Joe Biden et du "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont plu aux investisseurs, ces derniers ayant réitéré leur détermination à trouver rapidement un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement...

A noter que du côté des taux, l'emprunt de référence à 10 ans américain s'est un peu tendu à 3,64% après des déclarations de la Fed plus rigoureuses que prévu et en attendant une nouvelle intervention de J. Powell qui devrait intervenir un peu après 17h, c'est-à-dire au moment de la clôture des marchés à Paris.

VALEURS EN HAUSSE

* Air France KLM poursuit sa séquence haussière avec une nouvelle progression de 2,3% à 1,72 euro ce vendredi en bourse de Paris, ce qui porte l'avance de la valeur à 15% sur la semaine. Le flux acheteur a été nourri par plusieurs notes de brokers ces dernières heures, à commencer par celle de Redburn qui a relevé sa recommandation de 'vendre' à 'neutre', tandis que Davy a réhaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la compagnie aérienne en visant un cours de 2,3 euros, contre 1,3 euro précédemment. Auparavant, Morgan Stanley avait déjà revalorisé le dossier de 2 à 2,15 euros, tout en restant à 'pondération en ligne'. Les analystes sont redevenus clairement positifs sur le transporteur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 sont à l''achat', 7 à 'conserver' et seulement 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 2,06 euros.

* TotalEnergies gagne 1% au-dessus des 56 euros. La Deutsche Bank a rehaussé sa cible de 56,2 à 59,8 euros ('conserver').

* En hausse de 3,3% à 56,8 euros, le titre de la société informatique Infotel est en train de boucler une semaine entièrement verte. TP ICAP Midcap a réitéré son avis 'achat' sur Infotel après la publication trimestrielle de la société. L'objectif est fixé à 70 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Quatrième séance de baisse pour Ubisoft qui recule encore de 2,4 % à 24 euros en cette fin de semaine. Selon nos informations, la pression vendeuse sur le titre de l'éditeur de jeux vidéo est cette fois liée à une note d'UBS qui a dégradé le dossier à 'vendre'. Les analystes continuent à revoir leur copie sur le dossier à la suite de la dernière publication du groupe.

* Seule baisse vraiment significative sur le CAC40, Orange cède 1,6% à 11,15 euros.