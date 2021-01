Mi-séance Paris : le CAC40 marque une pause sous les 5.700 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Légère baisse du CAC40 ce lundi, l'indice principal de la bourse de Paris repassant sous les 5.700 points (-0,4% à 5.683 points). Une pause après la belle première semaine de l'année qui a vu l'indice parisien progresser de 2,8%.

L'absence de nouveau catalyseur à la hausse empêche toute nouvelle progression dans l'immédiat, alors que les marchés attendent des détails sur les mesures supplémentaires de soutien à l'économie américaine que doit dévoiler dans quelques jours Joe Biden. Ce plan se chiffrera en milliers de milliards de dollars, a-t-il promis. Wall Street a terminé vendredi sur de nouveaux records mais la cote américaine consolide avant bourse ce lundi. Le DJIA perd ainsi environ 0,7%, le S&P 500 0,6% et le Nasdaq 0,5%.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus (+0,5%) a annoncé vendredi soir avoir livré 566 avions commerciaux à 87 clients en 2020, soit davantage que l'objectif de 550 unités fixé en interne. Dans le détail, Airbus a notamment livré 446 appareils de la famille A320, 59 A350 et 4A380. Bien qu'en retrait de 34% sur un an, les livraisons ont plutôt bien résisté dans un contexte inédit pour le secteur aérien. Une résilience d'autant plus forte si l'on compare les données du groupe européen à celles de l'Américain Boeing qui n'avait livré que 118 appareils entre janvier en novembre du fait notamment des difficultés du 737 MAX. Airbus a par ailleurs enregistré un total de 383 nouvelles commandes, soit 268 commandes nettes, mettant en évidence le soutien continu des clients sur tous les segments du marché. L'A220 a remporté 64 nouvelles commandes, ce qui le confirme comme le premier avion de sa catégorie. La famille A320 a remporté 296 nouvelles commandes, incluant 37 A321XLR. Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a engrangé 23 nouvelles commandes, dont deux A330 et 21 A350. Après 115 annulations, à fin 2020 le carnet de commandes d'Airbus s'élevait à 7.184 appareils.

* Sanofi (+0,9% à 79,5 euros) va faire l'acquisition de Kymab, une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique d'anticorps monoclonaux entièrement humains ayant des indications en immunologie et immuno-oncologie, pour un paiement initial d'environ 1,1 milliard de dollars, assorti de paiements d'étape pouvant atteindre 350 millions de dollars, en fonction de la réalisation de différentes phases de développement. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible.

VALEURS EN BAISSE

* Orange cède 0,6% à 10,1 euros. Le PDG, Stéphane Richard, déplore le retard pris dans le déploiement de la 5G en France. "La France part avec près d'un an et demi de retard dans le déploiement de la 5G", regrette le patron du groupe dans une interview au 'JDD'. "Il est difficile de savoir aujourd'hui si elle le rattrapera", ajoute-t-il.

* JCDecaux débute la semaine comme il avait fini la précédente, à savoir en forte baisse. Après avoir abandonné plus de 3% vendredi, le spécialiste de la communication extérieure chute de 10% à 15,9 euros, au plus bas depuis début novembre. Selon nos informations, la valeur est plombée par une note d'Exane BNP Paribas qui vient de dégrader sa recommandation à 'sous-performer'. Le 'stock-picking' est essentiel au sein du secteur, selon le broker, qui évoque notamment une voie de redressement "inégale" pour la société. Le courtier préfère notamment Publicis dans l'industrie, un titre qu'il recommande désormais de 'surperformer' et qu'il inclut dans sa 'top list' pour 2021.

* Total (-1,4% à 37 euros) a fait l'acquisition de Fonroche Biogaz, qui conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. Avec près de 500 gigawattheures (GWh) de capacité installée, qui a doublé entre 2019 et 2020, Fonroche Biogaz est aujourd'hui le leader du marché français de la production de gaz renouvelable avec plus de 10% de part de marché grâce à un portefeuille de 7 unités en service et de 4 autres projets en développement à court terme. Forte de l'expertise de ses 85 employés, Fonroche Biogaz a développé un savoir-faire industriel et technologique sur l'ensemble de la chaine de valeur du biométhane. Son intégration marque une étape importante dans le développement de Total sur le marché du gaz renouvelable, avec des perspectives de croissance rapide sur le marché français et de déploiement à l'international.

* Interparfums (-1,3%) a signé une promesse sous conditions suspensives en vue de l'acquisition de son futur siège social situé en plein coeur de Paris. L'opération devrait être finalisée au printemps 2021 pour une installation prévue à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Afin de préserver la trésorerie disponible, cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros hors taxes et frais annexes, sera financée à 90 % environ par un prêt bancaire.