Mi-séance Paris : le CAC40 ne parvient pas à raccrocher les 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En direction des 7.400 points ce matin, le CAC40 se contente d'un rebond de 0,3% autour de 7.360 points à l'approche de la mi-journée.

Le regain de tension dans le secteur bancaire américain, qui a enchainé déjà trois faillites et qui voit les acteurs les plus faibles faire l'objet de spéculation, fait espérer à certains observateurs que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin. Les marchés prévoient que la Fed optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. De son côté, Christine Lagarde s'est montrée relativement ferme hier lors de sa conférence de presse, et la question demeure sur de nouvelles hausses de taux de la BCE dans les mois à venir (prochaine réunion le 15 juin).

Les opérateurs auront cet après-midi les yeux rivés sur les chiffres mensuels de l'emploi américain, attendus à 14h30. Le consensus 'Reuters' table sur un ralentissement des créations d'emplois à 180.000, avec un taux de chômage à 3,6% et une hausse de 4,2% sur un an du salaire horaire moyen, inchangée d'un mois sur l'autre.

VALEURS EN HAUSSE

* Nexans (+4% à 78,7 euros) s'est vu attribuer par TenneT un accord-cadre portant sur des projets clés en main de courant continu haute tension (CCHT) pour des parcs éoliens offshore. Le contrat comprend, dans un premier temps, un engagement concernant trois projets de raccordement au réseau d'un montant initial de 1,7 milliard d'euros pour des câbles et leur pose seule. Nexans explique ainsi avoir remporté "le plus important contrat de son histoire".

* Capgemini qui a été secoué cette semaine, de retour au plus bas depuis décembre en bourse dans la foulée de ses comptes trimestriels, termine mieux la semaine, en hausse de 1,5% à 164,50 euros ce vendredi. Alors que la SSII a révisé à la hausse ses attentes de croissance organique sur l'ensemble de l'année, les analystes estiment que cette décision était déjà largement 'pricée' par le marché, laissant peu de place pour une nouvelle mise à niveau... Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 5,729 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance de 10,9% à taux de change courants et de +10,7% à taux de change constants. Bryan Garnier a revalorisé Capgemini de 229 à 237 euros ('conviction achat').

* Beneteau (+2,2% à 14,6 euros) a annoncé être entré en négociations exclusives avec Trigano, acteur européen majeur du véhicule de loisirs, pour la cession de son activité Habitat, spécialisée dans la fabrication de mobil-homes en particulier pour le secteur de l'hôtellerie de plein air.

* Nanobiotix voit son cours doubler à 3,4 euros. La biotech est entrée "en négociation contractuelle finale" à la suite de l'accord sur un "non-binding term sheet" pour le développement et la commercialisation de son principal candidat nanothérapeutique NBTXR3 avec un leader mondial de l'industrie pharmaceutique, à l'issue d'une période extensive de négociations. L'accord en question reste soumis, entre autres, à la négociation et la signature d'un contrat définitif et l'obtention des autorisations requises en interne par chacune des deux parties concernant les termes définitifs de ce contrat. La société explique qu'elle ne communiquera pas davantage sur les négociations en question, sauf dans l'hypothèse où elle considèrerait qu'il serait approprié de le faire ou qu'un accord définitif serait signé.

VALEURS EN BAISSE

* Thales (-1,8% à 134,3 euros) a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% au premier trimestre de 4,03 milliards d'euros, porté notamment par les activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie. La direction confirme au passage ses objectifs financiers. Les prises de commandes ressortent à 3,42 milliards d'euros, en nette progression de 14%, grâce notamment au secteur Défense et Sécurité, qui a fait part d'une croissance organique de 31% lors des trois premiers mois de l'année. Thales en a profité pour confirmer l'ensemble de ses objectifs annuels, notamment une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7%, une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% et un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires supérieur à 1.

* Air France KLM recule de 3,7% à 1,44 euro après que le transporteur eut publié des résultats un peu courts par rapport aux attentes du marché. Les analystes mettent également en avant l'absence de guidance chiffrée sur l'ensemble de l'exercice. La compagnie a fait état d'une perte opérationnelle de 306 millions d'euros (-17,3%), contre 274,6 ME de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse de 42% sur un an à 6,33 milliards d'euros. L'Ebitda s'est amélioré de 83,4% à 286 ME tandis que la perte nette ressort à 344 ME. Le groupe a transporté 19,7 millions de personnes, en croissance de 35%.

* Casino reste en baisse de 4% à 7,58 euros, toujours pénalisé par sa publication trimestrielle décevante