Mi-séance Paris : le CAC40 ne baisse pas malgré les prises de bénéfices sur le secteur du luxe

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est globalement stable depuis ce matin et penche légèrement dans le vert à l'approche de la mi-journée (+0,1% à 70.324 points). La bourse de Paris est cette fois pénalisée par de légères prises de bénéfices sur le secteur du luxe qui pèse très lourd dans le CAC40. Ce jeudi soir, le marché parisien clôturera pour 4 jours et ne reprendra ses cotations que mardi prochain après le week-end de Pâques.

Les chiffres américains de l'emploi sont sous surveillance cette semaine. Hier, les opérateurs ont pris connaissance du dernier rapport d'ADP. Les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois de mars 2023 sont ressorties au nombre de 145.000, contre 205.000 de consensus de marché et 261.000 pour la lecture révisée du mois précédent. La précédente lecture du mois de février se situait à 242.000. "Nos données sur l'emploi de mars sont l'un des nombreux signaux indiquant que l'économie ralentit", a estimé Nela Richardson, Cheffe économiste d'ADP, évoquant un retrait des employeurs après une année de fortes embauches et de croissance des salaires. Après un plateau de trois mois, la tendance semblerait donc s'inverser, ce qui ne devrait pas déplaire à la Fed...

Ces rapports plus faibles que prévu montrent donc un potentiel ralentissement / relâchement du marché du travail et pourraient être pris en compte dans le calcul des taux de la Fed - le consensus prévoyant désormais une pause monétaire le 3 mai.

VALEURS EN HAUSSE

* Thales gagne 2,4% à 140 euros. La Deutsche Bank a remonté sa cible de 143 à 154 euros ('achat').

* BNP Paribas s'adjuge 2% à 57 euros. La banque française serait en pourparlers avancés avec Erste Group Bank pour lui céder son activité de crédit à la consommation en République tchèque. Selon les sources de 'Bloomberg', les deux établissements financiers mettent la touche finale à un accord qui pourrait être annoncé dans les prochaines semaines. Les délibérations sont en cours et pourraient encore être retardées ou tomber à l'eau, précisent les sources de l'agence. BNP devrait continuer à servir les entreprises clientes dans le pays et à y proposer d'autres services bancaires.

* Accor bondit de 4,5% à 30 euros. Stifel a rehaussé à l'achat sa recommandation sur la valeur avec une cible relevée de 32 à 35 euros. L'industrie hôtelière a bien démarré l'année et les indicateurs récents ont été "rassurants", déclare l'analyste. Ce dernier voit des risques haussiers sur les attentes autour d'Accor et note que l'achèvement du passage à un modèle 'asset light' pourrait s'avérer un catalyseur pour le titre.

VALEURS EN BAISSE

* L'Oréal reperd 3% à 410 euros. Citi a relevé de 365 à 420 euros ('neutre').

* Kering recule de 1,5% à 557 euros. RBC Capital a abaissé sa cible de 700 à 680 euros ('surperformer') et Citi a ajusté la mire de 750 à 754 euros ('achat').

* Hermès pointe en baisse de 2% à 1.870 euros après ses sommets de la veille. L'actualité autour du sellier est marquée par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 1.854 à 2.000 euros tout en restant à 'surperformer'. Le broker affirme que le premier trimestre devrait montrer une croissance solide à deux chiffres dans un contexte de demande globale toujours favorable.

* Toujours dans le secteur du luxe, LVMH consolide de 1,5% à 832 euros.

* Akwel corrige de 5% à 13 euros. Le décalage des répercussions des hausses de prix d'achats sur les prix de vente, combiné aux surcoûts générés par les tensions sur les approvisionnements, a fortement pesé sur les résultats du Groupe en 2022. L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'affiche ainsi en baisse de -30,6 %, à 81,3 ME. Le résultat opérationnel courant s'établit à 38,6 ME, représentant une marge opérationnelle courante de 3,9% en baisse de 4,3 points par rapport à 2021. Le résultat net part du Groupe ressort au final à 11,1 ME vs. 51,2 ME.