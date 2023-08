Mi-séance Paris : le CAC40 ne parvient pas à rejoindre les 7.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une ouverture en repli, le CAC40 s'affiche en très légère hausse en fin de matinée : +0,05% à 7.270 points. Peu de variations significatives sont à observer parmi les valeurs du CAC40 et les volumes d'échanges sont faibles.

Les initiatives restent donc très limitées en cette mi-août alors que la dégradation de l'état de santé de la Chine, couplée à l'incertitude sur la trajectoire des taux de la Fed après une nouvelle 'stat' résiliente hier, en l'occurrence les ventes au détail, continuent à inquiéter. D'autant que l'agence Fitch a mis en garde hier soir sur un possible abaissement de la notation crédit de plusieurs grandes banques, dont JP Morgan Chase.

L'intervention de la Banque centrale chinoise sur ses taux de court/moyen terme a davantage pesé sur le moral des opérateurs que rassuré sur l'état de la deuxième économie mondiale. JP Morgan Chase a d'ailleurs réduit ses prévisions de croissance pour l'année complète pour le pays à 4,8%, contre 5% précédemment, après une série de données décevantes pour juillet.

VALEURS EN HAUSSE

* Maurel et Prom s'adjuge 13% à 4,56 euros, les opérateurs saluant la belle opération de croissance externe africaine. La société pétrolière va racheter à Carlyle International Energy Partners 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production (" upstream "), de transport et de stockage de brut (" midstream ") au Gabon. Le montant de l'opération atteint 730 M$.

* L'Oréal pointe parmi les plus fortes hausses du CAC40 sur un gain limité à 1% à 412,6 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques est encore l'objet d'une note d'analyste en ce milieu de semaine puisqu'après Bernstein hier, HSBC ('conserver') a remonté son objectif de 387 à 390 euros.

* Airbus grappille 0,2% à 129 euros. ArianeGroup, détenu par Airbus et Safran, a déclaré que le lancement de sa nouvelle fusée Ariane 6 devrait être reporté à 2024 après un récent essai au sol incomplet.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi (-0,5% à 96,5 euros) aurait perdu de peu contre Biogen dans la course pour acquérir Reata Pharmaceuticals, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont ainsi indiqué que Sanofi était la société identifiée comme la 'partie A' dans un dossier réglementaire publié la semaine dernière, qui a montré qu'après plusieurs tours d'enchères qui ont commencé à 140$/action Reata, la partie A a finalement soumis une offre "meilleure et finale" à 172$/action le 27 juillet, un jour avant que Biogen n'annonce l'acquisition de Reata pour 172,50$/action.

* Aucune baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40.

* Atos poursuit sa descente aux enfers (-3% à 6,55 euros). Le fait que le prix de l'augmentation de capital avec DPS à venir ne soit pas encore connu n'incite guère à revenir sur le titre.