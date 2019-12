Mi-séance Paris : le CAC40 ne bouge pas avant la BCE

Mi-séance Paris : le CAC40 ne bouge pas avant la BCE









Toujours peu de mouvement sur le CAC40 qui est stable en milieu de journée de jeudi autour de 5.860 points après deux séances de légère hausse.

Les opérateurs suivront tout à l'heure la première conférence de presse de Christine Lagarde à la tête de la BCE. L'ancienne patronne du FMI ne devrait pas réserver de grosses surprises si l'on se fie aux commentaires de la plupart des observateurs. Les investisseurs surveilleront également tout au long de la journée l'évolution des élections législatives au Royaume-Uni et ses conséquences potentielles sur le Brexit.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a, comme anticipé, laissé sa politique monétaire inchangée et ne s'attend à aucun changement l'an prochain en tablant sur la poursuite d'une croissance économique modérée et le maintien d'un chômage bas. En outre, les marchés scruteront les dernières nouvelles concernant l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump aurait prévu de s'entretenir dans la journée avec ses principaux conseillers sur les droits de douane censés entrer en vigueur dimanche sur près de 160 milliards de dollars de produits chinois importés.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TechnipFMC gagne 2% à 17,55 euros. Le groupe parapétrolier était soutenu hier par une note de Citigroup qui est passé de 'neutre' à 'acheter' sur le dossier malgré un objectif de cours réduit de 25,5 à 21,5 euros. Les analystes restent majoritairement positifs sur le titre puisque, selon le consensus Bloomberg, 30 sont à l''achat', 7 à conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 26,03 euros. TechnipFMC n'aura pas brillé en 2019 avec un parcours stable pour l'instant alors que le CAC40 grimpe de 24%.

* STMIcroelectronics (+0,8% à 23,9 euros) figure dans les petits papiers de Morgan Stanley ('surpondérer') qui a rehaussé son objectif de 22 à 28 euros. Le Credit Suisse a de son côté réitéré son avis 'surperformer' et sa cible de 27,5 euros.

* Air France-KLM (+2,2% à 10,6 euros) a passé une commande ferme de 10 gros-porteurs A350-900 supplémentaires, portant ainsi à 38 le nombre total d'appareils de ce type commandés. Des avions destinés à la compagnie française. La Deutsche Bank a par ailleurs revalorisé le dossier ('conserver') de 8,1 à 10,4 euros.

* MainFirst est passé à l''achat' sur Orange (+0,3%) en visant 15 euros.

* Sanofi gagne 0,5%. La Deutsche Bank a rehaussé son objectif de cours de 92 à 97 euros.

* Groupe Partouche (+1% à 28,6 euros) affiche au 4ème trimestre de son exercice 2018-2019 un Produit Brut des Jeux (PBJ) de 178,7 ME (+7,4%). En France, le PBJ profite d'une forte hausse de la fréquentation de +5,4% et progresse de +10,1 MEUR à 150,2 ME (+7,2%). Au global, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'établit à 106,7 ME, en progression de +7,1 %. Partouche souligne que ces performances sont d'autant plus notables qu'elles tiennent compte de l'arrêt de l'exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer.

VALEURS EN BAISSE

* Ingenico cède 1% à 94 euros. Morgan Stanley a dégradé Ingenico à 'pondération en ligne' avec un objectif fixé à 103 euros.

* Parmi les rares baisses significatives du CAC40, Carrefour cède 1,5% à 14,7 euros, alignant une quatrième séance de repli. Ce n'est un secret pour personne, les hypermarchés des grandes enseignes de distribution ont connu des jours meilleurs. Le désamour des Français pour les très grandes surfaces semble en effet se confirmer mois après mois. Ces derniers privilégient de plus en plus les magasins de proximité et les achats en ligne pour faire leurs courses. Cette évolution pèse ainsi logiquement sur l'activité des grands groupes français tels qu'Auchan et Carrefour, les deux grands spécialistes des hypers. Selon les données obtenues par le magazine 'Linéaires', les hypermarchés de Carrefour, Auchan et Casino ont ainsi perdu 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre 2012 et 2018, dont 1 MdE pour les deux premiers. Une dégradation des recettes qui pèse logiquement sur la rentabilité des magasins. La moitié des hypermarchés Carrefour en France perdait de l'argent l'an dernier, affirme ainsi le magazine spécialisé. Certains hypers comme ceux de Marseille Le Merlan, Marseille Grand Littoral et Vitrolles accuseraient même un déficit de plus de 5 ME chaque année.

* Getlink perd 1,9% à 15,2 euros après un mois de novembre compliqué. Pénalisé par un effet de stockage observé au mois d'octobre en prévision du Brexit ainsi qu'un effet calendaire défavorable, Le Shuttle Freight a transporté 130.952 camions le mois dernier, en baisse de 13% sur un an. Depuis le début 2019, avec près de 1,5 million poids-lourds transportés à bord des Navettes Le Shuttle Freight, le trafic Camions connaît une baisse de 6% à période comparable. Les Navettes Passagers ont, pour leur part, transporté 142.106 véhicules de tourisme, en baisse de 13% par rapport à novembre 2018, pénalisées par le climat d'incertitude en Grande-Bretagne lié aux élections. Depuis le 1er janvier, 2.418.827 véhicules de tourisme ont traversé la Manche avec Le Shuttle, soit un repli de 2% sur un an.

* Abéo (-10,8% à 17,9 euros) a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 121,9 millions d'euros, en croissance de +10,8%. La croissance organique s'élève à +0,9%. La rentabilité opérationnelle, hors impact IFRS 16, se redresse de 0,6 point à 7,1% par rapport au second semestre 2018-2019 (6,5%). Le résultat net part du Groupe semestriel ressort à 0,4 ME (0,5 ME hors impact IFRS 16). Avec 125,8 ME de prises de commandes au 30 septembre (+11,6%), Abéo anticipe, hors nouvelle croissance externe, un chiffre d'affaires compris entre 250 et 260 ME au 31 mars 2020. Par ailleurs, Abéo poursuit ses actions d'amélioration de la performance qui visent à redresser la marge opérationnelle courante au second semestre 2019-2020.