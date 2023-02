Mi-séance Paris : le CAC40 ne s'éloigne pas des 7.300 points malgré la tension sur les taux obligataires

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Proche de l'équilibre en fin de matinée, le CAC40 ne s'éloigne finalement guère des 7.300 points après un début de séance en baisse mesurée.

La forte remontée des taux obligataires se poursuit ce mardi après l'accélération de l'inflation française et espagnole en février. Pour la première fois, le marché monétaire semble prévoir que la Banque centrale européenne prolongera son cycle de hausse des taux jusqu'en 2024 avec un taux de dépôt qui atteindra la barre des 4% en février 2024, et dépasserait ainsi le pic observé il y a plus de deux décennies.

Comme le rappelle 'Bloomberg', il y a quelques semaines à peine, les traders pariaient sur un taux maximal d'environ 3,5% en juillet 2023. La BCE a déjà relevé ses taux directeurs de 300 points de base depuis juillet, portant son taux de dépôt à 2,5%. En France, le taux de l'OAT à dix ans se tend de 8 pb à 3,126%, au plus haut depuis avril 2012.

VALEURS EN HAUSSE

* AB Science (+6,60% à 6,55 euros) a annoncé la publication des résultats positifs de son étude pivot de phase 3 avec le masitinib dans la maladie d'Alzheimer légère à modérée dans la revue de renommée internationale et examinée par des pairs Alzheimer's Research & Therapy. L'étude AB09004 est positive sur le critère d'évaluation principal et a démontré que le masitinib administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour ralentissait significativement la détérioration cognitive par rapport au placebo, avec un profil de tolérance acceptable.

* Worldline grimpe de 2,8% à 39,7 euros, en tête du CAC40. Le spécialiste des services de paiement est dopé par une note de Morgan Stanley qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 51 euros. La banque évoque une perspective de "croissance attrayante et défensive". La croissance organique sera soutenue par une inflation plus élevée, des hausses de prix et une reprise des voyages, tandis que les avantages structurels liés au passage au paiement par carte et aux gains de parts de marché sur les banques resteront intacts, selon l'analyste. MS voit également des opportunités de fusions et acquisitions autour des partenariats bancaires et de la distribution, et note l'atténuation des pressions concurrentielles.

* AXA (+1,5% à 29,8 euros) a cédé avec succès 100 millions d'actions de Banca Monte dei Paschi di Siena, représentant environ 7,94% du capital de la Banque, au prix de 2,33 euros par action (soit un montant total de 233 millions d'euros) dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels. Suite au règlement-livraison du Placement (prévu le ou autour du 2 mars 2023), AXA ne conservera (directement ou indirectement) que 0,0007% du capital de la Banque italienne. Partenaire de longue date de la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, l'assureur expliquait hier avoir soutenu la banque en réalisant un investissement financier en participant à sa dernière augmentation de capital. Mais AXA ne souhaitant pas solliciter une représentation au conseil d'administration lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires de MPS, ni influer sur sa stratégie à long terme, le groupe a estimé qu'il est "opportun de céder sa participation acquise dans le cadre de l'augmentation de capital de la Banque".

* Le groupe automobile Stellantis (+0,1%) a annoncé un investissement de 155 millions de dollars comprenant l'acquisition d'une participation de 14,2% au capital de McEwen Copper, une filiale de la compagnie minière canadienne McEwen Mining, à l'origine des projets Los Azules en Argentine et Elder Creek au Nevada, États-Unis. Le projet de mine de Los Azules prévoit de produire chaque année 100.000 tonnes de cathode de cuivre avec une pureté de 99,9% dès 2027. Ce site pourrait être exploité pendant au moins 33 ans. Ce projet situé en Argentine est présenté par Stellantis comme une étape majeure pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2038, sachant que le cuivre est très utilisé dans les véhicules électriques.

VALEURS EN BAISSE

* Casino recule de 5,5% à 9,42 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 9,2 MdsE au quatrième trimestre (+4,4% en données comparables, +10% en données publiées). L'activité France Retail est quasi stable en comparable (+0,1%), en croissance dans les enseignes parisiennes (Franprix +5,5%, Monoprix +1,8%) et la proximité (+4,4%). L'Amérique latine tire la tendance avec des ventes en hausse de 12% en comparable (+24% en données publiées) avec d'excellentes performances d'Assaí (+38% en publié, +11% en comparable) et de Grupo Éxito (+18% en publié, +16% en comparable). Sur l'ensemble de 2022, le Chiffre d'affaires ressort à 33,6 MdsE (+5,2% en comparable, +10% en données publiées).

* L'Oréal cède 0,5% à 376,5 euros. Barclays reste à 'surpondérer' sur L'Oréal avec une cible de 420 euros.