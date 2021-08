Mi-séance Paris : le CAC40 marque une pause après une belle semaine

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

Le CAC40 fait du surplace ce vendredi autour de 6.780 points après avoir grimpé de 2,5% cette semaine. Il ne manque d'ailleurs que 2,5% au CAC40 pour retrouver ses sommets historiques de l'an 2000. La récente hausse a été portée par des publications semestrielles meilleures que prévu mais la plupart de ces publications ont désormais été effectuées avant la pause estivale. Une seule baisse a été observée au cours des 8 dernières séances en bourse de Paris.

Wall Street a encore progressé hier avant le rapport mensuel de l'emploi cet après-midi. Le Dow Jones a retrouvé les 35.000 pts, le S&P a pris 0,60% à 4.429 pts, au plus haut historique, et le Nasdaq a progressé de 0,78% à 14.895 pts, établissant un nouveau record absolu !

VALEURS EN HAUSSE

* Stellantis monte encore de 1,7% ce mercredi à 17,7 euros ce vendredi, alors que parmi les dernières notes de brokers, la Deutsche Bank maintient sa recommandation à "acheter" et relève son cours cible de 20 euros à 30 euros. Oddo BHF a répété son avis à "surperformance" avec un cours cible revu de 23 à 24 euros, tout en parlant de résultats très solides et qui devraient le rester au second semestre.

* Hexaom (+0,2%) a publié un chiffre d'affaires de 268,8 ME au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours, en hausse de +32,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de +29,4% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est établi ainsi à 499,4 millions d'euros, en progression significative de +25,3% par rapport au premier semestre 2020 et de +22,7% à périmètre constant. Tous les métiers du groupe présentent une forte progression de leur activité. La Rénovation ressort notamment en hausse de +58,3% à 81,2 millions d'euros. Sur le semestre, Hexaom a réalisé 4.411 ventes de maisons pour un chiffre d'affaires de 576,2 millions d'euros, en croissance de respectivement +41,6% en volume et de +46,4% en valeur. Ces performances sont également renforcées par une progression du prix de vente moyen qui s'établit à 130,6 KE HT. L'activité continue de bénéficier d'un fort engouement post crise sanitaire pour la maison individuelle et de conditions de financement qui n'ont jamais été aussi attractives. De quoi confirmer l'anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 proche d'un milliard d'euros.

* Crédit Agricole (+1%) a signé un contrat de cession de sa filiale serbe Crédit Agricole Srbija AD à la banque Raiffeisen Banka AD Serbie, filiale de la banque autrichienne Raiffeisen Bank International AG. La réalisation de cette opération, qui est sujette à l'approbation des autorités réglementaires compétentes, devrait avoir lieu d'ici la fin du 1er trimestre 2022. Cette cession n'aura pas d'impact significatif sur les ratios de solvabilité de Crédit Agricole SA.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40.

* Danone reperd 0,8% ce vendredi, à 62,5 euros, alors que le broker Bernstein réitère sa recommandation à "sous-performance" sur le dossier avec un objectif de cours de 50 euros seulement. Stifel qui reste à l'achat sur le groupe alimentaire avait ajusté auparavant son cours cible de 70 à 69 euros.

* Sodexo recule de 2,5% à 72 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', tout en maintenant son cours cible de 100 euros, sur le groupe de services qui a décidé de procéder à la recherche d'un nouveau Directeur Général, qui devra remplacer l'actuel dirigeant Denis Machuel. Le Conseil d'Administration a en effet mandaté un cabinet de recrutement pour mener à bien la recherche d'un successeur d'ici au 30 septembre prochain, date du départ de Denis Machuel.