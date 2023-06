Mi-séance Paris : le CAC40 ne parvient pas à rejoindre les 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Légère baisse du CAC40 ce lundi en fin de matinée : -0,15% autour de 7.260 points. L'indice de la bourse de Paris avait pourtant pris la direction des 7.300 points dès l'ouverture dans la foulée du rebond des deux dernières séances de la semaine écoulée.

Dans l'actualité, la promesse de l'Arabie saoudite de réduire sa production le mois prochain favorise la hausse des cours du brut. Les investisseurs continuent de penser que la Fed pourrait s'abstenir de relever ses taux le 14 juin. Il n'est toutefois pas exclu que l'institution procède à une nouvelle hausse en juillet, selon le baromètre FedWatch.

Le luxe pèse un peu sur la tendance, influencé par une note sectorielle d'Oddo BHF qui a abaissé de 7% en moyenne ses objectifs de cours sur les grands noms européens du luxe qu'il couvre. Si le bureau d'analyses laisse pour le moment ses prévisions inchangées, il souligne sa conviction croissante que le secteur devrait se montrer plus exposé au cycle économique global aux États-Unis et en Europe, et que ce cycle devrait remettre en question les dépenses de consommation au cours des prochains trimestres.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies gagne 1,2% à 55,8 euros pendant que le baril de Brent limite sa hausse à moins de 2% autour de 77,5 dollars. L'Arabie saoudite prévoit de limiter unilatéralement sa production de pétrole d'environ 1 million de barils par jour à compter du mois de juillet.

* Dans le secteur pétrolier, Technip Energies et CGG en profitent pour progresser d'environ 2%.

* Transgene (+25% à 2,28 euros) a annoncé la présentation de nouvelles données sur TG4001. Ces données confirment la capacité de ce candidat vaccin thérapeutique contre le cancer à induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16, qui sont associées à des réponses antitumorales. Ces résultats ont été présentés dans un poster lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023), à Chicago (États-Unis).

* GL Events gagne 4% à 21,9 euros. En tant que Partenaire Officiel et fournisseur des installations d'infrastructures temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, GL Events interviendra sur les sites olympiques et paralympiques situés dans Paris Centre, du Champ de Mars à la Place de la Concorde, et également dans la France entière dans les stades de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice ou Saint-Etienne. Ce contrat comprend la fourniture de produits et services liés à la planification, la conception, la fourniture, l'installation et l'intégration dans les sites de structures polyvalentes, des aménagements intérieurs, de tribunes, du broadcast lighting, du rigging et des échafaudages...

VALEURS EN BAISSE

* LVMH perd 1,1% à 821 euros. Oddo BHF a réduit son objectif sur LVMH de 901 à 871 euros.

* Bolloré abandonne près de 4% à 5,7 euros en matinée, plombé par une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le titre à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 6,6 à 6,4 euros.

* Elior cède 1,8% à 2,8 euros. Moody's a dégradé la note crédit CFR d'Elior de 'B2' à 'B3' tandis que la perspective est 'négative'. La dégradation reflète les attentes de Moody's selon lesquelles la rentabilité d'Elior, sur une base individuelle, sera inférieure aux prévisions précédentes au cours des 12 à 18 prochains mois, en raison de la pression inflationniste continue à laquelle l'entreprise est confrontée et du décalage nécessaire pour répercuter entièrement les augmentations de prix sur les clients.